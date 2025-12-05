Partnerské audity: Proč si dnes děláme kontrolu vztahu jako účetní závěrku
Kdysi dávno – což může být klidně doba, kdy neexistoval TikTok a kávu jsme pili v klidu, ne jen „to go“ – vztah fungoval jednoduše. Dva lidé se měli rádi. Tečka. Občas se pohádali. Občas se usmířili. Nikdo po nikom nechtěl tabulku pocitů ani měsíční vyhodnocení plnění emočního plánu.
A dnes?
Dneska jsme odstartovali nový sport: partnerské audity. Říkáme tomu „komunikace“, „otevřenost“, „práce na vztahu“, ale v praxi to často vypadá jako kontrola DPH. Akorát že namísto finančních chyb hledáme, kdo kolikrát neřekl „děkuju“ nebo proč se emocím za poslední kvartál nedařilo tak, jak předpovídal plán.
Emoce jako KPI aneb láska má dnes excelovskou podobu
Moderní vztah se stal projektem. Má cíle, má tasky, má deadline, má akční kroky. A především – má vyhodnocování.
Tady jsou oblíbené KPI současných vztahů:
Počet romantických gest za měsíc (cílová hodnota: 5+, realita: 1 a to ještě omylem)
Kvalita komunikace v krizových situacích (nejčastější verdikt: nedostatečná)
Průměrná úroveň pochopení partnera (subjektivní, ale vždy nízké)
Množství společně tráveného času (ve výsledku: oba v jedné místnosti, každý na jiném telefonu)
A pak přichází audit. Zpravidla v situaci, kdy jeden z partnerů vypadá nespokojeně, v lepším případě zamyšleně, a v horším případě má ruce zkřížené a oči přivřené jako daňový kontrolor těsně před odhalením podvodu.
„Musíme si promluvit.“ Nejhorší věta ve vztahové ekonomice
Je zvláštní, že když vám doma někdo řekne tuhle větu, máte horší pocit než při otevření obálky od finančáku.
Najednou si sednete, zapálíte svíčku (ne kvůli romantice, ale protože to vypadá méně formálně), partner vytáhne symbolický šanon a začne audit:
„Poslední dobou nejsi dost přítomný.“
„Zanedbáváme intimitu.“
„Špatně komunikuješ.“
„A kdybys přestal odbíhat k mobilu, udělalo by to rozdíl.“
A vy si připadáte jako účetní, který hledá, kam sakra zmizelo 12 000 korun, i když ví, že tolik peněz v životě neměl.
Sebereflexe jako povinná položka inventury
Ne že by sebereflexe byla špatná. Naopak. Jenže dnes ji používáme jako zbraň.
Už jste si všimli?
„Měl by sis udělat sebereflexi.“ Přeloženo: „Přiznej, že za všechno můžeš ty.“
A když si ji fakt uděláte, partner stejně řekne: „No… to jsi mohl říct dřív.“
Do háje. A tak místo skutečné sebereflexe vzniká „rychlý auditový zápis“ – jen aby to nevypadalo, že nic neděláme:
„Ano, uvědomuju si, že jsem poslední dobou odtažitý.“
„Ano, pracuju na sobě.“
„Ano, měl bych být víc emotivně dostupný.“
A přitom uvnitř křičíte: „Já nechci být projekt! Já chci být člověk!“
Ztratili jsme přirozenost. Nahrazujeme ji metodikou
Vztah je dnes řízen jak softwarový projekt:
Pojmenuj problém. Zpracuj jeho analýzu. Připrav akční plán. Zkontroluj jeho plnění. Ulož do šanonu.
Jenže zapomínáme na to nejdůležitější: Láska není tabulka. A člověk není faktura. Citové věci se nedají „plnit“. Intimita se nedá odškrtnout. Blízkost se nedá vyhodnotit kvartálně. Láska se žije. Ne audituje.
Psychologický vhled: Proč tohle vlastně děláme?
Není to proto, že bychom byli šílenci, co milují papírování. Je to strach. Strach, že nám vztah uteče mezi prsty.
Strach, že něco přehlédneme. Strach, že nejsme dost dobří. Strach, že selžeme. A tak se snažíme všechno měřit. Měříme ticho. Měříme frekvenci doteků. Měříme počet konfliktů. A čím víc měříme, tím méně cítíme. Protože nejde žít, když se pořád kontrolujeme. Vztah není účetnictví. A už vůbec ne daňové přiznání.
Kdybychom si místo auditu řekli obyčejnou větu…
Jak by asi dnešní vztahy vypadaly, kdybychom místo kontrolních hlášení a měsíčních výkazů řekli prostě:
„Chybíš mi.“ nebo „Potřebuju tě.“ nebo „Jsem unavený, ale chci, aby to bylo dobré.“
A kdyby nám místo kontrolního protokolu přišla odpověď:
„Pojď sem.“
To je totiž ten moment, kdy audity ztrácí smysl. Protože láska začíná žít tam, kde přestáváme hodnotit.
Ondřej Vejsada
