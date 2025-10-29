Nejsme unavení z práce, ale z předstírání aneb únava z výkonu, který nikdo neocení

Nejvíc nás nevyčerpává práce, ale to, že ji musíme hrát. Únava nevzniká z úkolů, ale z přetvářky – z každodenního divadla, ve kterém vypadáme „v pohodě“, i když dávno nejsme.

Kolikrát jste si řekli: „Potřebuju dovolenou.“ Ale kdyby vám někdo řekl, že ta únava není z práce, nýbrž z předstírání práce, věřili byste? Protože to, co nás nejvíc vyčerpává, nejsou úkoly, tabulky ani porady. Ale to tiché, každodenní divadlo, které hrajeme, abychom vypadali jako někdo, kdo ví, co dělá, koho to baví – a kdo to má pod kontrolou.
🎭 Pracovní herectví
Moderní svět nás naučil zvláštnímu druhu herectví. Vstáváme, nasadíme výraz „v pohodě“, odpovíme: „Jo, všechno dobrý,“ i když bychom nejradši křičeli do polštáře. Hrajeme kolegy, co mají „nadhled“. Hrajeme profesionály, co se nenechají rozhodit. Hrajeme motivované lidi, kteří chtějí „růst“, i když by nejradši zůstali chvíli stát.
Znáte ten paradox? Když skončí pracovní den, necítíte se unavení z úkolů, ale z lidí. Nebo přesněji – z té verze sebe, kterou jste celý den museli být. A pak si večer pustíte seriál, abyste „vypnuli“. Jenže vy už jste dávno vypnutí.
🧠 Nevyhoření, ale přehrání
Psychologicky vzato, největší zdroj vyčerpání není fyzická námaha, ale kognitivní disonance – rozpor mezi tím, co cítíme, a co musíme navenek ukazovat. Tedy když něco uvnitř křičí: „Tohle nedává smysl!“, ale ústa se usmívají a hlava přikyvuje: „Samozřejmě, šéfe, rozumím.“
To není práce. To je mentální přetvářka. A přetvářka bolí víc než dřina.
Někdo zvládne dvanáct hodin na poli a večer má sílu si zazpívat. Jiný prosedí osm hodin v kanceláři a večer má sílu tak maximálně scrollovat Instagram, dokud neusne s mobilem na tváři. Rozdíl? Ten první žil v souladu s tím, co dělal. Ten druhý celý den předstíral.
🪞 Vysoká daň za „profesionalitu“
Čím dál častěji zaměňujeme profesionalitu za potlačení sebe.
„Buď empatický, ale ne moc.“
„Buď asertivní, ale slušně.“
„Buď autentický, ale přiměřeně.“
Tak se z nás stávají lidé, kteří žijí v přítomném čase, ale v cizí osobnosti. Mnozí už ani neví, co vlastně chtějí – vědí jen, co se od nich čeká. A pak se divíme, že jsme unavení. Ale jak by ne – hrát celý den cizí roli je těžší než jakákoli práce.
💭 Nejsme líní, jsme odpojení
Někdy si říkáme: „Jsem vyhořelý.“ Jenže možná nejde o oheň, který dohořel, ale o světlo, které už dlouho nesvítí tam, kde by mělo. Nejsme unavení ze života – jsme unavení z jeho kopie. Z toho, že děláme, co „se má“, místo toho, co s námi ladí.
A víte, co je na tom nejabsurdnější? Když pak máme volno, nevíme, co s ním. Protože jsme zapomněli, kdo jsme, když zrovna nehrajeme.
🌱 Skutečný odpočinek
Odpočinek není pasivita. Je to návrat k sobě. Neznamená ležet u moře a přemýšlet, kolik e-mailů na vás čeká. Znamená být chvíli nikým. Bez role, bez očekávání, bez výkonu.
Zní to banálně, ale zkuste si jeden den nic nehrát. Neříkat, co se „má“. Nesnažit se být produktivní. Jen být.
Možná zjistíte, že největší únavu vám způsobovala snaha působit živě – místo toho, abyste opravdu žili.
🔚 Shrnutí
Nejsme unavení z práce. Jsme unavení z toho, že už ani nevíme, kde končí práce a kde začínáme my. Z toho, že se smějeme, když bychom brečeli, a tleskáme, když bychom nejradši odešli.
A možná by stačilo jedno: nemuset už nic hrát.
Protože únava z předstírání je únava z vlastní nepřítomnosti. A ta je, přiznejme si, horší než jakákoli dvanáctihodinová směna.

Autor: Ondřej Vejsada | středa 29.10.2025 7:03 | karma článku: 0 | přečteno: 32x

Další články autora

Ondřej Vejsada

Lidé se nemění – jen lépe maskují aneb jak se z osobního růstu stalo herectví

Většina „osobního růstu“ je jen lepší herectví. Neučíme se být jiní, jen kultivovaněji maskujeme to, jací jsme byli vždy. Skutečná změna začíná, když přestaneme hrát.

28.10.2025 v 7:02 | Karma: 7,75 | Přečteno: 106x | Diskuse | Ostatní

Ondřej Vejsada

Dopisy duše, nebo obyčejný úklid mozku?

Sny nejsou věštby ani nesmysly mozku. Jsou noční inventurou našich emocí – dopisy duše, které čteme jen tehdy, když konečně ztichne rozum.

24.10.2025 v 7:05 | Karma: 6,55 | Přečteno: 72x | Diskuse | Ostatní

Ondřej Vejsada

Když se svlékne svoboda aneb o hranicích našich „ismů“

Svoboda nekončí tam, kde začíná názor druhého – ale tam, kde mu začneme poroučet, jak má žít. Každý máme svůj „ismus“, ale opravdová tolerance znamená, že ho nikomu nevnucujeme.

23.10.2025 v 7:03 | Karma: 11,39 | Přečteno: 147x | Diskuse | Ostatní

Ondřej Vejsada

Co můžu udělat já – a proč na ostatní čekáme zbytečně

Místo čekání na zázraky stačí někdy jediný krok. Svět se nezmění proto, že „by měli oni“, ale proto, že se zeptáme: „Co můžu udělat já?

22.10.2025 v 7:05 | Karma: 8,43 | Přečteno: 105x | Diskuse | Ostatní

Ondřej Vejsada

Často nehledáme pravdu, ale potvrzení

Nechceme slyšet pravdu – chceme slyšet sebe. Pravda nás může změnit, ale potvrzení nás uklidní. Proto žijeme v iluzi, která není pravdivá, jen pohodlná.

21.10.2025 v 7:03 | Karma: 7,01 | Přečteno: 78x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

22. října 2025  14:28

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší...

OBRAZEM: Politici dorazili na Hrad. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

28. října 2025

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

21. října 2025  12:05

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

22. října 2025

Seriál Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné...

OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví

24. října 2025  10:35

Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice...

ANO, SPD a Motoristé mají koaliční smlouvu, projednají funkce ve Sněmovně

29. října 2025  5:54,  aktualizováno  8:50

Zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů, kteří jednají o sestavení nové vlády, už se dohodli na...

Ženu soudí za žhářské útoky. Viní ji, že zapálila i chatu, v níž byli lidé

29. října 2025,  aktualizováno  8:49

Krajský soud v Olomouci začal ve středu ráno projednávat případ Zuzany Drinkové, která je...

Létaly střechy, padaly stromy. Děsivý hurikán Melissa se po Jamajce řítí na Kubu

29. října 2025  7:17,  aktualizováno  8:43

Jeden z nejsilnějších hurikánů v historii Atlantiku zasáhl v úterý večer oblast severního Karibiku....

Ukrajinské drony útočí už třetí den na Moskvu. Rusko tvrdí, že jich sto sestřelilo

29. října 2025  7:43,  aktualizováno  8:29

Další a další ukrajinské drony útočí na Rusko, třetí den po sobě doletěly až do ruského hlavního...

Ondřej Vejsada

  • Počet článků 317
  • Celková karma 9,80
  • Průměrná čtenost 169x
Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

Co právě poslouchám

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.