Na některé věci peníze nemáme. A na jiné je máme vždycky...
„Na to teď nemám peníze.“ Věta, která zní racionálně, dospěle a neprůstřelně. Většinou tím debata končí. Protože kdo by chtěl zpochybňovat cizí finanční situaci?
Jenže čím déle lidi poslouchám, tím víc si všímám jedné zvláštní věci: tahle věta se velmi často nepoužívá k popisu reality, ale k uzavření tématu.
Nejde o peníze. Jde o priority.
Jsou lidé, kteří skutečně počítají každou korunu. Samoživitelky, lidé v krizi, ti, kteří žijí z týdne na týden. Tam je všechno jasné a není o čem debatovat.
Pak je ale velká skupina lidí, kteří: kouří, pijí, utrácejí za drobné denní úlevy, investují do vzhledu, technologií nebo zábavy, a zároveň říkají, že na některé „důležité věci“ peníze nemají. A v tu chvíli už nejde o nedostatek. Jde o volbu.
Do čeho investujeme, když je nám těžko
Když je člověku psychicky špatně, obvykle sáhne po něčem, co: uleví hned, nevyžaduje změnu, nic neodhaluje, a hlavně – neklade otázky. Cigára, alkohol, seriály, nákupy, kosmetické úpravy, rozptýlení. Všechno to dává smysl. Všechno to krátkodobě funguje. Jenže to není investice. Je to spotřeba.
Investice totiž znamená něco jiného: že výsledek není hned, že to může bolet, že se člověk bude muset podívat na věci, které raději obchází. A právě tady se často ozve věta: „Na to nemám peníze.“
Psychická pohoda jako luxus?
Zajímavé je, že fyzické zdraví bereme vážně. Když bolí zub, jde se k zubaři. Když bolí koleno, řeší se to. Když ne, víme, že to bude horší. U psychiky to ale pořád bereme jinak. Jako by to byla nadstavba. Luxus. Něco, co se řeší „až bude líp“. Jenže psychická nepohoda se chová přesně opačně: čím déle ji neřešíme, tím víc nám bere energii, vztahy i schopnost fungovat. A přesto je pro mnoho lidí jednodušší investovat do čehokoli jiného než do sebe.
Proč je to tak těžké
Protože investice do psychiky nemá okamžitý efekt. Nedá se vystavit na odiv. Nikdo vás za ni nepochválí. A hlavně – není zaručená. Výsledek není jistý. Změna není pohodlná. A člověk musí opustit roli oběti okolností a začít přemýšlet, co s tím může udělat sám. To je mnohem náročnější než říct: „Teď na to nemám.“
Co nám ta věta vlastně říká
Ve většině případů neříká nic o stavu účtu. Říká něco o hodnotách. Říká: teď na to nemám kapacitu, bojím se, co bych tam našel, raději zůstanu u toho, co znám. A to je lidské. Jen bychom si to měli přestat nalhávat jako ekonomický problém.
Závěrem (bez moralizování)
Není povinnost investovat do sebe. Není povinnost řešit psychiku. Není povinnost měnit život. Ale je fér si přiznat, že když na něco „nemáme peníze“, velmi často to znamená: nemáme na to prioritu. A to je v pořádku. Dokud víme, že je to naše volba. Protože největší iluze není v tom, že je terapie drahá. Největší iluze je, že neřešená psychická nepohoda je zadarmo.
Ondřej Vejsada
Když se z rozumu stane brzda
Rozum může pomáhat – ale taky brzdit. Když všechno chápeme, analyzujeme a vysvětlujeme, často se nic nemění. Kdy se z porozumění stává úkryt před rizikem a odvaha ustupuje dokonalým argumentům?
Ondřej Vejsada
Když se dospělost zamění za rezignaci
„Já už to tak nechávám být“ zní jako vyzrálost, ale často skrývá únavu a rezignaci. Kdy se klid mění v odevzdanost a dospělost v tiché vzdání se života, aniž bychom si to přiznali?
Ondřej Vejsada
Jak umlčet člověka, aniž byste mu cokoliv zakázali
Dnes už se nezakazuje. Dnes se mlčí. Obsah může existovat, být „v pořádku“ – a přesto se k nikomu nedostane. Jak funguje nejtišší forma cenzury a kdo dnes rozhoduje o tom, co vůbec uvidíme?
Ondřej Vejsada
Proč se divíme reakcím, když mluvíme nesmysly
Říkáme věci odtržené od reality a pak se divíme podrážděným reakcím. Možná nejsou lidé přecitlivělí – možná jen reagují na slova, která píchají jako klacek. Co když problém není v nich, ale v tom, co říkáme?
Ondřej Vejsada
Osobnost jako maják
Střídavý zájem, chvíli blízkost a pak chlad, si často pletete s láskou. Ve skutečnosti jde o „majákový“ vzorec, který vytváří nejistotu a závislost. Jak poznat manipulaci dřív, než vás vyčerpá?
