Na věku (ne)záleží aneb proč třicítka bolí víc než padesátka
Psychologicko-filozofická úvaha s ironií o věku, bilancování a panice ze zrcadla
Říká se, že věk je jen číslo. Nejčastěji to tvrdí ti, kterým už jiná čísla moc nevycházejí. A tak si padesátiletý muž koupí motorku, kterou nikdy nenastartuje, a třicetiletá žena si na obličej začne mazat krém, který „působí okamžitě“ – a tedy většinou okamžitě neúčinkuje.
Ale pojďme popořádku. Existuje takový zvláštní fenomén, který jsem nazval věkový paradox bolesti. Ne, není to nic lékařského – nebo ne nutně. Jde o to, že nás nebolí to, že stárneme. Nás bolí to, že si uvědomíme, že jsme zestárli. To je jako když člověk zjistí, že mu někdo sežral všechny brambůrky – a pak zjistí, že je sežral on sám. A najednou už mu není jen špatně od žaludku, ale i od duše.
Třicítka jako duševní úraz
Všimli jste si, že třicetiletí mají krizi dřív než padesátiletí? Je to proto, že padesátníci už nemají sílu mít krizi. A taky už často nemají čas – musí z práce rovnou ke kardiologovi a cestou koupit krmení pro psa a příručky „Jak se bavit s dospívajícími dětmi, aniž by vás to stálo důstojnost.“
Ale třicítka? Ta je zrádná. To je věk, kdy má člověk dojem, že už by měl mít něco za sebou, ale zároveň se necítí být ještě dost starý, aby to vzdal. Je to věk mezi dvěma smyčkami: mezi „mám celý život před sebou“ a „měla bych už vědět, co dělám.“ Což většinou neví.
A protože se v tomhle věku začínáme srovnávat (což je nejjistější cesta ke štěstí, jenže opačným směrem), dojde často k následující bilanci:
On má dům.
Ona má dvě děti.
Já mám… bolest zad, kocovinu z prosecca a dvě aplikace na randění.
A do toho přijdou otázky:
„Nejsem už moc starý na tohle?“
„A měla bych už být matka?“
„A proč mě ten doktor pořád oslovuje pane?“
„A proč mě ta slečna oslovuje pane taky?!“
Padesátka jako úleva?
Může to znít zvláštně, ale s věkem se člověk paradoxně uvolní. Přijde o iluzi, že všechno stihne. Přijde o pár vlasů, pár snů – a získá za to vděčnost, že to všechno nemusí. Přestane si hrát na to, co by mohl být, a začne žít to, co opravdu je. (Nebo alespoň občas ví, co je jeho PIN k platební kartě, a to taky není málo.) A tak paradoxně čím je člověk starší, tím víc se dokáže zasmát sám sobě. Už nemusí dokazovat světu, že má navíc – protože ví, že svět si toho stejně nevšimne. A když jo, tak to bude kvůli něčemu úplně jinému, než si myslíte.
Věková panika je luxus
Víte, kdo má věkovou krizi? Ti, kteří si ji mohou dovolit. Zkuste mít věkovou krizi v šesti letech, když vám seberou hračku. Nebo ve čtyřiceti, když vám exekutor sebere dům. Nejde to. Panika z věku je luxus střední třídy – něco jako bezlaktózové latté nebo pilates v obýváku. Ale přesto – a právě proto – bychom ji neměli zlehčovat. Protože to, co se v nás láme, když máme pocit, že „už je pozdě“ nebo „mělo být jinak“, nejsou roky. Jsou to očekávání. Vlastní i cizí. A to bolí víc než vráska kolem očí.
Takže co s tím?
Nic. Upřímně – neexistuje rada, která by to spravila. A možná právě to je to osvobozující. Protože až přestaneme hledat zázračný krém na duši, možná se poprvé opravdu uvidíme v zrcadle. A třeba zjistíme, že vypadáme líp, než si myslíme. Jen jsme se na sebe dlouho nedívali s laskavostí. Ale to už je jiný příběh.
Ondřej Vejsada
Kam se poděli muži? A proč už se jim vlastně ani nechce vracet
Mužství se změnilo v podezřelý zločin a muži se stáhli – do dílen, ticha i lesa. Ne proto, že by neměli co říct, ale protože už příliš často slyšeli, co všechno dělají špatně.
Ondřej Vejsada
Neka, neka, neka! aneb Když ženy vidí vztahy tam, kde muži jen lidi
Ženy vidí v každé skupině lidí síť vztahů, muži jen lidi. Ona čte chemii pohledů, on řeší, kdo má psa. Nedorozumění pak nejsou zlomyslnost, ale jiná mapa světa.
Ondřej Vejsada
„Hodný kluk“ aneb záhada mužů, co nesbalí ani vlastní ponožky
Hodní kluci nejsou odmítáni proto, že jsou slušní, ale protože jsou pasivní. Ženy nehledají grázly – chtějí muže, co má tah na branku a umí si říct, co chce.
Ondřej Vejsada
Přehnaná ohleduplnost aneb jak se z lidí stávají plyšové deky
Ohleduplnost je fajn. Ale když se z ní stane strach mít názor, proměníme se v hebké plyšové deky – příjemné na dotek, ale bez obsahu.
Ondřej Vejsada
Co tím (ne)naznačuje? Aneb svět bez ženského komplikátoru
Lajknul ti fotku? Neznamená to svatbu. Mužský svět bývá přímočařejší, než by se zdálo – bez šifer, náznaků a tajných vzkazů. Prostě jen klik.
|Další články autora
A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry
Seriál Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo...
„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...
Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň
Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem....
Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud
Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě...
Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce
V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v...
Proruský oligarcha nabízí Moldavanům tisíce za účast na protivládních protestech
Na sumu v přepočtu až 63 tisíc korun měsíčně si může přijít ten, který přijme nabídku od uprchlého...
KOMENTÁŘ: Vážení voliči, vybrali jsme za vás? Oscarový spor vrací úder
Premium Navzdory doporučení svého prezídia, ať do oscarové bitvy pošlou Sbormistra, hlasovali členové České...
Koťátka a štěňátka už neletí. Japonské děti zajímají brouci, chtějí je za mazlíčky
V Japonsku se šíří neobvyklý trend – lidé si domů pořizují brouky jako domácí mazlíčky. Tato obliba...
Policie našla nezletilého chlapce, který odešel a nechal dopis na rozloučenou
Pardubičtí policisté vypátrali v pondělí večer sedmnáctiletého mladíka z Králík na Orlickoústecku....
Prodej chaty s pozemkem 622 m2 - Nedvědice
Nedvědice, okres Brno-venkov
1 421 000 Kč
- Počet článků 257
- Celková karma 10,68
- Průměrná čtenost 179x