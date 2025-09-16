Mýtus rovnováhy aneb proč hledáme něco, co ani nechceme najít
Kdybychom dostávali korunu pokaždé, když někdo pronese větu „musím si najít rovnováhu“, už dávno bychom měli na vlastní jachtu. Rovnováha se stala mantrou dnešní doby – magickým zaklínadlem, které má vyřešit vše od přepracovanosti až po partnerské krize. Jenže otázka zní: opravdu ji chceme? Nebo si ji jen malujeme na nástěnku vedle obrázků z fitness magazínu, zatímco ve skutečnosti toužíme po extrémech?
Rovnováha jako mýtus
Představme si rovnováhu jako houpačku. Obě strany jsou vyrovnané, klid, harmonie, nic se neděje. Krása? Nebo nuda? Psychologie ukazuje, že lidé nejsou stvoření pro neustálý střed – náš mozek se živí změnou, kontrastem, napětím. To, co si nazýváme „rovnováhou“, je často jen prázdný koncept, který ve skutečnosti nechceme prožít. Protože opravdová rovnováha je stav, kdy se nic neděje. A nicnedělání nás děsí možná víc než chaos.
Touha po extrémech
Zkuste si vzpomenout: kdy jste měli pocit, že opravdu žijete? Ve chvíli, kdy jste seděli klidně uprostřed zenové rovnováhy? Nebo když jste běželi za posledním vlakem, hádali se do noci o „blbostech“ nebo se vrhli do projektu, který vám sebral všechny víkendy? Extrémy nás vytrhují z nudy a dávají životu chuť. Rovnováha je jako dieta – hezky vypadá na papíře, ale ve skutečnosti sníme raději celou tabulku čokolády než tři mandle.
Rovnováha jako alibi
Ještě jedna pikantnost: když mluvíme o tom, že hledáme rovnováhu, často tím vlastně říkáme „odkládám změnu“. Je to společensky přijatelný způsob, jak nic neřešit. „Potřebuju si najít balanc“ se dá přeložit jako „nevím, co chci, tak si dám ještě chvilku“. Rovnováha se tak stává výmluvou – elegantní fasádou, za níž schováváme neochotu doopravdy jednat.
Možná hledáme spíš rytmus
Možná nejde o rovnováhu, ale o rytmus. Život se podobá spíš střídání nádechu a výdechu než věčnému setrvání někde uprostřed. Trocha práce, trocha odpočinku. Trocha klidu, trocha chaosu. Ne rovnováha, ale dynamika. A v té je život.
👉 A tak až příště někdo řekne, že hledá rovnováhu, zkuste se zeptat: opravdu ji chce? Nebo chce jen trochu silnější příběh, než mu nabízí prázdné ticho klidného středu?
Ondřej Vejsada
