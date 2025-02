Nejsme otroci trendů?

Řídíme se trendy, nebo jsme jejich otroky? Každý den se podřizujeme módním vlnám, aniž si to uvědomujeme. Jsou naše volby skutečně naše, nebo jen výsledkem dobře promyšlené manipulace?

Není to tak dávno, co bylo v módě říkat, že každý má být sám sebou. „Buď originální, buď autentický, buď svůj,“ hlásaly motivační příručky, Instagramové citáty i podivné hrníčky z eshopů. Ale přiznejme si – kdo z nás se ve skutečnosti drží téhle rady? Každý den se dobrovolně podřizujeme trendům, které nám diktují, co si myslet, jak se chovat nebo co si obléknout. A co je ještě lepší – myslíme si, že to děláme z vlastní vůle.

Proč děláme to, co děláme?

Zkuste si vzpomenout na svůj poslední výběr. Co jste jedli k snídani? Co jste si oblékli? Kterou písničku jste si pustili? Šance, že jste všechna tato rozhodnutí udělali úplně sami, bez vlivu okolí, je asi taková, jako že někdy uvidíte jednorožce v tramvaji. A přesto máme pocit, že naše volby jsou výsledkem čistě naší nezávislé mysli.

Ale jak bychom mohli být nezávislí, když žijeme v době, kdy algoritmy na sociálních sítích rozhodují, co uvidíme, a reklamní kampaně nám říkají, co potřebujeme ke štěstí? A co hůř – sami jsme těmi algoritmy fascinováni a ochotně se jim podřizujeme.

„Musím mít, co mají ostatní“

Někdo by mohl namítnout, že trendy nejsou nic nového. Vždyť i ve středověku si lidé kopírovali módu u královského dvora. Jenže dnes už nejde o to, že si koupíte stejné boty jako váš soused. Dnes jde o to, že trendy určují celou naši identitu. Nejste „cool“, pokud nemáte poslední model telefonu, neznáte populární seriál nebo nesdílíte správný politický názor.

A co je nejzajímavější? Společnost nám často nabízí dvě „trendy“ možnosti. Buď být stejný jako všichni ostatní, nebo naopak protestovat a být „jiný“. Jenže i být „jiný“ je dnes vlastně trend. Jak říká starý vtip: „Chtěl jsem být originální, tak jsem si koupil tričko s nápisem Be Unique. Pak jsem zjistil, že ho má půlka města.“

Kdy jsme ztratili sami sebe?

Možná vás napadne otázka: kde je tedy ta hranice? Jak poznám, že mě něco ovlivňuje víc, než bych chtěl? Odpověď je jednoduchá – stačí se zeptat, proč něco děláte. Kupujete si drahé kafe, protože vám chutná, nebo proto, že chcete vypadat dobře na fotce? Sledujete seriál, protože vás baví, nebo proto, že ho sledují všichni ostatní?

A co je vůbec nejdůležitější – co vám to přináší? Pokud jste z trendů unavení a máte pocit, že žijete život podle pravidel někoho jiného, možná je čas zvolnit. Ale pokud vás ty stejné trendy baví a inspirují, není na tom nic špatného. Klíčem je vědomí, že máme na výběr – a že naše volby jsou opravdu naše.

Vlastní cesta mezi trendy

Zkuste si dnes udělat malý experiment. Zastavte se u něčeho, co děláte automaticky, a zeptejte se sami sebe: proč to vlastně dělám? Možná zjistíte, že vás k tomu vedl nějaký trend. A možná zjistíte, že vám to přesto dává smysl. A pokud ne? Tak si z toho nedělejte hlavu. Přijít na to, že občas jedeme na autopilota, není selhání – je to první krok k tomu, jak znovu začít ovládat vlastní život.

Nakonec možná zjistíte, že být sám sebou není o tom, že budete ignorovat všechny trendy. Je to spíš o tom, že si mezi nimi najdete ty, které k vám opravdu sedí. Protože být autentický neznamená být „mimo“. Znamená to být vědomě „svůj“. A to je trend, který se nikdy neomrzí.