Nevíme, co chceme – ale chceme to hned
O netrpělivosti doby, kdy touha ztratila hloubku a stala se impulsem
Touha bývala kdysi pohonem. Vnitřním žárem, který člověka vedl dál – ne proto, že něco „musel mít“, ale protože něco cítil. Dnes už netoužíme, dnes klikáme. Dřív jsme chtěli dojít, teď se chceme „dostat“. A nejlépe okamžitě, bez námahy, bez čekání, bez nejistoty. Touha se z plamene stala jiskrou, která zhasne dřív, než si vůbec uvědomíme, proč jsme ji zapálili.
Čím víc máme možností, tím méně víme, co vlastně chceme. Jsme jako děti v obrovském hračkářství – všechno bychom chtěli, ale nic nás doopravdy nezajímá. Touha už není procesem zrání, ale zbožím s datem expirace. Nechceme lásku – chceme pozornost. Nechceme smysl – chceme klid. Nechceme poznání – chceme potvrzení. A nejlépe teď hned, protože kdo má dnes čas čekat, že?
Jenže touha bez času přestává být touhou. Je to jako chtít květinu, ale nechtít ji zasadit, zalévat, čekat, až vyroste. Touha je ve skutečnosti bolest z nedostatku – ale i krása toho, že něco ještě není. Dnešní doba však bolest nesnese, a tak ji anestetizuje rychlostí. Jenže čím víc se snažíme tu prázdnotu zaplnit, tím víc se roztahuje.
A tak sbíráme zážitky, vztahy, věci, zájmy a „projekty“, jako by množství mohlo nahradit hloubku. Jenže množství hloubku nevytváří, ono ji zahlcuje. Když se přestaneš ptát, po čem vlastně toužíš, začneš chtít všechno – a to je nejrychlejší cesta k tomu necítit nic.
Touha, která má smysl, roste pomalu. V čase, v tichu, v nejistotě. Potřebuje trpělivost, protože právě čekání dává hodnotu tomu, co nakonec přijde. Ale to už je v dnešní době skoro obscénní myšlenka – že by snad bylo dobré chtít pomalu.
Možná bychom tedy nemuseli tolik hledat, co chceme. Možná by stačilo se zase na chvíli zastavit. Protože to, co opravdu chceme, se většinou ukáže až tehdy, když přestaneme chtít všechno ostatní.
Ondřej Vejsada
Čím víc chceme být v pohodě, tím víc nejsme
Čím víc se snažíme být v pohodě, tím víc nejsme. Z klidu se stal výkon, z přijetí povinnost. Skutečná pohoda ale vzniká až tehdy, když si dovolíme nebýt v pohodě vůbec.
Ondřej Vejsada
Nejsme vztahově neúspěšní – jen jsme přestali hrát divadlo
Možná nejsme vztahově neúspěšní. Možná jsme jen přestali hrát divadlo o dokonalé lásce a začali chtít skutečnost – i když bolí. Protože pravdivý vztah není o výkonu, ale o odvaze být opravdový.
Ondřej Vejsada
Dospělost není věk, ale míra, kolik pravdy o sobě uneseš
Dospělost nezačíná věkem, ale okamžikem, kdy si dokážeme přiznat pravdu o sobě – i tu, která bolí. Zrání totiž není o zkušenostech, ale o odvaze sundat masku a podívat se do vlastního zrcadla.
Ondřej Vejsada
Kapitán, loď a vítr, který nefouká nikomu
Bez záměru je i ten nejsilnější vítr k ničemu. Cíl je přístav, ale záměr je kompas. A loď bez kapitána, který ví, kam chce plout, se dřív nebo později prostě ztratí.
Ondřej Vejsada
Ten strom je hnusnej! A nebo taky ne.
Když řekneme „ten strom je hnusnej“, nepopisujeme strom, ale sebe. Svět totiž nehodnotíme objektivně – jen promítáme svůj vnitřní obraz. A ten strom? Ten tím zůstává úplně v klidu.
|Další články autora
Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř
Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic...
Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí
Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku...
Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová
Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské...
Tři roky odříkání. Vágner se pochlubil úlovkem největší ryby vltavské kaskády
V nedělním dešti se z orlické přehrady přihlásil rybář Jakub Vágner s dalším významným úlovkem. Ve...
Zemřela herečka Věra Křesadlová. Tvář nové vlny a manželka Miloše Formana
Ve věku 81 let zemřela Věra Křesadlová. Česká výtvarnice, divadelní a filmová herečka i zpěvačka...
Advokát si objednal únos expartnera své dcery, důkazy pro vraždu soud neuznal
Pardubický advokát Pavel Jelínek a jeho tři komplicové jsou podle soudu vinní z objednání a...
Akcionáři Tesly rozhodli. Musk se může stát prvním dolarovým bilionářem
Akcionáři výrobce elektromobilů Tesla na čtvrteční valné hromadě schválili balík akcií pro...
Po otevření balíčku na základně Air Force One onemocnělo několik lidí
Na americkou vojenskou základnu v Marylandu byl doručen podezřelý balíček, po jehož otevření se...
Letošní říjen byl třetím nejteplejším za dobu měření, uvedl Copernicus
Letošní říjen byl třetím nejteplejším desátým měsícem roku od začátku záznamů unijní služby...
- Počet článků 325
- Celková karma 9,47
- Průměrná čtenost 169x