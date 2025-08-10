Neka, neka, neka! aneb Když ženy vidí vztahy tam, kde muži jen lidi
Znáte to. Sedíte ve třídě, v kanceláři nebo třeba na zkoušce jógy. Díváte se kolem sebe. Spolužáci, kolegové, cvičenci. Někdo je sympatický víc, někdo míň, někdo dýchá moc nahlas. Ale v zásadě: lidi jako lidi. To je pohled průměrného muže.
Jenže pokud je mezi nimi žena, platí jiné zákony. Ne fyzikální, ale chemické. A ne ledajaké! Jde o jakýsi tajný ženský model molekulárních vztahů. Pamatujete si ze školy ty kuličky a čárečky – atomy a jejich vazby? Přesně takhle ženy vnímají jakoukoli skupinu lidí.
Pro muže je skupina lidí prostě… skupina lidí. Pokud vůbec nějak vnímá tváře, tak možná: „To je ten, co se furt ptá.“ „To je ta, co nosí vždycky rolák.“ A dál už řeší věc. Projekt. Úkol. Fotbal. To podstatné.
Žena? Ta hned první den cítí, kdo je komu sympatický, kdo má k sobě blízko, kdo komu leze na nervy, kdo koho podceňuje, kdo se snaží zavděčit a kdo si myslí, že je něco víc. Ona nevnímá skupinu – ona cítí spleť vztahů. Vzájemných pohledů. Signálů. Mikrovýrazů. Všechno se jí promítá do barevné mapy propojení. A hlavně: sama do té sítě okamžitě vstupuje.
V duchu si rozdělí, s kým se „ka“ a s kým se „neka“. A od té chvíle už celou realitu vnímá prizmatem této vnitřní mapy vztahových vazeb. Na tom by vlastně nebylo nic špatného. Jenže ouha – ona si myslí, že tuhle mapu mají všichni. Včetně mužů. Jenže: nemají. Ani zrychlenou verzi. Ani zpožděnou. Vůbec žádnou.
A tak vzniká typická situace:
Ona přijde domů, zadívá se zasněně a řekne: „Víš, on dneska Jirka vypadal tak nějak jinak. Už včera u toho stolu seděl nějak zvláštně. A Dita s ním nemluvila tak, jak jindy. Myslíš, že se hádali? Nebo že si všiml, jak se v pondělí bavil s Luckou? A navíc – proč se dneska ani jednou nepodíval na mě?“
On? Zvedne oči od mobilu, chvíli přemýšlí, kdo je Jirka, a pak odpoví: „Nevím. Říkala jsi mi, že má psa?“
A ona si v tu chvíli myslí, že je necitlivý, zabedněný nebo jí snad nechce říct pravdu. Ale realita je jednodušší: on nehraje tu hru. On ji ani nevidí.
Ženský mozek je v tomto ohledu fascinující – nejenže analyzuje vztahovou dynamiku v reálném čase, ale navíc předpokládá, že to všichni dělají stejně. Tedy i muži. Jenže muži často nevědí, že nějaká „dynamika“ vůbec byla. A pokud ano, bude to ta v Excelu.
Z toho pak plyne celá řada nedorozumění, zklamání a občas i slziček: „Jak jsi mohl říct, že nic nebylo?! Vždyť to mezi námi bylo tak jasné!“ A on jen krčí rameny, protože ani neví, co tím „mezi námi“ myslí. Vždyť si přece dvakrát půjčili propisku!
Takže, milé dámy, dovolte nám, mužům, malou omluvu. My vážně nejsme zlí. Jen prostě nevnímáme vaše chemické vzorce. Neumíme číst ve vztahových vazbách, které se nikdy nevysloví. Nevidíme emocionální mapu prostoru, pokud není vytisknutá a se šipkama.
A pánové, pokud příště nebudete tušit, proč se s vámi vaše kolegyně náhle nebaví – možná jste porušili vazbu, o které jste vůbec nevěděli, že existuje. Ale nezoufejme. Stačí říct: „Promiň, nevidím tu hru, ale chci být fér.“ A ženy, možná někdy zvolte méně atomový a více polopatický přístup. Třeba se dohodneme.
Do té doby platí: ona „ka“, on „neka“. A nikdo za to vlastně nemůže.
Ondřej Vejsada
„Hodný kluk“ aneb záhada mužů, co nesbalí ani vlastní ponožky
Hodní kluci nejsou odmítáni proto, že jsou slušní, ale protože jsou pasivní. Ženy nehledají grázly – chtějí muže, co má tah na branku a umí si říct, co chce.
Ondřej Vejsada
Přehnaná ohleduplnost aneb jak se z lidí stávají plyšové deky
Ohleduplnost je fajn. Ale když se z ní stane strach mít názor, proměníme se v hebké plyšové deky – příjemné na dotek, ale bez obsahu.
Ondřej Vejsada
Co tím (ne)naznačuje? Aneb svět bez ženského komplikátoru
Lajknul ti fotku? Neznamená to svatbu. Mužský svět bývá přímočařejší, než by se zdálo – bez šifer, náznaků a tajných vzkazů. Prostě jen klik.
Ondřej Vejsada
Proč nás (ne)oslovují cizí lidé a co to říká o nás?
Oslovit cizího člověka se dnes rovná společenskému riziku. Proč jsme zapomněli mluvit spolu – a co o nás vypovídá, když to přesto někdo udělá?
Ondřej Vejsada
Až budu mít klid, začnu žít. Fakt?
Pořád čekáte, až bude klid, a pak teprve „začnete žít“? Možná se nikdy nedočkáte. Klid není cíl na konci dne — je to schopnost, kterou se učíme právě teď.
|Další články autora
A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry
Seriál Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo...
„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...
Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň
Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem....
Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud
Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě...
Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce
V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v...
Mír bez Ukrajiny nepůjde, zdůrazňuje Evropa. Zelenskyj by mohl na Aljašku
Cestu k míru na Ukrajině nelze určit bez Ukrajiny, uvedli ve společném prohlášení lídři Británie,...
Muž, který opravuje digitalizaci: Jsem rád, že na mě Piráti podali trestní oznámení
Do oprav digitalizace stavebního řízení se loni na podzim zapojilo ministerstvo práce a sociálních...
Adidas se omlouvá Mexiku, nový model sandálů firma převzala od domorodců
Mexické úřady kritizují německou společnost Adidas za nový model sandálů, který se podle nich...
Ukrajinci útočili ve vzdálené Saratovské oblasti, jeden člověk zemřel
Sledujeme online Jeden člověk zemřel v důsledku ukrajinského dronového útoku v ruské Saratovské oblasti, uvedl v...
Otestujte přírodní doplněk collalloc MIND a zvládněte náročné dny bez kofeinu
Kolotoč každodenních povinností se někdy točí příliš rychle. Víme, že zvládat práci, děti i sebe je výzva, proto hledáme testerky pro collalloc...
- Počet článků 255
- Celková karma 10,33
- Průměrná čtenost 177x