Nejsme přehlcení informacemi. Jsme přehlcení nedůležitostí.
Často se říká, že dnešní člověk je přehlcený informacemi. A je pravda, že ještě nikdy v historii neměl běžný člověk přístup k tolika datům, zprávám, videím, článkům, názorům a upozorněním. Jenže čím dál víc mám pocit, že problém není v množství informací.
Problém je v množství nedůležitostí.
Protože většina lidí dnes netráví den hlubokým studiem filozofie, neurovědy nebo geopolitiky. Většinu mentální energie spotřebují drobnosti. Někdo něco napsal. Něco bliklo. Něco přišlo. Někdo reagoval. Někdo nereagoval. A psychika na to všechno průběžně odpovídá.
To je důležitý detail.
Člověk dnes není vyčerpaný jen tím, co aktivně řeší. Je vyčerpaný tím, na kolik věcí musí neustále mikroreagovat. Dřív člověka rozptylovaly velké události. Dnes ho rozptyluje doslova všechno. Telefon zavibruje. Přijde zpráva. Reklama. Notifikace. Titulek článku. Krátké video. Další podnět.
Nic z toho samo o sobě není tragédie.
Jenže problém dnešní doby často nevzniká z jedné velké věci. Vzniká z tisíce malých. Každá z nich si vezme kousek pozornosti. A lidská psychika funguje zvláštně. Pozornost není nekonečná. Když člověk desetkrát za hodinu přepne pozornost na něco nového, neztratí jen soustředění.
Ztratí hloubku.
Proto dnes tolik lidí zná od všeho něco…a zároveň má problém ponořit se opravdu do něčeho. Ne proto, že by byli hloupější. Ale protože jejich mysl je neustále držená v režimu mikrorozptylu. To je mimochodem jeden z nejméně viditelných problémů současnosti. Člověk může celý den něco sledovat, číst, poslouchat a reagovat…a večer mít zvláštní pocit, že vlastně nic skutečně nezažil. Protože intenzita života nevzniká z množství podnětů. Často vzniká právě z jejich absence. Jenže dnešní svět člověka téměř nenechá být v kontaktu s jednou věcí dost dlouho na to, aby ji opravdu prožil.
I zábava se dnes konzumuje zvláštním způsobem.
Člověk sleduje film a zároveň kontroluje telefon. Poslouchá druhého člověka a zároveň v hlavě přemýšlí nad dalšími třemi věcmi. A pak se diví, že má pocit podivné povrchnosti. Ne proto, že by kolem něj nebylo dost obsahu. Ale protože téměř nic nezůstane dost dlouho na jednom místě. Je zvláštní, jak moc dnešní psychika připomíná člověka, který neustále otevírá dveře do dalších místností…a v žádné z nich se nikdy neposadí. A právě proto možná nejsme unavení informacemi.
Informace mohou být fascinující.
Člověka může hluboce změnit jedna kniha, jeden rozhovor nebo jedna myšlenka. Co nás ničí mnohem víc, je permanentní mentální šum. Drobnosti, které nic neznamenají…ale vyžadují reakci. A tak člověk nakonec neztratí jen pozornost. Ztratí i schopnost být někde opravdu přítomný.
Možná tedy největší luxus dneška není ticho bez zvuku.
Ale ticho bez neustálého přepínání. Prostor, kde mysl nemusí každých deset vteřin reagovat na něco nového. Protože právě tam se často vrací věci, které z běžného provozu téměř zmizely: hloubka, soustředění, a zvláštní pocit, že člověk svůj vlastní život opravdu prožívá…a ne jen průběžně přepíná mezi dalšími podněty.
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