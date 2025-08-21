Ověřování faktů – už zase?!

Pravdy, které si nosíme v hlavě, často nejsou nic víc než dávno odplavené klacky v řece. Svět se mění – a s ním by se měly měnit i naše „ověřené“ jistoty.

Ze všech stran slyšíme: „Ověřujte si fakta, kontrolujte zdroje!“ Jako bychom byli hluší… Ale upřímně: kolik „faktů“ v sobě nosíme jen proto, že jsme je někde odposlechli, a považujeme je za svatou pravdu? A přitom jsou to často jen cizí domněnky, polopravdy… nebo dokonce naše vlastní dojmy, které jsme povýšili na pojmy.
Od lektorů po tetičky z vlaku
Znáte to. Podprůměrný lektor (typ „kdo umí, umí – kdo neumí, učí“), vám sebejistě přednáší, jak to ve světě chodí. Jeho věty zní jako dogmata, ale realita? Ta se mezitím posunula o dvacet let dál. Jenže my je – bez jediného zastavení – přebíráme, předáváme dál a, co je horší, dokonce se podle nich řídíme. A pak se divíme, že se nám občas životní kompas tváří, jako by navigoval do Atlantidy.
Klacek v řece
Proč to děláme? Možná proto, že toužíme po jistotách. Po něčem neměnném. Je to jako když chcete, aby se řeka zastavila – tak se alespoň chytíte klacku, který trčí z vody, a prohlásíte: „Ten tady bude navždy!“ Jenže nebude. Voda ho podemele, odplaví a vy zůstanete stát po pás v proudu, stále volající po „pevné půdě“.
Jediná jistota? Že není žádná.
Realita se mění. Neustále. To, co dnes platí, může být zítra směšně zastaralé. Proto by i naše názory měly procházet pravidelnou revizí – kontrolou, jestli je řeka už dávno neodnesla po proudu.
Můj jediný „stabilní“ postoj může být ten, že zůstanu přítomný. Tady a teď. Ne v zastaralých představách, které kdysi dávaly smysl. Je to jako se starým operačním systémem – pokud nestáhnete a nenainstalujete aktualizace, začne vám svět házet chybové hlášky.
Absolutní pravda? Tak trochu sci-fi.
To naše vyhlížení po absolutní, neměnné pravdě je marné. Aby to fungovalo, musel by se zastavit celý vesmír. A to se – naštěstí – nestane. Takže příště, až budete chtít citovat „ověřený fakt“, zkuste se nejdřív podívat, jestli ten klacek v řece ještě vůbec existuje.

Autor: Ondřej Vejsada | čtvrtek 21.8.2025 7:06 | karma článku: 4,53 | přečteno: 91x

Ondřej Vejsada

Ondřej Vejsada

Ondřej Vejsada

Ondřej Vejsada

Ondřej Vejsada

Ondřej Vejsada

  • Počet článků 265
  • Celková karma 10,70
  • Průměrná čtenost 180x
Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

