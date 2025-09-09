Odpouštíme druhým snáz než sobě. Proč jsme na sebe větší tyrani?
Zajímavý paradox: když vám kamarád popíše, jak udělal nějakou hloupost, většinou mu řeknete něco jako „No jo, stane se, to nic.“ Když ale podobnou hloupost uděláte vy sami, následuje půlnoční soudní tribunál ve vaší hlavě, kde obžaloba nezná slitování a obhajoba se nedostavila. Najednou jste nejen viníkem, ale i soudcem a katem.
Proč? Protože na druhé máme metr, ale na sebe hned dvojí – a oba přísnější než švýcarská celnice.
Když druzí selžou, jsme velkorysí. Když selžeme my, jsme hyeny.
U druhých často vidíme širší souvislosti: měl špatný den, byla to náhoda, okolnosti ho převálcovaly. U sebe vidíme jen černobílé selhání. „Zase jsi to pokazil! Nikdy se nepoučíš! Všichni tě teď prokouknou!“ – slyšíte v hlavě ten hlas? Tenhle interní žalobce má v sobě cosi z karikatury tchyně, ředitele školy i trenéra boxu, co vás posílá do ringu s pocitem, že stejně prohrajete.
Odkud se bere naše sebetyranství?
Perfekcionismus. Sebekritika je někdy jen jinak zabalená touha být dokonalý. A když dokonalí nejsme (což bohužel většinou nejsme), rozjedeme bičování.
Naučený hlas z dětství. Možná nám kdysi někdo říkal „Musíš se víc snažit“ nebo „Tohle nestačí“. Jenže my jsme tu nahrávku nikdy nevyměnili, a tak nám hraje v hlavě pořád.
Iluze kontroly. Když kritizujeme sami sebe, máme pocit, že tím situaci držíme v rukou. Paradoxně se ale místo řešení topíme ve výčitkách.
Srovnávání. Druhým odpustíme, protože neznáme jejich kompletní vnitřní svět. U sebe ale máme přístup k celé databázi chyb a trapasů, a to je pak masakr, když se pustíme do rekapitulace.
Proč to děláme?
Možná si myslíme, že nás to posílí. Že když na sebe budeme tvrdí, polepšíme se. Jenže zkuste si představit učitele, který vám denně opakuje: „Jsi úplně k ničemu, nikdy nic nedokážeš.“ Opravdu byste se od něj chtěli něco učit? Spíš byste zdrhli a začali nenávidět nejen jeho, ale i tu látku. A přesně to děláme sami sobě. Jsme učitelem, kterého bychom jinak už dávno nahlásili inspekci.
Jak na to?
Mluvte k sobě jako k nejlepšímu příteli. Pokud byste kamarádovi řekli „Seš fakt úplnej idiot, že jsi tohle pokazil“, pak jste pravděpodobně špatný kamarád. Tak proč to říkáte sobě?
Učte se zdravému zapomínání. Druhým dáváme benefit „čas zahojí“. Tak ho dejme i sobě.
Pěstujte sebelaskavost. Ne, není to ezoterika, ale schopnost nechat chybu být chybou, nikoliv osobní tragédií.
Nahraďte soudce průvodcem. Místo „zase jsi to zkazil“ zkuste „co si z toho vezmeš příště?“ – jemný, ale zásadní rozdíl.
Závěr?
Odpouštět sobě je těžší než druhým, protože jsme svědky i obžalovanými zároveň. Ale možná je čas propustit ze své hlavy domácího tyrana a najmout místo něj laskavého kouče. Protože když jsme k sobě fér, neznamená to, že si chyby omlouváme. Znamená to, že se z nich můžeme učit, místo abychom se v nich utopili.
A přiznejme si: druhým odpouštíme proto, že jsou „jen lidi“. Tak proč sami sobě ne?
Ondřej Vejsada
