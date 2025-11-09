Neutekli jsme před systémem – jen jsme si z něj udělali nový
O tom, jak i rebelie může být jen jinou formou přizpůsobení
Každá generace si myslí, že ta předchozí byla zmanipulovaná, poslušná a svázaná systémem. A že ona konečně pochopila, jak to celé je. Takže si postaví vlastní svět – svobodnější, opravdovější, alternativní. Jenže za pár let zjistí, že se z její „rebelie“ stal nový systém. S vlastním jazykem, pravidly, hierarchií, módou, tabu i ikonami. A začíná se točit stejný kolotoč – jen v jiném kabátu.
Kdysi se lidé chtěli vymanit z konzumu. Dnes se prodává „nekonzumní životní styl“. Dřív se protestovalo proti uniformitě, dnes máme uniformy s nápisem be yourself. Rebelie se stala značkou, autenticita komoditou. Dokonce i duchovno se prodává v praktickém balení – na tři dechy, s certifikátem a slevou na kurz.
Není to o špatnosti systému. On jen dělá to, co umí – přetváří i odpor vůči sobě v další produkt. Protože systém nežije z moci, ale z pozornosti. A tu mu dáváme, i když s ním bojujeme. Všimněte si: když se dnes někdo „vymaní“ ze systému, udělá o tom dokument, napíše knihu a otevře e-shop s tričky „anti-system“.
A možná právě tohle je ten skutečný paradox svobody – že ji neumíme žít, jen ji inscenujeme. Jakmile se někdo opravdu vzdálí davu, přestane být vidět. A to dnešní člověk nesnese. Nechce být součástí systému, ale zároveň chce, aby to všichni věděli.
Skutečná svoboda totiž nebývá nápadná. Nehledá souhlas, lajky, ani pochopení. Je tichá, nenápadná a trochu osamělá. Proto po ní tak málo lidí opravdu sáhne – ne proto, že by ji nechtěli, ale protože by je přestali vnímat ostatní.
Možná jsme tedy neutekli před systémem, protože před sebou samotnými utéct nelze. Jen jsme si jeho logiku zkopírovali do nových dekorací. Zůstali jsme stejní, jen s jiným profilem, jiným přesvědčením a jinou značkou autenticity. Ale v jádru pořád hledáme to samé – uznání.
A dokud svobodu budeme chtít potvrzovat zvenčí, bude to pořád jen jiná forma přizpůsobení.
Ondřej Vejsada
Další články autora
- Počet článků 326
- Celková karma 9,18
- Průměrná čtenost 169x