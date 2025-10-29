Nejsme unavení z práce, ale z předstírání aneb únava z výkonu, který nikdo neocení
Kolikrát jste si řekli: „Potřebuju dovolenou.“ Ale kdyby vám někdo řekl, že ta únava není z práce, nýbrž z předstírání práce, věřili byste? Protože to, co nás nejvíc vyčerpává, nejsou úkoly, tabulky ani porady. Ale to tiché, každodenní divadlo, které hrajeme, abychom vypadali jako někdo, kdo ví, co dělá, koho to baví – a kdo to má pod kontrolou.
🎭 Pracovní herectví
Moderní svět nás naučil zvláštnímu druhu herectví. Vstáváme, nasadíme výraz „v pohodě“, odpovíme: „Jo, všechno dobrý,“ i když bychom nejradši křičeli do polštáře. Hrajeme kolegy, co mají „nadhled“. Hrajeme profesionály, co se nenechají rozhodit. Hrajeme motivované lidi, kteří chtějí „růst“, i když by nejradši zůstali chvíli stát.
Znáte ten paradox? Když skončí pracovní den, necítíte se unavení z úkolů, ale z lidí. Nebo přesněji – z té verze sebe, kterou jste celý den museli být. A pak si večer pustíte seriál, abyste „vypnuli“. Jenže vy už jste dávno vypnutí.
🧠 Nevyhoření, ale přehrání
Psychologicky vzato, největší zdroj vyčerpání není fyzická námaha, ale kognitivní disonance – rozpor mezi tím, co cítíme, a co musíme navenek ukazovat. Tedy když něco uvnitř křičí: „Tohle nedává smysl!“, ale ústa se usmívají a hlava přikyvuje: „Samozřejmě, šéfe, rozumím.“
To není práce. To je mentální přetvářka. A přetvářka bolí víc než dřina.
Někdo zvládne dvanáct hodin na poli a večer má sílu si zazpívat. Jiný prosedí osm hodin v kanceláři a večer má sílu tak maximálně scrollovat Instagram, dokud neusne s mobilem na tváři. Rozdíl? Ten první žil v souladu s tím, co dělal. Ten druhý celý den předstíral.
🪞 Vysoká daň za „profesionalitu“
Čím dál častěji zaměňujeme profesionalitu za potlačení sebe.
„Buď empatický, ale ne moc.“
„Buď asertivní, ale slušně.“
„Buď autentický, ale přiměřeně.“
Tak se z nás stávají lidé, kteří žijí v přítomném čase, ale v cizí osobnosti. Mnozí už ani neví, co vlastně chtějí – vědí jen, co se od nich čeká. A pak se divíme, že jsme unavení. Ale jak by ne – hrát celý den cizí roli je těžší než jakákoli práce.
💭 Nejsme líní, jsme odpojení
Někdy si říkáme: „Jsem vyhořelý.“ Jenže možná nejde o oheň, který dohořel, ale o světlo, které už dlouho nesvítí tam, kde by mělo. Nejsme unavení ze života – jsme unavení z jeho kopie. Z toho, že děláme, co „se má“, místo toho, co s námi ladí.
A víte, co je na tom nejabsurdnější? Když pak máme volno, nevíme, co s ním. Protože jsme zapomněli, kdo jsme, když zrovna nehrajeme.
🌱 Skutečný odpočinek
Odpočinek není pasivita. Je to návrat k sobě. Neznamená ležet u moře a přemýšlet, kolik e-mailů na vás čeká. Znamená být chvíli nikým. Bez role, bez očekávání, bez výkonu.
Zní to banálně, ale zkuste si jeden den nic nehrát. Neříkat, co se „má“. Nesnažit se být produktivní. Jen být.
Možná zjistíte, že největší únavu vám způsobovala snaha působit živě – místo toho, abyste opravdu žili.
🔚 Shrnutí
Nejsme unavení z práce. Jsme unavení z toho, že už ani nevíme, kde končí práce a kde začínáme my. Z toho, že se smějeme, když bychom brečeli, a tleskáme, když bychom nejradši odešli.
A možná by stačilo jedno: nemuset už nic hrát.
Protože únava z předstírání je únava z vlastní nepřítomnosti. A ta je, přiznejme si, horší než jakákoli dvanáctihodinová směna.
Ondřej Vejsada
