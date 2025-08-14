Nezadaní a (ne)chtění: Proč je dnes single život volbou, ale i diagnózou
„Jsem single, protože jsem si ještě nevybral. A nebo si nevybral nikdo mě? A nebo jsem si nevšiml, že si mě někdo vybral? Nebo jsem se zamiloval do vlastní svobody? A nebo do strachu?“
Láska je krásná. Ale ruší.
Dnešní doba je, zdá se, ideální pro lásku – nikdy nebylo víc svobody, víc aplikací, víc porna, víc terapií, víc sebelásky, víc „máš na víc“… A přesto je tu rekordní počet lidí, kteří jsou sami. Chtějí být sami? Nebo jen nechtějí být s tím, kdo je právě po ruce?
A co hůř: většina z těchto nezadaných si své nezadanosti buď nevšímá, nebo ji hlasitě obhajuje. Ještě hůř: často vlastně vůbec neví, proč nezadaní jsou. Protože jakmile začneme hrát šachy s vlastním podvědomím, není vůbec jisté, kdo tahá figurkami.
Single jako životní volba. Nebo náhoda?
„Jsem single, protože mi nikdo nestojí za to, abych kvůli němu obětoval(a) svou svobodu.“
„Jsem single, protože už mám za sebou tolik zklamání, že si raději vystačím sám.“
„Jsem single, protože nikdo není dost vědomý.“
„Jsem single, protože mám náročný duchovní růst.“
„Jsem single, protože vztahy jsou toxické.“
„Jsem single, protože… je to módní?“
Tohle všechno zní jako silná prohlášení. Ve skutečnosti ale často neříkáme „proč jsme single“, ale „jak to před sebou aspoň trochu obhájit“. Přičemž hluboko v nás bydlí ta nejjednodušší, a zároveň nejhorší varianta:
Jsem sám, protože si mě nikdo nevybral. Nebo protože si já neumím vybrat. A nebo protože se bojím, že když si vyberu, tak mě to bude bolet. A tak raději zůstaneme v té komfortní zóně diskomfortu, kde je sice ticho, ale aspoň nás nikdo neopouští. Jenže ouha – možná se tím opouštíme sami.
Strach ze vztahu = strach z vlastní obyčejnosti
Mít vztah totiž znamená jedno: přestat být tím nedotknutelným, nedostižným, neustále se vyvíjejícím solitérem. Přestat být někým a stát se prostě něčím – partnerem. A to bolí. Protože nás to zbavuje onoho iluzorního pocitu výjimečnosti, který nám tolik pěstuje moderní kultura: máš právo na všechno, co chceš – a pokud to není přesně ono, tak to radši neber.
A tak raději nebereme. Odsouváme vztahy na potom. A potom dál. A pak už nemáme komu říct, že jsme vlastně celou dobu toužili jen po obyčejném lidském teple – ale s výjimečnou osobou, kterou ovšem nikdy nenajdeme, protože taková neexistuje.
Ale aspoň jsme to měli pod kontrolou. Nebo?
Samota není svoboda. Je to jen větší zodpovědnost
Být single dnes není stigma. Naopak – často je to znak, že „na sobě makám“, „vím, co chci“, „nepůjdu do vztahu jen proto, abych nebyl sám.“ Všechny tyto věty ale skrývají jednu jednoduchou pravdu: samota je dnes luxusní alibi.
Nikdo nás nekonfrontuje s tím, jací jsme v každodennosti. S tím, jaký máme dech, když spíme. S tím, že jsme občas ubrečení, unavení, nudní nebo nesnesitelně obyčejní. Když jsme single, můžeme být stále ti „zajímaví, hledající, hloubaví a nároční“.
Jenže realita vztahu nás uzemňuje. Ukazuje, že nejsme tak výjimeční. A že to vůbec nevadí.
Tak co s tím?
Ne, tenhle článek nemá být motivací „běž a najdi si někoho“. Můžeš zůstat sám, a být šťastný. Můžeš být s někým, a být osamělý. Ale aspoň si nelži. Neříkej, že jsi sám, protože to tak chceš – pokud to není pravda. Možná jsi jen unavený. Možná zraněný. Možná přehnaně náročný. Možná zbabělý. A možná všechno dohromady.
Ale přiznání si těchto věcí není slabost. Naopak – může to být ten první opravdový, dospělý krok ke vztahu. Ne k tomu, že tě někdo konečně zachrání. Ale k tomu, že ty přestaneš utíkat. A třeba tě pak někdo dožene.
Ondřej Vejsada
