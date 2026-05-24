Nejsem nešťastný. Jen už nic moc necítím.

Moderní člověk často nevypadá nešťastně. Funguje, zvládá, usmívá se. Jen postupně přestal něco opravdu cítit. A právě to může být nejtišší problém dnešní doby.

Kdysi jsme si představovali lidské neštěstí docela dramaticky. Člověk sedí potmě v kuchyni, v ruce sklenička, v očích zoufalství, v hlavě existence. Déšť za oknem. Možná cigareta. Ideálně jazz. Jenže většina dnešních lidí nevypadá nešťastně vůbec nijak.
Ráno vstávají. Chodí do práce. Odpovídají na zprávy. Nakupují. Fungují. Občas se i zasmějí. Na fotkách vypadají normálně. Možná dokonce vyrovnaněji než dřív. A právě v tom je ten problém.
Moderní člověk často netrpí dramaticky.
Jen: nic moc nechce, nic ho moc netěší, nic ho moc nerozhodí. Život se nerozpadl. Jen se ztlumil. A protože dnes obdivujeme hlavně funkčnost, začne to okolí velmi rychle považovat za známku dospělosti. „Je nad věcí.“ „Má to srovnané.“ „Aspoň nedělá scény.“ Jenže mezi vnitřním klidem a vnitřním vypnutím je někdy menší rozdíl, než bychom chtěli připustit.
Existuje zvláštní druh únavy, který není vidět.
Člověk dál funguje. Možná dokonce lépe než dřív. Už se nehádá. Nepřehání. Neztrácí kontrolu. Není impulzivní. Jen postupně přestane: něco opravdu chtít, na něco se těšit, být něčím pohlcený. A protože to není akutní bolest, málokdo tomu věnuje pozornost. Když si zlomíš nohu, víš to okamžitě. Když se ti začne pomalu vytrácet intenzita života, můžeš si toho všimnout až po letech.
Možná právě proto dnes tolik lidí říká: „Já jsem vlastně v pohodě.“ A často to myslí upřímně. Jenže když se člověk podívá trochu blíž, zjistí zvláštní věc: že „v pohodě“ někdy znamená hlavně: nic moc necítit, nic moc nepotřebovat, hlavně se nerozhodit.
Jako by cílem života už nebyla radost ani smysl, ale stabilita nervového systému.
Moderní psychologie o tom začíná mluvit čím dál víc. Nejen o depresi ve smyslu utrpení, ale o stavu, kdy člověk ztratí schopnost intenzivně prožívat. Ne tragicky. Spíš ploše. Jako když stáhneš jas obrazovky tak nízko, až na ní všechno pořád je — ale nic už nemá barvu. A zvláštní je, že společnost tenhle stav často odměňuje. Člověk, který už: není příliš hlučný, není příliš náročný, není příliš vášnivý, není příliš konfliktní, působí vyspěle. Přitom možná jen dlouho potlačoval všechno, co bylo živé, až to postupně přestalo přicházet samo.
Tohle je mimochodem jeden z nejméně nápadných problémů současnosti.
Ne vyhoření. Ne zhroucení. Ale pomalé emoční utlumení člověka, který funguje tak dlouho rozumně, až přestane cítit, že vlastně žije. Možná i proto dnes některé lidi tak přitahují extrémy. Ne protože chtějí chaos. Ale protože chtějí aspoň něco cítit. Nějakou intenzitu. Nějaké riziko. Nějaký tah. Nějaký důkaz, že uvnitř ještě něco reaguje. Proto někdy lidé neničí život z nenávisti k sobě. Ale z touhy probudit se.
A možná právě tady vzniká jeden zvláštní paradox dospělosti.
Člověk se roky učí: ovládat emoce, být nad věcí, zvládat tlak, nereagovat přehnaně. A pak jednoho dne zjistí, že už nereaguje skoro vůbec. Nejtěžší totiž někdy není uklidnit bolest. Nejtěžší je znovu probudit schopnost něco opravdu cítit. A to bývá mnohem děsivější. Protože bolest člověka aspoň přesvědčí, že je ještě naživu.

Autor: Ondřej Vejsada | neděle 24.5.2026 7:00 | karma článku: 0 | přečteno: 20x

Ondřej Vejsada

  • Počet článků 474
  • Celková karma 8,90
  • Průměrná čtenost 165x
Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

