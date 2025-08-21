Ověřování faktů – už zase?!
Ze všech stran slyšíme: „Ověřujte si fakta, kontrolujte zdroje!“ Jako bychom byli hluší… Ale upřímně: kolik „faktů“ v sobě nosíme jen proto, že jsme je někde odposlechli, a považujeme je za svatou pravdu? A přitom jsou to často jen cizí domněnky, polopravdy… nebo dokonce naše vlastní dojmy, které jsme povýšili na pojmy.
Od lektorů po tetičky z vlaku
Znáte to. Podprůměrný lektor (typ „kdo umí, umí – kdo neumí, učí“), vám sebejistě přednáší, jak to ve světě chodí. Jeho věty zní jako dogmata, ale realita? Ta se mezitím posunula o dvacet let dál. Jenže my je – bez jediného zastavení – přebíráme, předáváme dál a, co je horší, dokonce se podle nich řídíme. A pak se divíme, že se nám občas životní kompas tváří, jako by navigoval do Atlantidy.
Klacek v řece
Proč to děláme? Možná proto, že toužíme po jistotách. Po něčem neměnném. Je to jako když chcete, aby se řeka zastavila – tak se alespoň chytíte klacku, který trčí z vody, a prohlásíte: „Ten tady bude navždy!“ Jenže nebude. Voda ho podemele, odplaví a vy zůstanete stát po pás v proudu, stále volající po „pevné půdě“.
Jediná jistota? Že není žádná.
Realita se mění. Neustále. To, co dnes platí, může být zítra směšně zastaralé. Proto by i naše názory měly procházet pravidelnou revizí – kontrolou, jestli je řeka už dávno neodnesla po proudu.
Můj jediný „stabilní“ postoj může být ten, že zůstanu přítomný. Tady a teď. Ne v zastaralých představách, které kdysi dávaly smysl. Je to jako se starým operačním systémem – pokud nestáhnete a nenainstalujete aktualizace, začne vám svět házet chybové hlášky.
Absolutní pravda? Tak trochu sci-fi.
To naše vyhlížení po absolutní, neměnné pravdě je marné. Aby to fungovalo, musel by se zastavit celý vesmír. A to se – naštěstí – nestane. Takže příště, až budete chtít citovat „ověřený fakt“, zkuste se nejdřív podívat, jestli ten klacek v řece ještě vůbec existuje.
