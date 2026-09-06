Nevím, jak to dopadne. A právě proto můžu pokračovat.
Existuje jedna věta, kterou znám až příliš dobře. „Nevím, jak to dopadne.“ Je v ní něco nepříjemného. Člověk by totiž rád věděl. Chce znát výsledek. Chce vědět, jestli jeho rozhodnutí bude správné, jestli jeho práce přinese výsledek, jestli se něco podaří, jestli se něco nezhroutí. Nejlépe ještě předtím, než udělá další krok. Jenže přesně tady podle mě vzniká jeden zvláštní psychologický problém. Začneme se snažit zjistit něco, co zjistit nejde.
Budoucnost je totiž nepříjemně uzavřená
Můžeme přemýšlet. Můžeme plánovat. Můžeme počítat. Můžeme si zjistit informace. Můžeme se připravit na různé možnosti. To všechno je rozumné. Jenže pak přijde hranice, za kterou už žádné další přemýšlení nepomůže. Protože budoucnost ještě neexistuje. A tak ji začneme vyrábět v hlavě. Co když to dopadne špatně? Co když se stane tohle? A když se stane tohle, pak možná tamto. A co když ještě...Najednou máme před sebou celý film událostí, které se nestaly. A přitom jsme nic nového nezjistili.
Přemýšlení, které nic neřeší
Na tom je zvláštní, že takové přemýšlení působí velmi zodpovědně. Člověk sedí, analyzuje, zvažuje možnosti a má pocit, že něco dělá. Jenže někdy nedělá vůbec nic. Pouze se snaží získat jistotu, kterou mu realita nemůže dát. A tak přidává další informace. Další varianty. Další scénáře. Další „co kdyby“. A protože možností budoucnosti je prakticky nekonečně mnoho, může takhle přemýšlet do nekonečna.
Nejde o lehkovážnost
Tady bych ale nerad sklouzl k radě typu: „Tak to prostě neřeš a nějak to dopadne.“ To je nesmysl. Je naprosto v pořádku přemýšlet o důsledcích svého jednání. Je rozumné plánovat. Je rozumné počítat s riziky. Je rozumné připravit si varianty. Jen bych rozlišoval jednu důležitou věc. Analyzovat můžeme to, co naše rozhodnutí způsobilo. Mnohem méně užitečné bývá analyzovat všechny možné konečné výsledky, které by někdy teoreticky mohly nastat.
Co se stalo teď?
Představme si, že něco udělám. Pak se podívám: Co to způsobilo? Co funguje? Co nefunguje? Co jsem přehlédl? Co můžu upravit? A podle toho udělám další krok. To je živý proces. Realita mi poskytuje informace a já na ně reaguji. Oproti tomu můžu sedět předem a snažit se odhadnout úplně všechno, co by se jednou mohlo stát. Jenže v tom případě už nereaguji na realitu. Reaguji na vlastní představy o ní.
Člověk si může vyrobit práci z ničeho
Možná znáte ten pocit. Máte něco udělat. A místo toho ještě hledáte informace. Ještě něco promyslíte. Ještě si ověříte jednu možnost. Ještě si připravíte variantu B. A možná i C. Po několika hodinách jste unavení. A přitom jste se ani nezvedli z místa. Je to zvláštní druh prokrastinace. Člověk si totiž může připadat velmi pracovitý. Celou dobu přece přemýšlel. Jenže přemýšlení někdy pouze elegantně supluje činnost.
Nejistota se nedá domyslet
Možná je proto užitečnější připustit si něco, co nám není vůbec příjemné: Nevím, jak to dopadne. Ne jako rezignaci. Jako konstatování skutečnosti. Nevím. A nemusím to vědět dnes. Mohu udělat nejlepší rozhodnutí, jakého jsem v tuto chvíli schopen. Pak se podívat, co způsobilo. A podle reality pokračovat dál. To je podle mě mnohem zodpovědnější než předstírat, že dokážu budoucnost předem spočítat.
Život se odehrává o krok dál
Je v tom možná trochu paradox. Chceme vědět, jak dopadne celá cesta, abychom se mohli bezpečně vydat na první krok. Jenže informace o výsledku dostaneme až tehdy, když část té cesty skutečně projdeme. Nejprve uděláme krok. Pak zjistíme, co se stalo. Pak uděláme další. A teprve zpětně začínáme rozumět tomu, kam jsme vlastně šli. Možná tedy není potřeba mít před sebou celou mapu. Někdy úplně stačí vidět další metr cesty.
Na závěr
Čím déle o tom přemýšlím, tím méně považuji větu „Nevím, jak to dopadne“ za problém. Naopak. Možná je to jedna z nejpoctivějších vět, které si můžeme říct. Nevím, jak dopadne moje práce. Nevím, jak dopadne moje rozhodnutí. Nevím, co udělá druhý člověk. Nevím, co přinese příští měsíc. Ale vím, co můžu udělat dnes. A pak se podívám, co moje dnešní jednání způsobilo. Možná totiž nemusíme budoucnost předem pochopit, abychom jí mohli jít naproti. Budoucnost se totiž nedá analyzovat dopředu. Dá se jen postupně žít. A analyzovat až to, co jsme právě udělali.
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