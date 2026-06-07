Největší únava nevzniká z práce. Ale z neustálého tlumení sebe sama.
Když se dnes mluví o únavě, většinou se automaticky mluví o práci. Moc povinností. Moc stresu. Moc úkolů. A samozřejmě — to všechno člověka vyčerpává. Jenže čím dál častěji mám pocit, že největší únava nevzniká z toho, co děláme. Ale z toho, co neustále potlačujeme. Protože dnešní člověk už většinou nežije úplně spontánně. Spíš se průběžně upravuje za provozu.
Ráno vstane a okamžitě začne regulace.
Co říct. Co neříct. Jak se tvářit. Jak moc být upřímný. Jak moc být intenzivní. Co si nechat pro sebe. A to všechno působí nenápadně. Žádné velké drama. Žádný psychický kolaps. Jen drobné, nepřetržité tlumení sebe sama. Člověk něco cítí…a hned to koriguje.
Tohle neříkej moc ostře. Tohle není vhodné. Tady se uklidni. Tady buď profesionální. Tady se usměj. Po čase už to ani nevnímá. Stane se z toho standardní režim fungování.
A právě to je zrádné.
Protože člověk nemusí být přetížený prací, aby byl úplně vyčerpaný. Stačí, když příliš dlouho drží sám sebe pod kontrolou. Je zvláštní, jak moc energie stojí být „správně“. Správně reagovat. Správně působit. Správně komunikovat. Správně dávkovat emoce.
A teď pozor.
Nemluvím o bezohlednosti nebo hysterickém „já jsem prostě takový“. Sebekontrola je důležitá. Bez ní by civilizace připomínala mateřskou školku po energetickém nápoji. Jenže existuje hranice, za kterou už nejde o kultivovanost. Ale o permanentní vnitřní stažení. A právě tam vzniká zvláštní typ únavy. Ne dramatický. Ne viditelný. Spíš tichý.
Únava člověka, který už příliš dlouho funguje správně.
Takový člověk často dál normálně pracuje. Plní povinnosti. Usmívá se. Komunikuje. Jen občas působí, jako by v něm někdo stáhl jas. Není to deprese v klasickém slova smyslu. Spíš dlouhodobé vypnutí spontánnosti. Protože spontánnost potřebuje prostor, kde člověk nemusí pořád všechno filtrovat.
A těch prostorů dnes rychle ubývá.
Možná právě proto jsou někteří lidé paradoxně nejvíc unavení po dni, kdy se vlastně nic dramatického nestalo. Jen celý den hráli sociálně přijatelnou verzi sebe sama. A to je překvapivě náročná disciplína. Nejvíc je to vidět večer. Ve chvíli, kdy člověk konečně přijde domů, sedne si a najednou necítí ani úlevu.
Jen prázdno.
Protože únava z práce se dá často odpočinout. Ale únava z dlouhodobého potlačování sebe sama je složitější. Ta nesedí ve svalech. Ta sedí někde hlouběji. Nepříjemná pravda je, že člověk nemusí být zničený tím, co dělá. Někdy je mnohem víc vyčerpaný tím, co si celé dny nedovolí být. A možná právě proto dnes tolik lidí netouží po dalším výkonu. Ale po místě, kde už nebudou muset být neustále upravenou verzí sebe sama. Ne dokonalejší. Jen méně staženou.
Ondřej Vejsada
Moment, kdy muž něco vysvětluje – a uprostřed věty zjistí, že už tomu vlastně nevěří
Velké životní změny často nezačínají rozhodnutím. Začínají ve chvíli, kdy člověk uprostřed vlastního vysvětlení zjistí, že už nevěří příběhu, kterým si svůj život obhajoval.
Ondřej Vejsada
Tak funguje terapie, nebo ne?
Funguje terapie? Odpověď není tak jednoduchá, jak by si dnešní doba přála. Terapie totiž není prášek. Její nejdůležitější součástí je člověk, který do ní přichází.
Ondřej Vejsada
Nejtěžší není něco cítit. Nejtěžší je začít cítit znovu.
Nejtěžší někdy není zvládnout bolest. Nejtěžší je po letech otupění znovu začít cítit. Protože s návratem emocí se nevrací jen radost, ale i vše, co bylo dlouho potlačené.
Ondřej Vejsada
Muži, kteří už necítí vztek – a není to dobře
Vztek má špatnou pověst. Jenže muž, který už necítí vztek vůbec, nemusí být vyrovnaný. Možná jen ztratil kontakt s energií, která mu pomáhá chránit hranice a směr vlastního života.
Ondřej Vejsada
Část člověka už odešla dávno před rozchodem
Mnoho vztahů nekončí ve chvíli, kdy někdo odejde. Končí mnohem dřív – v okamžiku, kdy se z nich vytratí živá část člověka, zatímco ta zodpovědná zůstává dál na svém místě.
|Další články autora
Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku
Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na...
Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují
Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se...
Do Prahy míří originál, který patří k nejcennějším předmětům světa. Znáte Britskou Guyanu?
Začátkem září se pražský Obecní dům promění v nejstřeženější trezor v Evropě. Třetí pokračování...
Máte řidičák na traktor? V Čáslavi si můžete vyzkoušet své umění za volantem veteránů
Zkuste najít kluka, který by se alespoň jednou v životě nechtěl posadit za volant traktoru. V...
Čeští hokejisté na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska a prohrané čtvrtfinále
Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Ty...
Venkovské obchůdky zachraňují nejen dotace. Bodují i automatizované prodejny
Udržet v malých obcích prodejny potravin má pomoci dotační program Obchůdek 2021+, v němž letos...
Za výbuch domu v Toužimi může výroba domácí pyrotechniky, policie látku zajistila
Pyrotechnik našel při prohlídce bytu v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku, kde v sobotu...
Cyklotrasa po dráze u Horního Slavkova se prodlouží,SŽ letos připraví další úsek
Správa železnic (SŽ) v létě zakonzervuje další nepoužívaný úsek železniční trati v Horním Slavkově...
Majitelé plní hrad pohádkami. Děti čeká lehce výchovná Dentalína i Bordelinda
Zvenku se od ostatních památek příliš neliší, při vstupu je rozdíl patrný okamžitě. Hrad a zámek...
- Počet článků 483
- Celková karma 9,26
- Průměrná čtenost 164x