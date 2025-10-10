Nejsilnější pouta jsou ta neviditelná
Říká se, že smlouva je k ničemu, pokud ji nemáte na papíře. Já si dovolím nesouhlasit. Ty nejsilnější závazky totiž často nemají ani podpis, ani razítko – a přesto nás drží pevněji než deset právníků najednou. Mluvím o těch tichých, nevyřčených dohodách, které jsme nikdy nahlas nestvrdili, ale které v sobě nosíme.
Tiché smlouvy vztahů
Nikdy jsme partnerovi neslíbili, že budeme odpovídat na zprávy do deseti minut, a přesto cítíme provinění, když odepisujeme až po hodině. Nikdy jsme rodičům neřekli: „Budu žít přesně podle vašich představ,“ a přesto máme pocit, že je zklamáváme, když se rozhodneme jinak. Napsali jsme někdy kamarádům závazek: „Budu vždycky ten, kdo vás vyslechne, i kdybych sám nemohl?“ Ne. A přesto se přistihneme, že na sebe bereme jejich problémy, jako bychom byli oficiální záchranná služba s povinností nonstop provozu.
Psychologie neviditelného řetězu
Proč to děláme? Protože lidský mozek je geniální mistr vymýšlení neexistujících dluhů. Cítíme zodpovědnost za očekávání, která nikdo nevyslovil. Je to vlastně taková vnitřní pojišťovna: když budu plnit i tyto tiché závazky, nikdo mě neopustí, nezklame, nezavrhne…
Jenže háček je v tom, že ta pouta si vážeme sami. Často stačí jedno nevinné: „Máš pravdu, to bys asi měl,“ a už máme doživotní kontrakt s vlastní vinou.
Nejpevnější klec je ta, kterou sami zamkneme
Paradoxně, kdybychom o těchto dohodách nahlas mluvili, často by se rozpadly. Partner by se divil: „Já po tobě nikdy nechtěl, abys odepisoval okamžitě.“ Rodiče by možná přiznali: „My vlastně chceme, abys byl hlavně šťastný.“ A kamarád by řekl: „Hele, já si klidně zaplatím terapeuta, fakt nemusíš všechno řešit ty.“ Ale dokud je držíme v tichu, jsou nezlomné. Neviditelný řetěz je totiž nejpevnější právě proto, že ho nevidíme.
Jak ho povolit?
Nejspíš to chce odvahu položit zdánlivě hloupou otázku: „A opravdu to po mně chceš?“ Protože často zjistíme, že jsme celou dobu otročili závazku, který nikdo jiný ani neznal. A tak možná platí, že nejsilnější pouta jsou opravdu ta neviditelná. Ale také ta nejsnáze rozbitelná – pokud se odvážíme je ukázat na světle.
Ondřej Vejsada
Vnitřně se vylaď – no jo, ale jak?!
„Vnitřně se vylaď,“ říkají. Zní to moudře – dokud nezjistíte, že nejde o svíčku a mantru, ale o dřinu dirigenta, který musí sladit celý orchestr své duše, aby přestal hrát falešně.
Ondřej Vejsada
Víc než pravdy se bojíme změny
Pravdy se nebojíme – bojíme se toho, co by po ní mohlo přijít. Nezraňuje nás poznání, ale nutnost změny, kterou s sebou nese. Proto raději žijeme v klidu, i když víme, že hoří.
Ondřej Vejsada
Když pole přemohlo les: Jak jsme vyměnili hojnost za nedostatek
Kdysi jsme žili v hojnosti lesa, dnes v úzkosti polí. Vyměnili jsme důvěru v přirozenost světa za strach z nedostatku – a místo bobulí sbíráme hypotéky, účty a stres.
Ondřej Vejsada
Jsme svobodní, jen když to nikdo nevidí
Říkáme si, že jsme svobodní. Ale opravdová svoboda často přichází až tehdy, když zhasneme světlo a nikdo se nedívá. Veřejně nosíme masky, soukromí je naše jediné hřiště.
Ondřej Vejsada
Největší lež? „Mám to pod kontrolou.“
„Mám to pod kontrolou,“ říkáme s vážnou tváří. Jenže život se řídí sám a naše kontrola je spíš dětský volant na sedačce než skutečné kormidlo.
|Další články autora
Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo
Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta...
Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA
Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější,...
Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko
Seriál Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení
Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru...
Nobelovu cenu míru dostala venezuelská opozičnice Machadová. Trump se nedočkal
Přímý přenos Norský Nobelův výbor v pátek v 11:00 SELČ oznámil jméno letošního nositele Nobelovy ceny za mír....
Medvědi v Česku. Myslivci se obávají záměrného vypuštění ve třech lokalitách
Myslivci se obávají, že všechny tři případy z poslední doby, kdy se lidé na různých místech setkali...
Pelta má nastoupit do vězení, u Nejvyššího soudu se ale domáhá dalšího odkladu
Nejvyšší soud obdržel dovolání někdejšího fotbalového funkcionáře Miroslava Pelty s návrhem na...
RECENZE: Metalový koncert s laserovými efekty. Jinak je sci-fi Tron: Ares těžká nuda
Tron z roku 1982 byl svým vstupem do virtuálního světa přelomový, před patnácti lety na něj navázal...
Prodej stavebního pozemku 891 m2 v obci Podělusy - městská část Týnce nad Sázavou
Týnec nad Sázavou - Podělusy, okres Benešov
4 500 000 Kč
- Počet článků 305
- Celková karma 10,10
- Průměrná čtenost 171x