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Největší hádky nevznikají kvůli tomu, co se stalo.

Většina hádek nezačíná tím, co druhý skutečně udělal. Začíná příběhem, který si o jeho chování během několika vteřin vytvoříme. A právě ten bývá často zdrojem největších nedorozumění.

Sedíte v restauraci. U vedlejšího stolu zahlédnete známého. Usmějete se, pozdravíte ho. Neodpoví. Cestou domů už víte, že je arogantní. Druhý den se dozvíte, že právě ráno pohřbil svého otce. A najednou je všechno jinak. Nezměnilo se to, co udělal. Změnilo se jen to, co o tom víte. A přesně tohle děláme celý život. Ne s tím známým. S úplně každým.
Jednou mi jeden klient řekl: „Já přesně vím, co si o mně lidé myslí.“ Zeptal jsem se ho: „Opravdu to víte? Nebo si to jen myslíte?“ Chvíli bylo ticho. Pak se usmál. „To je vlastně pravda... já to nevím.“ Překvapilo mě, jak těžké bylo tu větu vyslovit. Ne proto, že by byla složitá. Ale protože lidský mozek slovo „nevím“ nemá moc rád.
Představte si partnera, který přijde domů o hodinu později.
Co se stalo? To nevíme. Ale náš mozek už pracuje na plné obrátky. „Určitě byl někde, kde být neměl.“ Nebo: „Zase jsem až na posledním místě.“ Nebo: „Už ho náš vztah nezajímá.“ Zajímavé je, že mezi skutečností a naším závěrem většinou neleží žádný důkaz. Jen několik vteřin přemýšlení. A přesto jsme si téměř jistí.
Kolegyně vás ráno mine bez pozdravu. Kamarád neodpoví na zprávu. Soused se zatváří kysele. Řidič vám nedá přednost. Je fascinující, jak rychle dokážeme z jediné události vytvořit hotový životopis druhého člověka. Je protivný. Je líný. Je bezohledný. Je namyšlený. Přitom o něm často nevíme vůbec nic.
Psychologové dobře vědí, že lidský mozek nesnáší nejistotu.
Nejistota je nepříjemná. Je otevřená. Nemá konec. A tak ji co nejrychleji zaplníme. Ne fakty. Příběhem. Ten příběh přitom vůbec nemusí být pravdivý. Hlavně že je hotový. Je zvláštní, že raději uvěříme špatnému vysvětlení než připustíme, že prostě nevíme.
Možná právě proto vzniká tolik zbytečných konfliktů.
Ne kvůli tomu, co lidé udělali. Ale kvůli tomu, co jsme jejich jednání přisoudili. On mlčel. My jsme si vysvětlili proč. Pak jsme se urazili kvůli vlastnímu vysvětlení. A nakonec jsme se pohádali o něco, co se možná nikdy nestalo. Když se na to člověk podívá s odstupem, je to vlastně obdivuhodné. Dokážeme se zranit vlastní fantazií.
Nejzajímavější ale je, že tenhle mechanismus používáme hlavně u druhých.
Když něco udělám já, mám pro to vysvětlení. Byl jsem unavený. Neměl jsem svůj den. Spěchal jsem. Nevěděl jsem. Když totéž udělá někdo jiný, najednou z toho bývá jeho povaha. Není unavený. Je líný. Neměl špatný den. Je bezohledný. Neudělal chybu. Takový prostě je. Možná právě proto bývá tak snadné soudit druhé a tak těžké soudit sebe.
Čím jsem starší, tím víc si všímám jedné zvláštní věci.
Nejmoudřejší lidé, které znám, mívají překvapivě málo definitivních odpovědí. Naopak často říkají věty jako: „Možná se pletu.“ „Nevím.“ „Ještě jsem o tom takhle nepřemýšlel.“ Kdysi mi to připadalo jako slabost. Dnes v tom vidím odvahu. Přiznat si vlastní nejistotu totiž není příjemné. Mnohem jednodušší je mít rychlý názor.
Od té doby se snažím jednu věc.
Kdykoliv získám pocit, že už přesně vím, proč se někdo zachoval tak, jak se zachoval, položím si jedinou otázku: Opravdu to vím... nebo jsem si jen vytvořil příběh, který mi dává smysl? Kupodivu zjišťuji, že odpověď bývá překvapivě často stejná. Nevím. A zvláštní je, že mi to už vůbec nevadí. Možná totiž skutečná moudrost nezačíná ve chvíli, kdy najdeme všechny správné odpovědi. Možná začíná mnohem dřív. Ve chvíli, kdy přestaneme být tak nebezpečně přesvědčeni, že je už dávno máme.

Autor: Ondřej Vejsada | úterý 21.7.2026 7:01 | karma článku: 0 | přečteno: 4x

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Ondřej Vejsada

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Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

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