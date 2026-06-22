Muži, kteří všechno opraví. Kromě sebe.
Znám chlapy, kteří dokážou opravit téměř cokoliv. Když začne téct střecha, vědí, kam vylézt. Když se ozve divný zvuk z motoru, poznají závadu dřív, než ji odhalí servis. Když se pokazí kotel, pračka nebo účetnictví firmy, nějak si poradí. Jsou to lidé, na které je spoleh. Lidé, kterým ostatní volají, když něco nefunguje. A právě proto mě fascinuje jedna zvláštní věc. Mnozí z nich si dokážou poradit se vším. Jen ne sami se sebou.
Když je problém venku
Vnější problémy mají jednu obrovskou výhodu. Jsou vidět. Někde něco kape. Něco vrže. Něco se netočí. Něco nefunguje. Člověk může otevřít kryt, vzít nářadí a pustit se do práce. Je jasné, kde je problém a co je cílem. Buď to opravíte, nebo ne. Svět je v tomhle překvapivě jednoduchý.
Jenže člověk není motor
Potíž nastane ve chvíli, kdy se něco pokazí uvnitř. Když se člověk ráno probudí a už několik měsíců se na nic netěší. Když je podrážděný, aniž by přesně věděl proč. Když má pocit, že něco není v pořádku, ale nedokáže ukázat prstem na konkrétní součástku. Tam najednou selhává většina návodů, které fungovaly celý život. Neexistuje klíč číslo třináct na ztrátu smyslu. Neexistuje těsnění na vyhoření. Neexistuje diagnostika, která by po připojení k hlavě vypsala: „Závada nalezena. Vyměňte dvě nevyřčené věty a jeden odložený sen.“ A právě tady začíná být situace zajímavá.
Mužský reflex
Myslím, že mnoho mužů má podobný reflex. Když se objeví problém, je potřeba něco udělat. Něco opravit. Něco vyřešit. Něco zařídit. To je mimochodem vlastnost, díky které stojí domy, fungují firmy a auta nezůstávají stát na krajnici. Jenže některé věci se nedají opravit stejným způsobem. Pocit osamělosti není šroubek. Únava není prasklá hadice. Krize středního věku není vadný alternátor. A přesto se k nim často chováme stejně.
Ještě víc práce
Všiml jsem si jedné zajímavé strategie. Když se člověk necítí dobře, často si přidá další povinnosti. Více práce. Více projektů. Více aktivit. Více výkonu. Navenek to vypadá obdivuhodně. Uvnitř to někdy připomíná člověka, který zesiluje rádio, aby neslyšel divný zvuk motoru. Na chvíli to funguje. Jenže motor si o tom nic nepřečetl. A problém zůstává.
Bezradnost, o které se nemluví
Existuje druh bezradnosti, o kterém se mezi muži moc nemluví. Není dramatická. Neprovází ji slzy ani velká životní krize. Je mnohem nenápadnější. Člověk prostě najednou neví, co dělat dál. Ne proto, že by byl neschopný. Právě naopak. Celý život byl schopný. Jen se poprvé ocitl před problémem, který nejde vyřešit silou vůle, disciplínou ani šikovností. A na to ho nikdo nepřipravil.
Paradox schopných mužů
Čím je člověk kompetentnější navenek, tím déle si někdy odmítá přiznat, že si s něčím neví rady. Protože přece vždycky věděl. Vždycky našel řešení. Vždycky si poradil. A tak se snaží ještě víc. A ještě víc. A ještě víc. Až jednoho dne zjistí, že celý problém možná nespočívá v tom, že neumí najít řešení. Ale v tom, že hledá řešení tam, kde je potřeba nejdřív porozumět otázce.
Není všechno rozbité
Možná je to ta nejdůležitější myšlenka. Ne všechno, co bolí, je rozbité. Ne všechno, co nás mate, potřebuje okamžitou opravu. A ne každá životní krize je technická závada. Někdy člověk nepotřebuje další návod. Další plán. Další seznam úkolů. Někdy potřebuje zastavit a přiznat si, že neví. Což je překvapivě těžké pro někoho, kdo celý život věděl.
Na závěr
Mám velký respekt k lidem, kteří umějí věci opravovat. Díky nim funguje spousta věcí kolem nás. Jen si občas říkám, jestli by nebylo užitečné věnovat alespoň část té pozornosti i sobě. Protože střecha vám neřekne, že je unavená. Motor vám neřekne, že se cítí ztracený. Kotel vám neřekne, že už dlouho nežije život, který chtěl. Tohle umí jen člověk. A možná právě proto bývá tím nejsložitějším projektem, na kterém kdy bude pracovat.
Ondřej Vejsada
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