O člověku se nejvíc dozvíme podle toho, jak se chová k lidem, od kterých nic nepotřebuje
Chcete poznat člověka, se kterým se právě seznamujete? Můžete se ho zeptat, co má rád. Jaké má koníčky. Jaký vztah měl s rodiči. Co očekává od partnera. Kam by chtěl cestovat. Jestli chce děti. A samozřejmě se můžete zeptat, kde se vidí za pět let. To je oblíbená otázka. Protože člověk, který neví, co bude dělat za pět let, je údajně podezřelý. Zatímco člověk, který to ví přesně, je zřejmě připravený na život. Mám ale jiný návrh. Nevšímejte si tolik toho, jak se chová k vám. Všímejte si toho, jak se chová k člověku, od kterého vůbec nic nepotřebuje. Protože k vám se může chovat báječně. Zatím.
Když se snažíme, máme důvod být milí
Na začátku vztahu se totiž všichni trochu prodáváme. Nemyslím to cynicky. Je to přirozené. Chceme udělat dobrý dojem. Usmějeme se o něco víc. Posloucháme pozorněji. Smějeme se vtipům, které by nám za běžných okolností možná připadaly jen mírně legrační. Muž si možná vezme košili, kterou by si jinak nevzal. Žena stráví před zrcadlem o něco víc času. A všichni se snažíme být tou nejlepší verzí sebe sama. Což je naprosto v pořádku. Problém nastává, když si nejlepší verzi člověka spleteme s jeho skutečným charakterem. Na prvním rande se totiž většinou nechováme tak, jak se chováme ke všem. Chováme se tak, jak bychom chtěli, aby se druhý domníval, že se chováme ke všem. A to je docela podstatný rozdíl.
Proto mě zajímá číšník
Představte si třeba obyčejnou návštěvu restaurace. Sedíte naproti člověku, který se vám líbí. Je pozorný. Usmívá se. Zajímá se o vás. Řekne vám, že vám to sluší. Pak přijde číšník. A během následujících třiceti vteřin se před vámi může objevit úplně jiný člověk. „Tohle jsem si neobjednal.“ „Jak dlouho ještě budeme čekat?“ „To snad nemyslíte vážně.“ A když číšník odejde, váš nový objev se k vám zase otočí s úsměvem. „Tak kde jsme to skončili?“ Možná jste právě viděli něco mnohem důležitějšího než jeho názor na děti, cestování nebo věrnost. Ne proto, že jeden nepříjemný člověk v restauraci automaticky znamená špatného partnera. Ale protože právě v takové chvíli mizí část motivace dělat dobrý dojem. Číšník totiž není potenciální partner. A především není člověk, kterého potřebujeme milovat. Stačí, když nám přinese jídlo.
Charakter začíná tam, kde končí kalkul
Tohle je podle mě na lidském chování zajímavé. Slušnost může být vlastnost. Ale může být také strategie. Můžete být milí proto, že jste milý člověk. A můžete být milí proto, že se vám to právě vyplatí. Zvenku to nějakou dobu vypadá úplně stejně. Rozdíl poznáte až ve chvíli, kdy se kalkul přestane vyplácet. Když vám prodavačka neumí vyhovět. Když vám úředník řekne ne. Když vám někdo v provozu nedá přednost. Když dítě něco rozbije. Když vás obsluha nechá čekat. Když člověk, se kterým mluvíte, není dostatečně důležitý na to, aby se vyplatilo být na něj milý. A právě tam se někdy ukáže něco, co se na rande velmi dobře skrývá. Ne jestli je člověk příjemný. Ale jestli potřebuje důvod, aby byl příjemný.
Někteří lidé jsou slušní jen směrem nahoru
Existuje zvláštní druh společenské slušnosti. K šéfovi jsme zdvořilí. Ke klientovi usměvaví. K člověku, kterého chceme sbalit, pozorní. K někomu, kdo nám může pomoct, ochotní. A k člověku, který nám nemůže nabídnout vůbec nic? Tam se najednou ukáže skutečná kvalita našeho operačního systému. Protože není příliš těžké být laskavý k někomu, od koho něco chceme. To zvládne i člověk, který má jinak charakter poněkud na splátky. Mnohem zajímavější je být slušný k člověku, který nám nemůže nijak prospět. K uklízečce. K prodavačce. K dítěti. K důchodci, který jde pomalu. K člověku, který nám omylem šlápne na nohu. K bývalému kolegovi, kterého už nikdy nebudeme potřebovat. Tam už totiž není příliš co získat. A právě proto tam může být mnohem víc vidět.
Nejzajímavější je člověk, který si myslí, že se nikdo nedívá
Možná ještě zajímavější než to, jak se člověk chová k lidem, je způsob, jakým se chová tehdy, když si myslí, že jeho chování nikdo významný neuvidí. Protože před partnerem se můžeme hlídat. Před šéfem také. Před přáteli možná dokonce celý život. Ale když si někdo myslí, že je neviditelný, občas na chvíli sundá společenský kostým. A nemusí jít vůbec o nějaké velké odhalení. Někdy stačí drobnost. Jak mluví o bývalém partnerovi, který už nemůže nic ovlivnit. Jak se chová k člověku, který udělal chybu. Jak reaguje na někoho, kdo je pomalejší, slabší nebo méně schopný. Jak mluví o člověku, který právě odešel z místnosti. Protože člověk, který je k vám úžasný a o pět minut později s pohrdáním mluví o někom, kdo mu nemůže nic vrátit, vám vlastně právě něco ukázal. Možná ne o tom druhém. O sobě.
A platí to i obráceně
Stejně tak ale můžeme vidět něco velmi pěkného. Člověka, který poděkuje uklízečce. Člověka, který se omluví dítěti, když na něj zbytečně zvýší hlas. Člověka, který nezmění tón hlasu jen proto, že před ním stojí někdo „důležitější“. Člověka, který dokáže být laskavý i tehdy, když z toho nic nemá. Taková laskavost je totiž trochu jiná. Nemá publikum. Nemá okamžitou odměnu. A často nemá ani žádný praktický smysl. Je tam jen proto, že ten člověk zřejmě nechce zacházet s ostatními jako s věcmi. A to už je vlastnost, kterou bych u partnera považoval za docela zajímavou. Možná zajímavější než to, jestli má rád psy.
Protože jednou budete tím člověkem, od kterého nic nepotřebuje
A tady je možná nejdůležitější pointa. Na začátku vztahu jste pro druhého člověka důležití. Chce vás. Chce udělat dojem. Chce, abyste ho měli rádi. Takže je přirozené, že se k vám chová hezky. Jenže vztah jednou zestárne. Přijde obyčejné pondělí. Budete nemocní. Budete protivní. Něco pokazíte. Nebudete vypadat jako na prvním rande. Nebudete mít náladu. A především – přestanete být novou možností. Stanete se součástí života. A právě tehdy se může ukázat, jestli byla počáteční laskavost vlastností, nebo jen velmi dobře zvládnutou seznamovací disciplínou. Protože člověk, který je slušný pouze tehdy, když něco chce, vás může na začátku okouzlit. Ale člověk, který je slušný i tehdy, když nechce vůbec nic, má jednu velmi vzácnou vlastnost. Nemusí mít důvod. A možná právě proto mu můžete věřit. O člověku totiž často nejvíc neřekne to, jak se chová k těm, které chce získat, ale jak se chová k těm, které už vůbec nepotřebuje.
Ondřej Vejsada
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Lidi. Vztahy. Společnost. A především sebe sama.
Pozoruji, co s námi dělá naše ego, strach, potřeba být přijímáni, touha mít pravdu nebo přesvědčení, že právě my víme, jak by měl svět fungovat. Zajímá mě, proč se chováme tak, jak se chováme – a proč si přitom často vyprávíme úplně jiný příběh.
Nepíšu proto, abych rozdával univerzální návody na život. Spíš se snažím pojmenovat věci, které všichni nějak známe, ale málokdy se na ně podíváme bez příkras.
Netvrdím, že můj pohled je jediný správný. Dokonce netvrdím ani to, že je správný vůbec.
Trvám ale na jediné věci: na otevřenosti, upřímnosti a opravdovosti.
Zbytek už nechávám na vás.