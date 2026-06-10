O intimitě mluvíme překvapivě málo. A pak se divíme, že si nerozumíme
Je zvláštní, o čem všem dnes dokážeme mluvit úplně bez problémů. Lidé spolu řeší hypotéky, cholesterol, politiku, rekonstrukci koupelny, psychické diagnózy i konzistenci ovesného mléka v cappuccinu. Ale jakmile přijde řeč na intimitu, mnoho dospělých lidí najednou působí, jako by byli přistiženi při pašování plutonia přes hranice.
A přitom je to zvláštní paradox.
Protože právě intimita patří k nejzásadnějším věcem v lidském životě. Nejen biologicky, ale psychologicky, vztahově i existenciálně. Není to jen „něco kolem sexu“. Je to blízkost. Touha. Přijetí. Napojení. Energie mezi dvěma lidmi.
A přesto se o tom často mluví méně než o výměně pneumatik.
Možná právě proto si tolik lidí v intimním životě vlastně nerozumí. Ne proto, že by byli špatní partneři. Ale protože o těch nejdůležitějších věcech komunikují hlavně náznaky, studem, ironií nebo mlčením.
To je mimochodem fascinující věc.
Lidé spolu někdy sdílí postel celé roky…a přitom nikdy pořádně nemluvili o tom: co skutečně chtějí, co jim chybí, co je zraňuje, co je vzrušuje, čeho se bojí, nebo jak vlastně intimitu sami prožívají.
Místo toho vzniká zvláštní divadlo.
Jedna strana něco naznačuje. Druhá to interpretuje. Pak se oba urazí kvůli významu, který nikdy nebyl vysloven. A do toho ještě vstupuje další problém. Intimita bývá často plná rozporuplných signálů. Například mnoho mužů velmi dobře zná zvláštní situaci, kdy je intimní iniciativa zároveň vítaná… i podezřelá.
Na jednu stranu: „Chci být chtěná.“ Na druhou: „Ty myslíš jen na jedno.“ A teď se v tom orientuj.
Citlivější muž často udělá přesně to, co se po něm roky požadovalo.
Stáhne se. Nechce tlačit. Nechce být nepříjemný. Nechce překračovat hranice.
Jenže právě tam někdy vznikne další paradox.
Protože po čase může druhá strana začít vnímat: chlad, pasivitu, nezájem, nebo ztrátu přitažlivosti. A oba jsou zmatení. Jeden má pocit: „Respektuji ji.“ Druhý: „Už po mně netouží.“
Přitom často nejde o nedostatek citu.
Ale o nedostatek otevřené komunikace. Je zvláštní, že o intimitě stále mluvíme buď příliš vulgárně, nebo příliš opatrně. Buď jako o technické disciplíně, nebo jako o něčem skoro zakázaném. A mezi tím chybí normální lidský rozhovor. Možná právě proto kolem intimity vzniká tolik frustrace, domněnek a tichých zranění. Protože člověk nemůže rozumět něčemu, o čem se nesmí mluvit poctivě. A ne, opravdu tím nemyslím nekonečné „vztahové analýzy“ u svíčky a difuzéru s vůní himálajského cedru.
Někdy úplně stačí obyčejná lidská věta: „Takhle to mám já.“ Jenže právě ta bývá překvapivě těžká. Protože intimita není jen fyzická blízkost. Je v ní stud. Zranitelnost. Ego. Odmítnutí. Touha být chtěný. A někdy i strach, že když člověk řekne pravdu nahlas, druhý už se na něj bude dívat jinak.
Možná tedy není největší problém dnešních vztahů nedostatek informací.
Možná je to nedostatek bezpečí mluvit otevřeně o tom, co je mezi dvěma lidmi opravdu živé. Protože tam, kde se o intimitě nemluví, nezačne automaticky harmonie. Často tam začnou domněnky. A ty bývají ve vztazích překvapivě drahé.
Ondřej Vejsada
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