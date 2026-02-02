Osobnost jako maják
Proč nás někteří lidé střídavě přitahují a zraňují – a proč to není láska, ale manipulace
Znáte takové lidi? Jednou jsou z vás nadšení, podruhé se tváří, jako byste jim právě ukradli svačinu a zapřeli rodnou matku. Chvíli jste pro ně středem vesmíru, za chvíli máte pocit, že vás sotva znají.
Chovají se jako maják. Chvíli svítí. Chvíli tma. A vy stojíte na pobřeží a přemýšlíte, jestli jste udělali něco špatně.
Maják, který neukazuje cestu – ale mate
Na první pohled to působí tajemně, možná i přitažlivě. Jenže z psychologického hlediska nejde o žádnou záhadu, ale o velmi starý a účinný manipulační vzorec.
Princip je jednoduchý: chvíli jste oceňováni, pak přijde chlad, odstup, mlčení, a vy začnete přemýšlet, co udělat, aby se „světlo zase rozsvítilo“. To, co v tu chvíli prožíváte, není láska ani hluboký vztah. Je to nejistota vyvolaná záměrně nebo nevědomě.
Pokud vás někdo oceňuje, dělá to konzistentně
Tohle je důležité říct nahlas, protože právě tady se lidé nejčastěji pletou. Pokud někoho zajímáte, zajímáte ho dlouhodobě. Pokud si vás někdo váží, nepřestane si vás vážit ze dne na den. A pokud vás někdo chce ve svém životě, nedává vám to pocítit jen občas. Kolísavý zájem není projevem hloubky. Je to nástroj regulace moci.
Proč to na nás funguje
Smutná zpráva je, že to funguje proto, že jsme lidé. Náš mozek má jednu zvláštní vlastnost: stálé ocenění bere časem jako samozřejmost, ale nestálé ocenění vnímá jako něco, o co je potřeba bojovat.
Proto jsme u „majákových osobností“: pozornější, opatrnější, ochotnější ustupovat, a často i ochotnější tolerovat věci, které by nám jinde vadily. Ne proto, že bychom byli slabí. Ale proto, že náš nervový systém reaguje na nejistotu jako na ohrožení.
Jak poznat, že nejde o vztah, ale o manipulaci
Zkuste si položit jednoduché otázky: Cítím se v tom kontaktu klidně, nebo neustále ve střehu? Přemýšlím víc o tom, co chce ten druhý, než o tom, co chci já? Mám pocit, že když budu „dost dobrý“, něco se zlepší? Pokud ano, je velmi pravděpodobné, že nestojíte ve vztahu, ale v čekárně na schválení.
Co s tím dělat
Paradoxně nefunguje snažit se víc. Funguje udělat pravý opak. Přestat reagovat na blikání. Začít si všímat konzistence, ne intenzity. A hlavně: dát váhu tomu, jak se v tom cítíte vy.
Skutečné vztahy nejsou dramatické. Jsou předvídatelné, klidné a srozumitelné. A ano – možná méně vzrušující než maják v bouři. Ale zato vás nenechají ztroskotat.
Malá výzva na závěr
Zkuste si všimnout, komu ve svém životě dáváte nejvíc energie. Těm, kteří: vás oceňují stabilně, zajímají se dlouhodobě, a u kterých nemusíte hádat, na čem jste? Nebo těm, kteří svítí jen občas – ale o to víc vás nutí se snažit? Možná je čas poslat majáky k šípku a začít oceňovat ty, kteří svítí pořád. Co vy na to? 😉
Ondřej Vejsada
Lidé, kteří chtějí být pochopeni – ale sami se skrývají
Chceme být pochopeni, ale mluvíme v náznacích, skrýváme se za nadhled a mlhu. Touha po blízkosti bez rizika odhalení však končí samotou. Porozumění totiž nezačíná u druhých, ale u naší čitelnosti.
Ondřej Vejsada
Lidé, kteří se bojí být jasní a říkají tomu slušnost
Říkáme tomu slušnost, ale často je to jen strach být jasní. Opatrná slova, mlha a náznaky nás chrání před konfliktem – a zároveň nás činí neviditelnými, přehlíženými a vyčerpanými.
Ondřej Vejsada
Lidé, kteří chtějí mít klid – ale neumějí ho unést
Klid po kterém toužíme, nás někdy zaskočí víc než chaos. Když zmizí napětí a není co hasit, objeví se prázdno a neklid. Proč někteří lidé klid chtějí – ale neumějí ho unést?
Ondřej Vejsada
Proč nestačí o problémech mluvit a proč je někdy potřeba jít k „zubaři“
O problémech dnes umíme mluvit dokonale. Víme, odkud jsou, proč vznikly a kdo za ně může. Jenže porozumění ještě neznamená změnu. Někdy nestačí mluvit – někdy je potřeba jít „k zubaři“.
Ondřej Vejsada
Vnitřní únava: když člověk není vyhořelý, jen už nechce vysvětlovat
Nejde o vyhoření ani depresi. Jen o únavu z neustálého vysvětlování, obhajování a dialogů, které nikam nevedou. Tiché stažení není slabost, ale způsob, jak si chránit energii i sebe.
|Další články autora
Jste znalci seriálu Bridgertonovi?
Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi...
Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...
Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...
Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A
Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...
Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla
Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel...
Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel
V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun....
Olomoucká radnice vypsala soutěž na přestavbu území kolem tržnice
Olomoucká radnice vypsala urbanistickou soutěž na budoucí podobu rozsáhlého území mezi městskou...
V centru seniorů napsala knihu povídek, inspiroval ji trénink paměti
Z kurzů trénování paměti vznikla v libereckém centru seniorů RoSa kniha Slova vyprávějí. Autorkou...
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...
- Počet článků 388
- Celková karma 9,44
- Průměrná čtenost 167x