Nevíme, co chceme – ale chceme to hned

Touha ztratila hloubku a stala se impulsem. Už nechceme prožívat cestu – chceme výsledek hned. Jenže co přichází okamžitě, málokdy stojí za to. Skutečná touha potřebuje čas, ne zkratku.

O netrpělivosti doby, kdy touha ztratila hloubku a stala se impulsem
Touha bývala kdysi pohonem. Vnitřním žárem, který člověka vedl dál – ne proto, že něco „musel mít“, ale protože něco cítil. Dnes už netoužíme, dnes klikáme. Dřív jsme chtěli dojít, teď se chceme „dostat“. A nejlépe okamžitě, bez námahy, bez čekání, bez nejistoty. Touha se z plamene stala jiskrou, která zhasne dřív, než si vůbec uvědomíme, proč jsme ji zapálili.
Čím víc máme možností, tím méně víme, co vlastně chceme. Jsme jako děti v obrovském hračkářství – všechno bychom chtěli, ale nic nás doopravdy nezajímá. Touha už není procesem zrání, ale zbožím s datem expirace. Nechceme lásku – chceme pozornost. Nechceme smysl – chceme klid. Nechceme poznání – chceme potvrzení. A nejlépe teď hned, protože kdo má dnes čas čekat, že?
Jenže touha bez času přestává být touhou. Je to jako chtít květinu, ale nechtít ji zasadit, zalévat, čekat, až vyroste. Touha je ve skutečnosti bolest z nedostatku – ale i krása toho, že něco ještě není. Dnešní doba však bolest nesnese, a tak ji anestetizuje rychlostí. Jenže čím víc se snažíme tu prázdnotu zaplnit, tím víc se roztahuje.
A tak sbíráme zážitky, vztahy, věci, zájmy a „projekty“, jako by množství mohlo nahradit hloubku. Jenže množství hloubku nevytváří, ono ji zahlcuje. Když se přestaneš ptát, po čem vlastně toužíš, začneš chtít všechno – a to je nejrychlejší cesta k tomu necítit nic.
Touha, která má smysl, roste pomalu. V čase, v tichu, v nejistotě. Potřebuje trpělivost, protože právě čekání dává hodnotu tomu, co nakonec přijde. Ale to už je v dnešní době skoro obscénní myšlenka – že by snad bylo dobré chtít pomalu.
Možná bychom tedy nemuseli tolik hledat, co chceme. Možná by stačilo se zase na chvíli zastavit. Protože to, co opravdu chceme, se většinou ukáže až tehdy, když přestaneme chtít všechno ostatní.

Autor: Ondřej Vejsada | pátek 7.11.2025 7:02

Ondřej Vejsada

Ondřej Vejsada

Ondřej Vejsada

Ondřej Vejsada

Ondřej Vejsada

Ondřej Vejsada

  • Počet článků 325
  • Celková karma 9,47
  • Průměrná čtenost 169x
Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

