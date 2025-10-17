Nikdy nejsme sami – nosíme s sebou všechny, kteří nás kdy zranili
Říkáme: „Už jsem to nechal za sebou.“ Ale ono se to nikdy tak úplně nestane. Naše minulost má totiž velmi zvláštní smysl pro humor – chodí s námi všude. Jen už si nenápadně sedne do rohu, mlčí a čeká, až ji něco vyprovokuje.
A pak to přijde. Slovo, tón, gesto. Najednou to není kolega z práce, kdo na nás zvýšil hlas, ale táta z dětství. Není to partnerka, kdo odchází, ale ten první, kdo nám kdysi ukázal, jak chutná odmítnutí. V přítomnosti se rozbalí dávno zapomenutý balíček bolesti – a my se divíme, proč to tak bolí „víc, než by mělo“.
Psychologicky řečeno: nikdy nejsme sami. Všude nás doprovází průvod duchů, které jsme si nevědomky zabalili do kufru. Nejsou to jen lidé, ale i situace, výkřiky, tiché pohledy, zklamání, ponižování. A protože jsme tehdy neměli sílu se s nimi setkat naplno, neseme si je dodnes. Oni čekají. A připomenou se v každé chvíli, kdy jim někdo přehraje jejich starou roli.
Říkáme tomu zkušenost, ale často je to jen nevyřešená kapitola. Proto reagujeme přehnaně – proto někdy na maličkost odpovíme hněvem, smutkem nebo rezignací, která by jinak vůbec nedávala smysl. Nejsme to totiž „jen my dnes“. Je to celá armáda včerejšků, která křičí naším hlasem.
Ironie je, že se často snažíme před těmito duchy utéct. „Už na to nemysli.“ „Neřeš to.“ „To bylo dávno.“ Jenže minulost nechodí podle hodinek. Nepotřebuje aktuální datum, aby mohla být přítomná.
Možná jediná cesta není předstírat, že je pryč, ale pozvat ji ke stolu. Přiznat: ano, tohle se mi stalo, bolelo to – a já už to nepotřebuju dál nosit na zádech. Teprve pak se ty hlasy utiší.
👉 A vy? Kdo z vašich „dávných spolucestujících“ vám ještě pořád šeptá do ucha – ačkoliv tvrdíte, že už s vámi dávno nechodí?
Ondřej Vejsada
Žijeme v budoucím čase
Tváříme se, že žijeme teď, ale většinu času trávíme v budoucnosti. Přemýšlíme, plánujeme, bojíme se – a život mezitím tiše probíhá právě tam, kde ho nejméně hledáme: v přítomném okamžiku.
Ondřej Vejsada
Toužíme po pravdě, ale platíme si iluze
Toužíme po pravdě, ale raději si platíme iluze. Protože pravda nic nestojí – a právě proto se jí bojíme. Iluze nám lichotí, pravda nás svléká. A zrcadlo je nejdražší tehdy, když se do něj opravdu podíváme.
Ondřej Vejsada
Když říkáme „už je mi to jedno“, myslíme „bolí to pořád“
Když říkáme „už je mi to jedno“, obvykle tím myslíme „pořád to bolí“. Jen jsme už unavení z bolesti, a tak ji schováme pod cynismus – aby nikdo neviděl, jak moc nám na tom záleželo.
Ondřej Vejsada
Nejsilnější pouta jsou ta neviditelná
Nejpevnější pouta nemají řetězy ani podpisy. Jsou to tiché dohody, které nikdy nepadly, a přesto nás svazují víc než jakákoli smlouva. Stačí je jen konečně vyslovit nahlas.
Ondřej Vejsada
Vnitřně se vylaď – no jo, ale jak?!
„Vnitřně se vylaď,“ říkají. Zní to moudře – dokud nezjistíte, že nejde o svíčku a mantru, ale o dřinu dirigenta, který musí sladit celý orchestr své duše, aby přestal hrát falešně.
|Další články autora
„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky
Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...
Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii
Premium Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí...
Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo
Jednání o nové vládě se přesunula do Průhonic. Předseda ANO Andrej Babiš se tam ve své restauraci...
Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek
Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si...
Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií
Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu...
Muž v baru ukradl cennou hasičskou helmu, po zveřejnění videa se přihlásil policii
Muž, který v ostravské restauraci před několika týdny vzal vystavenou historickou hasičskou helmu,...
Zemřel Ace Frehley, někdejší člen legendární kapely Kiss
Ve věku 74 let ve čtvrtek zemřel někdejší člen americké rockové skupiny Kiss Paul Daniel Frehley...
Telefonát Trumpa s Putinem? Na Rusko funguje jazyk síly, reagoval Zelenskyj
Americký prezident Donald Trump se má v pátek v Bílém domě setkat se svým ukrajinským protějškem...
U soudu s Dozimetrem bude pokračovat výpověď klíčového svědka Dovhomilji
V pátek bude pokračovat hlavní líčení v kauze Dozimetr. Na programu je pokračování výpovědi jednoho...
Prodej domu v obci Česká Kamenice.
U Benaru, Česká Kamenice - Dolní Kamenice, okres Děčín
2 000 000 Kč
- Počet článků 309
- Celková karma 9,99
- Průměrná čtenost 171x