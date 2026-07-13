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Nejpodivnější věci v životě často začínají větou: „Tohle bude jen na chvíli“

„Tohle bude jen na chvíli.“ Nenápadná věta, ze které někdy vzniknou celé roky života. Protože největší změny často neblokují velká rozhodnutí, ale malé odklady.

Existuje věta, která zní naprosto nevinně. „Tohle bude jen na chvíli.“ Jen na pár měsíců. Jen než se něco vyřeší. Jen než budou lepší podmínky. Jen než našetřím. Jen než děti vyrostou. Jen než...
Je to rozumná věta. Praktická. Má jedinou nepříjemnou vlastnost. Občas z ní vznikne deset let života.
Provizoria jsou zvláštní
Málokdo se jednoho rána probudí a řekne si: „Chtěl bych dalších patnáct let dělat práci, která mě nebaví.“ Nebo: „Chtěl bych zůstat ve vztahu, který už dávno nefunguje.“ Taková rozhodnutí téměř nikdo vědomě neudělá. Mnohem častěji se děje něco jiného. Člověk si řekne: „Ještě chvíli vydržím.“ A pak ještě jednou. A ještě jednou.
Život mezi tím
Na provizoriích není nic špatného. Někdy jsou dokonce moudrá. Po rozvodu. Po ztrátě práce. Po stěhování. Po nemoci. Jsou chvíle, kdy člověk opravdu potřebuje dočasné řešení. Jenže provizoria mají jednu zvláštní schopnost. Nenápadně zakoření. Nejdřív jsou nouzovým řešením. Pak se stanou zvykem. A nakonec už si ani nevzpomeneme, že měla být jen přechodná.
Pohodlí není hlavní problém
Často se říká, že lidé zůstávají v provizoriích kvůli pohodlnosti. Nemyslím si to. Většinou za tím bývá něco mnohem obyčejnějšího. Život se mezitím nezastaví. Přijdou nové povinnosti. Nové starosti. Nové účty. Nové termíny. A člověk si říká: „Teď není vhodná chvíle něco měnit.“ Jenže vhodná chvíle má zvláštní zvyk nepřicházet.
Malé odklady
Možná není náš život utvářen velkými rozhodnutími. Možná je mnohem častěji utvářen malými odklady. Ne dnes. Příští měsíc. Po dovolené. Po Vánocích. Až bude víc času. Každý z těchto odkladů vypadá rozumně. A právě proto bývají tak nebezpečné. Protože žádný z nich sám o sobě život nezmění. Ale stovky takových drobných odkladů už ano.
Jednoho dne
Pak přijde zvláštní okamžik. Člověk otevře starý diář. Nebo najde fotografii. Nebo si uvědomí, kolik je vlastně dětem. A napadne ho zvláštní myšlenka. „Vždyť já jsem tady jen na chvíli...“ Jenže ta chvíle trvala deset let. Ne proto, že by se tak rozhodl. Protože se nikdy nerozhodl opačně.
Tichá síla zvyku
Na zvyku je fascinující jedna věc. Nepřesvědčuje nás. Nepřemlouvá. Jen každý den tiše opakuje totéž. A po čase začne působit jako jediná možná varianta. Ne proto, že je nejlepší. Ale proto, že je známá. Člověk si pak snadno splete známé s dobrým. A to bývá začátek dlouhých provizorií.
Život se neděje až potom
Možná je největší iluzí představa, že skutečný život začne později. Až skončí tohle. Až se vyřeší tamto. Až přijde lepší období. Jenže život nemá tlačítko pauzy. Běží i během čekání. Běží i během kompromisů. Běží i během všech těch vět začínajících slovem jen. A možná právě proto bývá zpětně tak překvapivé, kolik let jsme prožili v něčem, co mělo být pouze přechodné.
Na závěr
Nemyslím si, že bychom měli všechna provizoria okamžitě bourat. Některá mají svůj smysl. Pomáhají překlenout těžké období. Jen bychom si je měli čas od času znovu prohlédnout. Protože největší životní změny někdy nezačínají velkou odvahou. Začínají obyčejnou otázkou. Je tohle ještě opravdu jen na chvíli? Nebo jsem si jen tak dlouho opakoval, že je to dočasné, až se z toho stal můj život? Možná totiž největší rozhodnutí neděláme ve chvíli, kdy něco změníme. Možná je děláme pokaždé, když změnu znovu odložíme.

Autor: Ondřej Vejsada | pondělí 13.7.2026 7:00 | karma článku: 0 | přečteno: 19x

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Ondřej Vejsada

  • Počet článků 514
  • Celková karma 9,11
  • Průměrná čtenost 162x
Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

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