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Nechce mě. A možná to vůbec není problém.

Odmítnutí bolí. Často ale ne proto, že jsme přišli o konkrétního člověka. Bolí nás představa, že jeho nezájem něco vypovídá o naší hodnotě. A právě v tom bývá největší omyl.

Existují věty, které člověk slyší těžce, i když nejsou vyslovené nahlas. A tahle patří mezi ně: „Nechce mě.“ Je zvláštní, jak silnou reakci v lidech odmítnutí vyvolává.
Často téměř okamžitě.
Nejdřív přijde šok. Jak to? Vždyť já ji chci. Vždyť já jeho chci. Pak bolest. Někdy ponížení. Někdy vztek. A velmi často i něco mnohem tiššího: pochybnost o sobě.
„Co je se mnou špatně?“ „Co jsem udělal blbě?“ „Co mám změnit, aby mě chtěl?“
A právě tady se podle mě děje něco fascinujícího.
Protože tenhle psychologický automatismus působí logicky…ale ve skutečnosti je často úplně nesmyslný. To, že nás někdo nechce, ještě automaticky neznamená, že jsme špatně. Stejně jako to, že nás někdo chce, není důkaz geniality. Jenže lidské ego má zvláštní tendenci překládat odmítnutí jako osobní verdikt.
Ne jako: „Nejsme kompatibilní.“ Ale jako: „Nejsem dost.“ A to je obrovský rozdíl. Protože kompatibilita není morální ocenění člověka. Je to chemie. Dynamika. Přitažlivost. Něco velmi zvláštního a často těžko vysvětlitelného. Vždyť i my sami přece běžně potkáváme lidi, kteří jsou objektivně skvělí…a stejně nás nijak nepřitahují. Ne proto, že by byli málo hodnotní.
Jen tam není ono „něco“.
A přesto když se stejná situace otočí proti nám, psychika okamžitě spustí poplach. Najednou máme potřebu: víc se snažit, víc dokazovat, víc analyzovat, víc přesvědčovat. Jako by šlo odmítnutí opravit výkonem.
To je mimochodem jeden z nejvyčerpávajících vztahových mechanismů vůbec.
Člověk přestane řešit, jestli je mu s tím druhým vlastně dobře…a začne řešit, jak získat potvrzení, že je dost dobrý. A tím se úplně ztratí podstata. Protože vztah není pracovní pohovor. A přitažlivost není odměna za snahu.
To bývá nepříjemné přijmout.
Zvlášť pro lidi, kteří byli celý život zvyklí, že když budou dost šikovní, hodní, chápaví nebo výkonní, dveře se otevřou. Jenže některé dveře se neotevřou ani tehdy. A není to chyba. Možná jen člověk stojí u špatných dveří. Nejpodivnější je, kolik energie lidé investují do přesvědčování těch, kteří je nechtějí…zatímco úplně přehlížejí ty, kteří je mají rádi přirozeně.
Přitom právě tam bývá obrovský rozdíl.
Když vás někdo opravdu chce, většinou nemusíte: neustále dokazovat hodnotu, strategicky dávkovat osobnost, ani bojovat o základní zájem. Neříkám, že vztahy jsou jednoduché. Ani že přitažlivost je pohádka o osudové harmonii dvou jednorožců pod měsíčním svitem. To opravdu ne.
Ale existuje rozdíl mezi: přirozenou vzájemností a nekonečným psychologickým konkurzem. A mnoho lidí ten rozdíl přehlédne právě proto, že odmítnutí berou příliš osobně.
Nepříjemná pravda je, že nebudeme přitahovat každého.
A upřímně? To je v pořádku. Protože svět, ve kterém bychom se líbili úplně všem, by byl psychologicky velmi podezřelé místo. Možná tedy nejde o to naučit se, jak přimět každého, aby nás chtěl. Možná jde spíš o schopnost unést, že někdo nechce…aniž bychom z toho automaticky vyrobili důkaz vlastní nedostatečnosti. Protože někdy to opravdu není prohra. Jen obyčejná lidská nekompatibilita. A ta není tragédie. Jen informace.

Autor: Ondřej Vejsada | čtvrtek 11.6.2026 7:00 | karma článku: 0 | přečteno: 37x

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Ondřej Vejsada

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Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

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