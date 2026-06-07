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Největší únava nevzniká z práce. Ale z neustálého tlumení sebe sama.

Nejsme unavení jen z práce. Často nás vyčerpává něco méně viditelného: každodenní snaha být přijatelnou, správnou a neustále upravenou verzí sebe sama.

Když se dnes mluví o únavě, většinou se automaticky mluví o práci. Moc povinností. Moc stresu. Moc úkolů. A samozřejmě — to všechno člověka vyčerpává. Jenže čím dál častěji mám pocit, že největší únava nevzniká z toho, co děláme. Ale z toho, co neustále potlačujeme. Protože dnešní člověk už většinou nežije úplně spontánně. Spíš se průběžně upravuje za provozu.
Ráno vstane a okamžitě začne regulace.
Co říct. Co neříct. Jak se tvářit. Jak moc být upřímný. Jak moc být intenzivní. Co si nechat pro sebe. A to všechno působí nenápadně. Žádné velké drama. Žádný psychický kolaps. Jen drobné, nepřetržité tlumení sebe sama. Člověk něco cítí…a hned to koriguje.
Tohle neříkej moc ostře. Tohle není vhodné. Tady se uklidni. Tady buď profesionální. Tady se usměj. Po čase už to ani nevnímá. Stane se z toho standardní režim fungování.
A právě to je zrádné.
Protože člověk nemusí být přetížený prací, aby byl úplně vyčerpaný. Stačí, když příliš dlouho drží sám sebe pod kontrolou. Je zvláštní, jak moc energie stojí být „správně“. Správně reagovat. Správně působit. Správně komunikovat. Správně dávkovat emoce.
A teď pozor.
Nemluvím o bezohlednosti nebo hysterickém „já jsem prostě takový“. Sebekontrola je důležitá. Bez ní by civilizace připomínala mateřskou školku po energetickém nápoji. Jenže existuje hranice, za kterou už nejde o kultivovanost. Ale o permanentní vnitřní stažení. A právě tam vzniká zvláštní typ únavy. Ne dramatický. Ne viditelný. Spíš tichý.
Únava člověka, který už příliš dlouho funguje správně.
Takový člověk často dál normálně pracuje. Plní povinnosti. Usmívá se. Komunikuje. Jen občas působí, jako by v něm někdo stáhl jas. Není to deprese v klasickém slova smyslu. Spíš dlouhodobé vypnutí spontánnosti. Protože spontánnost potřebuje prostor, kde člověk nemusí pořád všechno filtrovat.
A těch prostorů dnes rychle ubývá.
Možná právě proto jsou někteří lidé paradoxně nejvíc unavení po dni, kdy se vlastně nic dramatického nestalo. Jen celý den hráli sociálně přijatelnou verzi sebe sama. A to je překvapivě náročná disciplína. Nejvíc je to vidět večer. Ve chvíli, kdy člověk konečně přijde domů, sedne si a najednou necítí ani úlevu.
Jen prázdno.
Protože únava z práce se dá často odpočinout. Ale únava z dlouhodobého potlačování sebe sama je složitější. Ta nesedí ve svalech. Ta sedí někde hlouběji. Nepříjemná pravda je, že člověk nemusí být zničený tím, co dělá. Někdy je mnohem víc vyčerpaný tím, co si celé dny nedovolí být. A možná právě proto dnes tolik lidí netouží po dalším výkonu. Ale po místě, kde už nebudou muset být neustále upravenou verzí sebe sama. Ne dokonalejší. Jen méně staženou.

Autor: Ondřej Vejsada | neděle 7.6.2026 7:00 | karma článku: 0 | přečteno: 10x

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Ondřej Vejsada

  • Počet článků 483
  • Celková karma 9,26
  • Průměrná čtenost 164x
Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

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