Nejhorší hádky jsou ty, které nikdy nezačnou
Když se řekne problém ve vztahu, většina lidí si představí hádku. Bouchnutí dveří. Zvýšený hlas. Výčitky. Něco, co slyší i sousedi o patro níž. Jenže čím jsem starší, tím víc si myslím, že skutečný problém bývá často přesně opačný. Ne ty vztahy, kde se lidé hádají. Ale ty, kde se nehádají vůbec. Ne proto, že by bylo všechno v pořádku. Ale proto, že už nikdo nevidí důvod něco říkat.
Kultura slušných lidí
Žijeme v době, která si velmi zakládá na slušnosti. Abychom byli korektní. Ohleduplní. Vyspělí. A hlavně aby nevznikal konflikt. Konflikt je dnes něco jako společenský zápach. Každý tvrdí, že ho nesnáší. A tak se učíme své nespokojenosti uhlazovat. Neříkáme: „Tohle mi vadí.“ Říkáme: „To je v pohodě.“ Neříkáme: „Mrzí mě, že jsi na mě zapomněla.“ Říkáme: „Nic se nestalo.“ Neříkáme: „Připadám si vedle tebe osamělý.“ Říkáme: „Jsem jen trochu unavený.“ A všichni vypadají velmi dospěle. Velmi rozumně. Velmi kultivovaně. Jenže pod tím vším se začíná hromadit něco zvláštního.
Tiché skladiště nevyřčených vět
Myslím, že každý dlouhodobý vztah má někde vzadu sklad. Neviditelnou místnost. A do ní se odkládají věty, které jsme neřekli. „Tohle mě zabolelo.“ „Tady jsem potřeboval víc podpory.“ „Tohle už mě dlouho štve.“ „Takhle se vedle tebe necítím dobře.“ Zpočátku je ten sklad skoro prázdný. Pak se začne plnit. A protože jsou oba rozumní lidé, nikdo nechce dělat drama. Tak se dál plní. Rok. Dva. Pět. Až jednoho dne zjistí, že spolu vlastně žijí dva velmi slušní lidé, kteří už si skoro nic důležitého neříkají.
Výhody slušnosti
Aby bylo jasno. Slušnost je skvělá věc. Díky ní po sobě neházíme talíře. Neřešíme každou drobnost. Nechováme se jako puberťáci. Jenže slušnost má jednu nepříjemnou vlastnost. Někdy dokáže velmi elegantně zamaskovat zbabělost. Protože některé věci neříkáme ze slušnosti. A některé ze strachu. Jenže zvenku vypadají úplně stejně.
Jak se rodí vzdálenost
Většina vztahů se nerozpadne během jedné velké hádky. To by bylo skoro jednoduché. Mnohem častěji se rozpadá po milimetrech. Po nevyřčených větách. Po drobných zklamáních. Po okamžicích, kdy si jeden z partnerů řekne: „Nemá cenu to otevírat.“ A pak ještě jednou. A ještě jednou. A ještě jednou. Až se mezi nimi vytvoří zvláštní prostor. Ne konflikt. Ne nenávist. Jen vzdálenost. A vzdálenost je zrádná právě tím, že nebývá slyšet.
Největší iluze rozumných lidí
Znám páry, které se téměř nehádají. Když je člověk potká na návštěvě, působí harmonicky. Usmívají se. Domluví se. Nezvyšují hlas. Jenže někdy mám pocit, že sleduji dvě velmi dobře vychované spolubydlící osoby. Ne partnery. Protože partnerství není jen soužití. Partnerství je i schopnost riskovat nepohodlí. Říct něco, co nemusí být příjemné. Přiznat něco, co nás zahanbuje. Ukázat místo, které není uhlazené. A právě to rozumní lidé někdy přestanou dělat. Protože se bojí, že naruší klid.
Jenže klid není vždycky blízkost
Tohle je možná největší omyl. Zaměňujeme klid za blízkost. Protože klid se dobře měří. Nikdo nekřičí. Nikdo nepráská dveřmi. Nikdo neodchází spát na gauč. Všechno funguje. Jenže blízkost není nepřítomnost konfliktu. Blízkost je přítomnost pravdy. A pravda bývá občas trochu nepohodlná. Někdy dokonce otravná. Někdy vyvolá hádku. Ale bez ní vzniká vztah, který je sice klidný, ale postupně přestává být živý.
Nejhorší hádky
Nejhorší hádky totiž nejsou ty hlasité. Ty většinou alespoň něco odhalí. Nejhorší jsou ty, které nikdy nezačnou. Ty, které se odehrají jen v hlavě. Kde jeden něco cítí, druhý o tom netuší a oba dál pokračují ve svém pečlivě udržovaném míru. Až do chvíle, kdy se jeden z nich jednoho dne podívá na toho druhého a uvědomí si něco zvláštního. Že už vedle sebe nesedí člověk, kterého nezná. Ale člověk, kterému už dlouho neukázal sám sebe. A možná právě tehdy zjistí, že největším nepřítelem vztahu nebyla hádka. Ale příliš dlouhá snaha být za každou cenu slušný.
Ondřej Vejsada
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