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Někteří lidé neumějí být s druhými. Umějí je jen vylepšovat.

Ne každá dobře míněná rada je skutečná pomoc. Někdy druhého neposloucháme proto, abychom mu porozuměli, ale proto, abychom co nejrychleji začali opravovat jeho život.

Sedíte s kamarádem na zahrádce. Objednáte si pivo. „Ty si fakt nedáš radši nealko?“ Začnete jíst. „Víš, že bys měl omezit pečivo?“ Řeknete, že pojede o víkendu na hory. „Já bych tam teda teď nejezdil.“ Začnete vyprávět o nové práci. „A neuvažoval jsi o něčem lepším?“ Za deset minut se nestalo vůbec nic. Jen jeden člověk nepřestal opravovat život toho druhého.
Je zvláštní, jak často máme potřebu vylepšovat lidi, kteří nás o to vůbec nepožádali. Ne protože bychom jim chtěli ublížit. Naopak. Obvykle máme pocit, že jim pomáháme. Jenže pomoc má jednu zvláštní vlastnost. Opravdu pomáhá až ve chvíli, kdy o ni druhý stojí. Do té doby je to často jen převlečená potřeba zasahovat.
Někdy si říkám, že existují lidé, vedle kterých se člověk necítí jako partner do rozhovoru. Spíš jako nikdy nedokončený projekt. Pořád je co zlepšovat. Více sportovat. Méně pracovat. Lépe jíst. Dříve vstávat. Později usínat. Šetřit. Utrácet. Být odvážnější. Být opatrnější. Je skoro fascinující, jak lze během jediné hodiny dostat deset dobře míněných rad, které si navzájem odporují.
Nejzajímavější na tom ale je, že většina těch rad vůbec nevypovídá o člověku, kterému jsou určeny. Vypovídají o tom, kdo je říká. Kdo se bojí, doporučuje opatrnost. Kdo celý život dře, nechápe odpočinek. Kdo miluje pořádek, radí s organizací. Kdo se spálil ve vztahu, varuje před novým. Každý rozdává hlavně vlastní zkušenost. Jen na ni občas omylem nalepí cedulku: „Tohle je správný způsob života.“
Občas přemýšlím, proč je pro nás tak těžké udělat něco mnohem jednoduššího. Jen poslouchat. Bez rady. Bez návodu. Bez věty: „Víš, co bych udělal já?“ Možná je to tím, že cizí problém v nás vyvolává nepříjemný pocit. A rada je nejrychlejší způsob, jak se ho zbavit. Ne vždy kvůli druhému. Někdy hlavně kvůli sobě.
Přitom existuje zvláštní druh lidí. Po hodině rozhovoru s nimi nemáte pocit, že by vás opravili. Nemáte pocit, že by vás převychovali. Nemáte pocit, že by za vás vyřešili život. A přesto odcházíte lehčí. Ne proto, že měli všechny odpovědi. Ale protože vám dovolili hledat ty vlastní. To je vzácný dar.
Čím jsem starší, tím víc si myslím, že respekt nevypadá tak, že druhému poradím. Respekt možná začíná ve chvíli, kdy odolám nutkání poradit mu okamžitě. Kdy připustím, že jeho cesta nemusí být stejná jako moje. A že to vůbec nemusí znamenat, že je horší.
Možná totiž největší projev důvěry není věta: „Poslouchej, řeknu ti, jak bych to udělal.“ Možná je to mnohem prostší. „Věřím, že na to přijdeš.“ Ta věta totiž druhému nebere jeho život. Naopak. Nechává mu ho. A možná právě proto pomáhá mnohem víc než všechny nevyžádané rady dohromady.

Autor: Ondřej Vejsada | úterý 28.7.2026 7:00 | karma článku: 0 | přečteno: 40x

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Ondřej Vejsada

  • Počet článků 526
  • Celková karma 9,45
  • Průměrná čtenost 161x
Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

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