Nechce se mi dělat nic. A co jako?

Nechce se vám dělat vůbec nic? Možná nejste líní — jen už nechcete dělat nesmysly. Tiché nicnedělání někdy není selhání, ale nejhlasitější volání po změně.

Sedím, koukám do blba a přemýšlím, co všechno bych měl. Měl bych se hýbat. Měl bych pracovat. Měl bych být produktivní, smysluplný, užitečný. Ale víte co? Mně se prostě nechce. A pokud vám to připadá jako lenost, dovolte, abych vás s úsměvem vyvedl z omylu.

Lenost je, když nechcete dělat nic — protože jste líní. Já ale nechci dělat nic, protože už nechci dělat blbosti. Je v tom rozdíl. Jemný, ale zásadní.

Není chuť? Nebo jen není důvod?

Představte si, že celý život běžíte za smyslem. A když už ho skoro dohoníte, zjistíte, že je to jen papundeklová kulisa, kterou tam někdo postavil, aby nevypadal blbě před vlastní mámou.

Hodně lidí říká „nechce se mi dělat nic“, ale ve skutečnosti to znamená:

Nechce se mi dělat práci, která mě ničí.

Nechce se mi dělat věci, které nemají smysl.

Nechce se mi hrát hry, které někdo jiný napsal — a já ani nechci být jejich hercem, natož obětí.

Tělo není líné. Duše není mrtvá. Jen obě dávají jasně najevo: „Tohle už dělat nebudeme.“

Nečinnost jako forma sebeobrany

To, co vypadá jako pasivita, je často obrana. Tichý vnitřní protest. Psychická stávka proti systému, který celý život tvrdil: „Dělej, buduj, plať hypotéku, buď někým, vydělávej, dokazuj, ospravedlňuj svou existenci.“ A najednou… člověk už prostě nechce. A tak sedí, hledí do blba a nechává se konečně na pokoji.

To ale neznamená, že je pasivní. Znamená to jen, že si (možná poprvé v životě) dává čas na to, co mu opravdu dává smysl.

A co živobytí?

Jistě, tělo chce jíst. Nájem se sám nezaplatí. A to je moment, kdy se z lenocha stává filozof. Jak teda žít, když se člověku nechce hrát tu hru, ale pořád potřebuje přežít?

a) Minimum práce, minimum bolesti

Někdy stačí najít jednoduchou práci, která vás sice nenadchne, ale taky nezničí. Rutina, klid, jistota. Taková „ekologická práce pro přežití“. Nenutí vás to milovat korporát, ale aspoň si můžete koupit rohlíky.

b) Obživa jako vedlejší produkt autenticity

Jindy se dá obrátit vnitřní pravda ve výdělek. To, co je na vás nejvíc opravdové, může být to, co ostatní hledají. Lidé dnes hladoví po opravdovosti. Když jim ji dáte — a klidně přiznáte i to, že se vám nechce —, možná zjistíte, že právě to je váš produkt.

c) Minimalismus a svoboda

No a někdy je nejlepší snížit náklady. Méně chtít. Méně kupovat. Méně dokazovat. Žít prostěji, ale svobodněji. Možná největší luxus dneška není to, co si můžete dovolit koupit, ale to, co si můžete dovolit nedělat.

Nechce se mi (teď). A co dál?

Někdy je v pořádku si nechat čas. Pozorovat tu nechuť. Neutíkat od ní. Nechat ji, ať si v nás trochu sedne. A pak se často stane něco zvláštního: když se na ni přestanete zlobit a začnete ji respektovat, ukáže se jako průvodce. A najednou přijde chuť něco dělat. Ne protože musíte, ale protože chcete. Ne kvůli výsledku, ale kvůli tomu, že něco ve vás se pohnulo.

Závěrem:

„Nechce se mi dělat nic“ může být začátek velké změny. Ne krize. Proměny. Ne selhání. Zpřesnění směru. Takže pokud právě sedíte, hledíte do blba a všechno ve vás mlčí… nepanikařte. Možná je to ten nejhlasitější hlas vaší duše, jaký jste za poslední roky slyšeli. A že to zatím nikdo neocení? Nevadí. Dejte tomu čas. A dejte pokoj — hlavně sobě.