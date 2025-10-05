Největší lež? „Mám to pod kontrolou.“
Říkáme to s vážnou tváří. „Mám to pod kontrolou.“ A zní to jako kouzelná formule, která má přesvědčit nejen ostatní, ale především nás samotné. Jenže realita je taková, že naše kontrola nad životem se často podobá dětskému volantíku přidělanému na sedačce v autě. Můžeme s ním točit, jak chceme, ale skutečné řízení probíhá úplně jinde.
Stačí totiž nevinná poznámka, která nám připomene tátovo kárání, a reagujeme přehnaně, aniž tušíme proč. A pak se ještě divíme, že život se neřídí podle našich excelových tabulek.
Iluze kapitána lodi
Potřebujeme ale věřit, že jsme kapitány vlastní lodi. Protože myšlenka, že jsme spíš pasažéři na trajektu řízeném proudy, větrem a občasným výbuchem v kotelně, je děsivá. A tak si kreslíme mapy, děláme plány, ladíme time management, a mezi tím nás realita sfoukne jako papírovou lodičku do kaluže.
Kontrola jako droga
Pocit kontroly je návykový. Dává nám iluzi bezpečí a předvídatelnosti. Proto si děláme seznamy, proto máme diety, rituály, horoskopy i chytré hodinky, které nás přesvědčují, že když změříme dost kroků a tepů, život se stane ovladatelným. Jenže místo jistoty získáváme spíš stres: co když to nevyjde? Co když plán selže? A tak se honíme za kontrolou, kterou nikdy nemůžeme mít – a která nás nakonec ovládá víc než samotný chaos.
Pravda, která se těžko polyká
Skutečná svoboda možná nezačíná tím, že všechno držíme pevně v rukou, ale že si připustíme, že velkou část prostě držet nemůžeme. Připustit to neznamená rezignovat, ale přestat hrát divadlo „mám to pod kontrolou“.
Malá rada na závěr
Možná je lepší místo iluze totální kontroly hledat schopnost přirozeně reagovat. Ne jako kapitán, který pevně svírá kormidlo, ale jako surfař, který ví, že vlna vždycky přijde – a že jeho úkolem není ji zastavit, ale chytit. Protože upřímně – kdy jsme měli život skutečně pod kontrolou? Možná tak ve chvíli, kdy jsme si vybírali, co si dáme k obědu. A i tam to často řídil hlad a vůně z vedlejšího stolu.
Ondřej Vejsada
