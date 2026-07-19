Některé chyby bychom nikdy neudělali, kdybychom na ně měli dost času
Když lidé udělají chybu, většinou hledají příčinu na špatném místě. Říkají: „Neměl jsem na to.“ „Byl jsem hloupý.“ „Měl jsem přemýšlet.“ Jenže čím déle pozoruji lidské rozhodování, tím víc si myslím, že mnoho špatných rozhodnutí nevzniká z hlouposti. Vzniká ze spěchu.
Čas mění psychiku
Představte si dvě situace. V první máte týden na rozhodnutí. Ve druhé pět minut. Pořád jste to vy. Pořád máte stejné zkušenosti. Stejnou inteligenci. Stejné hodnoty. A přesto se velmi pravděpodobně rozhodnete jinak. Není to náhoda. Když se dostaneme pod časový tlak, naše psychika začne fungovat jiným způsobem.
Mozek zkracuje cestu
Ve spěchu přestaneme hledat nejlepší řešení. Začneme hledat nejrychlejší. Nevšímáme si všech informací. Vybereme si první vysvětlení, které dává alespoň trochu smysl. Přestaneme porovnávat možnosti. Začneme odhadovat. Není to chyba. Je to úsporný režim. Mozek se prostě snaží přežít situaci, ve které není čas na dlouhé přemýšlení.
Nejde jen o krizové situace
Možná si představujete hasiče nebo chirurga. Jenže časový tlak nevzniká jen při katastrofách. Vzniká i v běžném životě. Když odpovídáme na zprávu v afektu. Když se hádáme. Když máme pocit, že musíme odpovědět hned. Když se bojíme, že nám něco uteče. Když máme pocit, že rozhodnutí nesnese odklad. Právě tehdy bývá naše psychika nejzranitelnější.
Kolik hádek by vůbec nevzniklo?
Občas si říkám, kolik partnerských konfliktů by nikdy nezačalo, kdyby si oba lidé dali půl hodiny pauzu. Kolik výpovědí by nikdy nebylo podáno. Kolik zpráv by nikdy nebylo odesláno. Kolik přátelství by zůstalo zachováno. Ne proto, že bychom změnili svůj názor. Ale protože bychom změnili svůj stav. A to je obrovský rozdíl.
Nejhorší rádce
Na časovém tlaku je zrádné ještě něco. Často si ho vytváříme sami. Máme pocit, že musíme rozhodnout okamžitě. Že není čas. Že druhá šance nebude. Jenže když se člověk podívá zpátky, často zjistí, že žádná skutečná naléhavost neexistovala. Byla jen v jeho hlavě. A právě tato subjektivní naléhavost bývá někdy nebezpečnější než ta skutečná.
Chyba, která nevypadá jako chyba
Myslím, že jednou z největších iluzí je přesvědčení, že rychlé rozhodnutí je automaticky rozhodnutí dobré. Někdy ano. Zkušenost umí být neuvěřitelně přesná. Ale jindy si jen pleteme rychlost s jistotou. A právě tehdy vznikají chyby, které bychom za klidnějších okolností pravděpodobně nikdy neudělali. Ne proto, že bychom byli chytřejší. Protože bychom měli čas všimnout si věcí, které nám ve spěchu unikly.
Luxus dnešní doby
Možná je jedním z největších luxusů dnešní doby možnost říct: „Ještě se rozhodnu zítra.“ Ne vždy to jde. Ale mnohem častěji, než si myslíme. Některá rozhodnutí opravdu nesnesou odklad. Většina těch životních však ano. A právě tam může být jeden den navíc cennější než další hodina přemýšlení.
Na závěr
Nemyslím si, že bychom se měli rozhodovat pomalu. Myslím si něco jiného. Že bychom měli rozpoznat chvíle, kdy za nás začíná rozhodovat spěch. Protože časový tlak nedělá z chytrých lidí hloupé. Jen je nutí používat zkratky. A zkratky mají jednu zvláštní vlastnost. Občas nás dovedou do cíle rychleji. Občas nás dovedou úplně jinam. Možná tedy není největší známkou moudrosti umět se rychle rozhodnout. Možná jí je poznat okamžik, kdy je rozumnější na chvíli přestat rozhodovat úplně.
Ondřej Vejsada
Člověk se někdy neunaví prací. Unaví se tím, že pořád přepíná role.
Ne každá únava vzniká z množství práce. Někdy jsme vyčerpaní hlavně proto, že celý den přepínáme mezi rolemi a nezbude nám ani chvíle, kdy můžeme být prostě sami sebou.
Ondřej Vejsada
Proč bývá jednodušší změnit celý život než jednu drobnost
Někdy je jednodušší změnit celý život než udělat jednu zdánlivou maličkost. Protože psychika neměří obtížnost podle velikosti úkolu, ale podle toho, čeho se v nás dotýká.
Ondřej Vejsada
Největší rozhodnutí v životě někdy vůbec neuděláme
Život neurčují jen rozhodnutí, která jsme udělali. Stejně silně ho formují i ta, která jsme stále odkládali. Protože i nečinnost je někdy rozhodnutí – jen bez data v kalendáři.
Ondřej Vejsada
Nejpodivnější věci v životě často začínají větou: „Tohle bude jen na chvíli“
„Tohle bude jen na chvíli.“ Nenápadná věta, ze které někdy vzniknou celé roky života. Protože největší změny často neblokují velká rozhodnutí, ale malé odklady.
Ondřej Vejsada
Jak poznat šarlatána? Možná trochu jinak, než si myslíme
Jak poznat šarlatána? Možná ne podle titulů ani sebevědomí. Důležitější je, zda vás vede k vlastnímu přemýšlení a samostatnosti, nebo po vás chce hlavně bezvýhradnou víru.
|Další články autora
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Třesně vs. mléko. Znáte mýty o jídle?
Strašily vás babičky bolavým břichem po zapití třešní nebo angínou z bleskově snědené zmrzliny v...
Nejroztomilejší fotogalerie prázdnin je tu. Zoo se chlubí novými mláďaty
Zvířecí školky se během léta pořádně rozrostly. Návštěvníci mohou v Brně pozorovat šest malých...
Pražský autobusák, který zmizel z mapy. Pankrác nahradily kanceláře a metro zůstalo
Film Florenc 13.30 z roku 1957 proslavil nejen herce, především Josefa Beka v roli řidiče autobusu,...
Spadl „Červ dobyvatel“. Plastika u Barrandovského mostu měla být symbolem i místem schůzek
Řidiče i cyklisty v pátek překvapil pád části betonové plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu....
Žádnou trasu jsem se nenaučil napoprvé. Nevidomý trénuje cestu po nádraží
Jaromír Tichý se před 39 lety narodil s vážnou vadou zraku. S průvodci z Tyfloservisu chodí na...
Skleničky, jízdní kola i květináče. Re-use centra dávají věcem druhou šanci
Do re-use centra mohou lidé bezplatně odevzdat předměty, které by jinak vyhodili. Snadno je tak lze...
Pocta pro olomoucký talent. Řezníčka si v 16 letech vytáhl na stáž slavný Bayern
Velkou kariérní zkušenost získal v posledních týdnech šestnáctiletý fotbalový brankář Jiří...
Neratovice hledají provozovatele sběrného dvora, důvodem je upřesnění podmínek
Neratovice na Mělnicku vypsaly výběrové řízení na provozovatele sběrného dvora. Důvodem je...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
- Počet článků 518
- Celková karma 9,19
- Průměrná čtenost 161x