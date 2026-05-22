Nechci být obsloužen. Chci být chtěn.
Mnoho mužů netouží po sexu. Touží po něčem mnohem méně viditelném. A možná právě proto o tom skoro nikdy nemluví.
Existuje totiž zvláštní představa, že muž je bytost jednoduchá. Že když má vedle sebe milou ženu, trochu klidu, trochu něhy a občasnou nahotu, musí být automaticky spokojený. Vždyť co by ještě chtěl? Teplou večeři? Pochvalu? Nové pneumatiky? Jenže ono je to někdy celé mnohem složitější.
Možná totiž nechce být jen uspokojen. Možná chce být chtěn.
A to je obrovský rozdíl. Myslím, že právě tady vzniká jeden z nejtišších problémů dlouhodobých vztahů. Ne hádky. Ne nevěra. Ne nedostatek lásky. Ale zvláštní okamžik, kdy se z partnerů stanou lidé, kterým je spolu dobře… a přesto mezi nimi něco důležitého usne.
Navenek je všechno v pořádku. Fungují. Umějí si povídat. Respektují se. Neházejí po sobě talíře ani výčitky. Jenže pod tím vším začne pomalu mizet něco, co se strašně špatně vysvětluje. Napětí. A bez něj někdy nestačí ani láska.
Tohle bývá pro mnoho mužů matoucí. Zvlášť pro ty citlivější, kteří si dlouho mysleli, že hledají hlavně bezpečí, klid a porozumění. Jenže pak zjistí zvláštní věc: že člověk může být vedle někoho dokonale přijatý… a přesto se necítit živý.
Protože něha a touha nejsou totéž.
Některé doteky uklidňují. Jiné probouzejí. A rozdíl mezi nimi není technický, ale téměř neviditelný. Je v energii, v záměru, v tom zvláštním pocitu, že druhý člověk není jen laskavý, ale že vás opravdu chce. Ne jako partnera do života. Ne jako hodného chlapa. Ale jako muže.
A právě tady začíná něco, o čem se skoro nemluví: mnoho mužů se vlastně nebojí odmítnutí. Mnohem víc je děsí opačná věc. Pocit, že druhý člověk dělá něco jen proto, že „by se asi mělo“. Že se přizpůsobuje. Že hraje roli. Že plní očekávání.
Proto některé věty dokážou spolehlivě zabít jakoukoliv přitažlivost. Třeba nenápadné: „No… jestli chceš.“ Na první pohled je to přece vstřícnost. Jenže mnozí muži v tom slyší něco úplně jiného: „Já vlastně nic moc nechci. Rozhodni to ty.“ A najednou neleží v posteli muž a žena. Ale režisér a herečka čekající na pokyny.
Jenže erotika nevzniká z koordinace.
Vzniká z pocitu, že v tom jsou oba. Možná právě proto některé vztahy časem ztrácejí přitažlivost ne kvůli věku, vzhledu nebo stereotypu, ale kvůli téměř neviditelné změně rolí. Žena začne být hlavně pečující, konejšivá, bezpečná. Muž vedle ní přestane cítit napětí a začne se cítit spíš jako někdo, o koho je staráno.
A to je možná ten nejméně pochopený paradox dlouhodobé blízkosti: člověk může být dokonale milovaný… a přesto se necítit eroticky chtěný. Přitom nejde o žádnou mužskou nenažranost ani potřebu vzrušení jak ve filmu pro dospělé. Často právě naopak. Mnoho mužů netouží po výkonu, technikách nebo nekonečné vášni. Touží po něčem mnohem obyčejnějším a zároveň mnohem hlubším.
Po chvíli, kdy mají pocit: „Ta žena po mně opravdu touží.“
A možná právě proto některé vztahy neumírá nedostatek lásky, ale nedostatek vzájemně prožívané touhy. Ne proto, že by se lidé přestali mít rádi. Ale protože se z jejich blízkosti postupně vytratila polarita, hravost a ten zvláštní neuchopitelný pocit živosti. A nejhorší na tom je, že se o tom velmi špatně mluví. Protože jak chcete člověku, kterého máte opravdu rádi, říct: „Jsi pro mě bezpečí… ale já vedle tebe přestávám cítit napětí“? Většina lidí to neřekne. A tak dál žijí v hezkém vztahu, ve kterém je všechno správně — jen v něm občas chybí něco, co se nedá vynutit, naučit ani odpracovat. Autentická touha.
Ondřej Vejsada
Moment, kdy muž něco odkládá – a začne to žít vlastním životem
Některé věci nezačnou být problémem tím, že se stanou. Ale tím, že je příliš dlouho odkládáme. A z malé drobnosti se mezitím stane tichý tlak, který žije vlastním životem.
Ondřej Vejsada
Život jako předsíň aneb proč máme pocit, že to hlavní teprve přijde
Mnoho lidí nežije mimo přítomnost – jen z ní dělá mezistanici. Jako by skutečný život měl začít až později. A mezitím nenápadně přehlíží to, co už dávno běží.
Ondřej Vejsada
Chvíle, kdy muž nechce nic řešit – a právě tím něco rozhodne
„Nebudu to teď řešit“ zní jako odklad. Jenže vztahy ani život neumí stát na místě. I nečinnost je rozhodnutí – jen jedno z těch tichých, které dlouho nevypadají nebezpečně.
Ondřej Vejsada
Muž, který si řekne „tohle je maličkost“ – a stráví tím celý den
„Tohle bude na pět minut.“ A najednou je večer. Nejvíc času často nezaberou velké problémy, ale maličkosti, které jsme podcenili – právě proto, že vypadaly jednoduše.
Ondřej Vejsada
Jeden cizí hlas, který na chvíli rozbije celý vnitřní svět
Stačí jeden cizí hlas – a na chvíli zaváháš i o věcech, které máš dávno srovnané. Ne proto, že jsi slabý, ale protože poctivě přemýšlející lidé si své jistoty průběžně kontrolují.
|Další články autora
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí
V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada...
Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?
Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit...
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní
Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek....
Agresivní vetřelci z Afriky vyděsili Prahu. Na Hamerském rybníku zabíjeli kachňata
Na Hamerském rybníku se objevili nezvaní návštěvníci. Invazivní husice nilské, původem z Afriky,...
MS v hokeji 2026: Čeští fanoušci ho milují. Fantomas prozradil, kdy si poprvé nasadil masku
Modrá tvář, černý plášť a neutuchající podpora českého hokeje. Legendární fanoušek přezdívaný...
Nikdy neseděli za volantem, přesto v Česku získali řidičáky na kamion. Mongoly stíhá policie
Policisté zadrželi osm cizinců z Mongolska, kteří podle vyšetřování získali české řidičské průkazy...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 473
- Celková karma 8,89
- Průměrná čtenost 165x