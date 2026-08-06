Někdy dáváme druhým to nejlepší. Jen ne to, co právě potřebují.
Představte si dvě situace. První člověk přijde domů unavený z práce. Partner mu uvaří výbornou večeři. Jenže on si celou dobu přeje jediné. Aby si k němu někdo na deset minut sedl a nechal ho vyprávět.
Druhá situace. Někdo prožívá těžké období. Kamarád mu začne radit. Myslí to dobře. Jenže ten druhý vůbec nepotřeboval řešení. Potřeboval být vyslechnut. Oba udělali něco hezkého. A přesto se oba minuli.
Čím jsem starší, tím víc si všímám jedné zvláštní věci.
Lidé často dávají druhým přesně to, co by sami chtěli dostat. Kdo si nejvíc váží času, věnuje čas. Kdo si nejvíc váží pomoci, pomáhá. Kdo si nejvíc váží slov, chválí. Kdo si nejvíc váží jistoty, snaží se všechno zařídit. Ne proto, že by byli sobci. Právě naopak. Protože dávají to nejcennější, co sami znají.
Jenže druhý člověk může toužit po něčem úplně jiném.
A právě tam vznikají některá z největších nedorozumění. Ne z nedostatku lásky. Ne ze zlých úmyslů. Ale z rozdílného pohledu na to, co vlastně znamená péče.
Je zvláštní, jak snadno si myslíme, že když bychom něco ocenili my, ocení to i ten druhý. Jenže svět takhle nefunguje. Někdo vám opraví rozbitou poličku. Vy jste přitom mnohem víc potřebovali obejmout. Jiný vám koupí krásný dárek. Vy byste raději společně strávili odpoledne. Někdo vás zahrne radami. Vy jste jen chtěli slyšet: „To musí být těžké.“ A přitom nikdo z nich neměl špatný úmysl.
Možná právě proto bývá někdy tak těžké odpovědět na otázku: „Copak pro tebe nedělám dost?“ Často totiž dělá. Jen dělá něco jiného.
Podobně je to i mimo partnerské vztahy.
Rodiče dětem kupují věci, protože mají pocit, že jim tím dávají všechno. Děti si často po letech pamatují spíš společné odpoledne než drahou hračku. Vedoucí přidá zaměstnanci peníze. Ten by mnohem víc ocenil obyčejné poděkování. Kamarád neustále nabízí pomoc. Přitom druhý potřebuje hlavně pocit, že není na všechno sám.
Čím déle nad tím přemýšlím, tím méně věřím větě: „Když mě má rád, musí přece vědět, co potřebuju.“ Nemusí. Neumí číst myšlenky. Stejně jako je neumíme číst ani my. Možná právě proto jsou některé vztahy plné lidí, kteří se mají rádi...a přesto mají pocit, že jim něco chybí.
Občas si říkám, že dospělost možná nezačíná ve chvíli, kdy se naučíme druhým něco dávat. Ale ve chvíli, kdy se začneme zajímat, co vlastně potřebují. Protože mezi větami: „Dal jsem ti to nejlepší, co jsem mohl.“ a „Dal jsem ti to, co jsi opravdu potřeboval.“ je někdy překvapivě velký rozdíl. A právě v něm se možná skrývá mnohem víc nedorozumění, než jsme ochotni si připustit.
Ondřej Vejsada
Kolik skvělých lidí jsme v životě minuli jen proto, že jsme je vyhodnotili příliš rychle?
První dojem bývá rychlý, ale ne vždy spravedlivý. Kolik zajímavých lidí jsme v životě minuli jen proto, že jsme je vyhodnotili dřív, než dostali šanci ukázat, kým skutečně jsou?
Ondřej Vejsada
To, co nás na lidech přitahuje, nás na nich často začne později rozčilovat
To, co nás na druhých zpočátku okouzlí, nás může po letech začít rozčilovat. Ne vždy proto, že se změnili oni. Někdy se změnil jen náš pohled. A někdy je chceme připravit právě o to, proč jsme si je kdysi oblíbili.
Ondřej Vejsada
„To byl přece jen vtip.“ Opravdu?
Humor dokáže spojovat, uvolňovat i léčit. Někdy se za něj ale schovává něco úplně jiného – výčitka, kritika nebo neochota nést odpovědnost za vlastní slova. Jak poznat rozdíl?
Ondřej Vejsada
Co vidíte v mracích? Možná úplně totéž děláme celý život
Když se díváme na mraky, víme, že tvary vytváří naše představivost. V běžném životě na to ale často zapomínáme. Možná se totiž nehádáme o realitu, ale o příběhy, které jsme si o ní vytvořili.
Ondřej Vejsada
Charisma možná není to, co si myslíme
Charisma možná nespočívá v tom, jak silný dojem uděláme. Možná vzniká z úplně jiného důvodu – z toho, jak se vedle nás cítí druzí. A právě na ten pocit lidé často vzpomínají nejdéle.
|Další články autora
Aloha, namaste, salud! Znáte význam celosvětově známých frází?
Na dovolené, ve filmech i na sociálních sítích. Některé cizojazyčné výrazy používáme téměř každý...
Praha promlouvá ze zdí i chodníků. Vzkazy kolemjdoucích pobaví, překvapí i zamrazí
Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....
Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí
Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho...
Zapomenuté místo vedle Nuselského mostu se proměnilo. Objevte „nový“ pražský park
Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez...
Tajuplná vila Rothmayerova vila v Praze ukrývá dlažbu z Hradu i atmosféru z fotek Sudka
Čistota a funkčnost. To je jednotící prvek funkcionalistické architektury. První republika byla do...
VIDEO: Vandal rozkopl vitrínu na zastávce. Rozčílil ho slogan dobročinného plakátu
Měl vztek sám na sebe i na slogan na plakátu visícího na tramvajové zastávce v Plzni, a tak...
Dva elektromotory, 300 koní a pohon 4x4. Čím dalším nový Outlander PHEV překvapuje?
Mitsubishi Outlander PHEV spojuje elektrický pohon, benzinový motor a chytrou čtyřkolku bez...
V Hranické propasti utonul špičkový potápěč. Tělo záchranáři vyzvedli z hloubky 186 metrů
V Hranické propasti na Přerovsku ve středu při průzkumném ponoru utonul potápěč. O jeho úmrtí...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 534
- Celková karma 9,56
- Průměrná čtenost 160x