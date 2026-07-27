Nesouhlas není útok. Jen jsme si to spletli.
„Mně nechutná koprovka.“ Na první pohled úplně nevinná věta. A přesto se občas stane něco zvláštního. „Tak to jsi ji asi nikdy nejedl pořádně.“ „To jen neuměli uvařit.“ „Počkej, až ochutnáš tu od mojí maminky.“ Najednou mám pocit, že jsem neřekl, co chutná mně. Ale že jsem někoho osobně urazil. Přitom jsem jen popsal vlastní zkušenost. Nic víc.
Podobné je to s filmy.
Řeknete, že se vám nějaký nelíbil. Za chvíli posloucháte desetiminutovou přednášku o tom, proč jste ho jen nepochopili. Nebo naopak. Řeknete, že se vám líbil. A dozvíte se, že máte nízké nároky. Je zvláštní, jak rychle se z obyčejného rozdílu v názoru stane soutěž o to, kdo má pravdu.
Čím jsem starší, tím víc si všímám jedné zvláštní věci. Spousta lidí neumí slyšet nesouhlas. Ne proto, že by byli zlí. Ale protože ho automaticky překládají do jiného jazyka. Řeknete: „Vidím to jinak.“ A oni slyší: „Mýlíš se.“ Řeknete: „Nemám na to stejný názor.“ A oni slyší: „Jsi hlupák.“ Řeknete: „Tohle bych udělal jinak.“ A oni slyší: „Děláš to špatně.“ Jenže nic z toho jste přece neřekli.
Možná jsme si někde po cestě spletli dvě úplně odlišné věci.
Nesouhlas. A odmítnutí. Jako by každé „myslím si něco jiného“ znamenalo: „Nepřijímám tě.“ Přitom spolu vůbec nesouvisí. Můžu si vážit člověka, se kterým téměř nikdy nesouhlasím. A naopak mohu souhlasit s někým, komu bych klíče od bytu rozhodně nesvěřil. Jedno není důkazem druhého.
Občas přemýšlím, proč máme tak silnou potřebu opravovat názory druhých.
Ne fakta. Názory. Když někdo tvrdí, že Praha je hlavním městem Francie, je asi na místě ho opravit. Ale když někdo řekne, že miluje podzim, nesnáší koriandr nebo by raději bydlel na samotě než ve městě...Co přesně se snažíme opravit? Jeho zkušenost? Jeho vkus? Jeho život?
Možná nás ve skutečnosti neznervózňuje cizí názor.
Možná nás znervózňuje už jen to, že vedle našeho může existovat ještě jiný. Jako by rozdílnost sama o sobě ohrožovala naši jistotu. Přitom svět nikdy nefungoval tak, že všichni viděli totéž. A naštěstí. Představte si, jak by vypadal svět, kdyby všichni milovali stejnou hudbu, četli stejné knihy a zamilovávali se do stejného typu lidí. To by byla nuda. A navíc by nám pořád někdo přebíral partnera.
Mám pocit, že skutečný respekt nevypadá tak, že druhého přesvědčím.
Vypadá mnohem obyčejněji. Řeknu svůj názor. Vyslechnu ten jeho. A pak oba odejdeme domů s tím, že jsme se navzájem nepředělali. A víte co? Svět se kvůli tomu vůbec nezhroutí.
Možná dospělost nezačíná ve chvíli, kdy máme na všechno vlastní názor.
Možná začíná až tehdy, kdy dokážeme unést, že ho mají i druzí. Aniž bychom cítili potřebu je opravovat. Protože nesouhlas není útok. Je to jen připomínka, že vedle našeho pohledu existuje ještě jeden. A to není problém. To je vlastně docela dobrá zpráva.
Ondřej Vejsada
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Ondřej Vejsada
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