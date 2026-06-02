Muži, kteří už necítí vztek – a není to dobře
Existuje typ muže, kterého má dnešní společnost docela ráda. Je klidný. Nevybuchuje. Nedělá problémy. Není agresivní. Nehádá se. Všechno chápe. Nad vším má nadhled. Na první pohled ideální dospělost.
Jenže někdy nejde o vnitřní klid.
Někdy už ten člověk jen ztratil kontakt se svou energií. Vztek má dnes špatnou pověst. A upřímně — často oprávněně. Mnoho mužů bylo vychováno tak, že jejich jedinou povolenou emocí byl právě vztek. Ne smutek. Ne strach. Ne zranitelnost. Jen tlak a síla. Není divu, že se pak společnost začala bát mužského hněvu skoro automaticky.
Jenže problém není samotný vztek.
Problém je nezvládnutý vztek. To není totéž. Zdravý vztek totiž není jen destruktivní emoce. Je to energie, která říká: tady je moje hranice, tohle už nechci, něco je špatně, něco musí změnit směr.
Bez přístupu ke vzteku člověk často neztratí jen agresi.
Ztratí i tah na život. To je mimochodem věc, o které dnes terapeuti mluví čím dál víc. Mnoho mužů nepřichází do terapie proto, že by byli příliš agresivní. Naopak. Přicházejí: unavení, otupělí, bez energie, bez chuti něco chtít, bez schopnosti něco opravdu odmítnout.
Nejsou nebezpeční.
Jen už skoro nikam netlačí vlastní život. Zajímavé je, že společnost tohle často odměňuje. Muž, který: všechno vydrží, nic nepotřebuje, nikoho nezatěžuje, nevyvolává konflikt, působí vyspěle.
Jenže někdy nejde o vyspělost.
Někdy je to jen dlouhodobě potlačený impuls říct: „Takhle už ne.“
Proto někteří muži časem přestanou působit živě.
Jsou slušní. Spolehliví. Funkční. Ale něco v nich přestalo hořet. A nejde jen o sexualitu nebo motivaci. Je to hlubší. Jakoby člověk postupně ztratil přístup k vlastnímu vnitřnímu pohybu.
Paradoxní je, že muž bez kontaktu se vztekem často nepůsobí mírumilovněji.
Spíš vzdáleněji. Protože vztek není jen síla proti něčemu. Je to často i síla pro něco. Prostor. Směr. Rozhodnutí. Akce. Možná právě proto bývají někteří „hodní muži“ ve skutečnosti tak vyčerpaní. Ne proto, že by dávali příliš mnoho. Ale protože příliš dlouho nebránili sami sebe. A člověk, který neumí použít vlastní agresivní energii zdravě, ji většinou neodstraní. Jen ji obrátí proti sobě: do pasivity, otupění, cynismu, rezignace, nebo tichého vnitřního vyhasnutí.
Tohle je mimochodem jeden z nejméně pochopených paradoxů mužské psychiky.
Muž nemusí být agresivní proto, že je silný. Někdy je agresivní proto, že svou sílu dlouho potlačoval, až nad ní ztratil vědomou kontrolu. A stejně tak muž, který nikdy neprojeví vztek, nemusí být vyrovnaný. Možná už jen necítí dost energie na to, aby něco bránil.
Dnešní doba hodně mluví o tom, jak mužský vztek tlumit.
Mnohem méně už o tom, co se stane, když člověk ztratí přístup k té části sebe, která umí: říct ne, vymezit se, něco chtít, něco chránit, nebo se za něco postavit. Protože bez toho může být muž bezpečný. Ale také podivně nepřítomný. A možná právě to je ten zvláštní bod, o kterém se dnes začíná mluvit opatrněji: že cílem dospělosti možná není vztek odstranit. Ale naučit se ho nést tak, aby člověka neničil — a přitom mu pořád dodával sílu být opravdu naživu.
Ondřej Vejsada
Část člověka už odešla dávno před rozchodem
Mnoho vztahů nekončí ve chvíli, kdy někdo odejde. Končí mnohem dřív – v okamžiku, kdy se z nich vytratí živá část člověka, zatímco ta zodpovědná zůstává dál na svém místě.
Ondřej Vejsada
Když terapie připomíná návod na opravu topinkovače
V psychoterapii někdy platí zvláštní pravidlo: čím složitěji metoda zní, tím více lidí jí věří. Jenže mezi zajímavě znějícím nápadem a skutečnou pomocí je občas propastný rozdíl.
Ondřej Vejsada
Když už člověk nechce být šťastný – jen mít klid
Člověk po čase někdy přestane hledat štěstí. Nechce intenzitu, vášeň ani velké sny. Chce hlavně klid. A právě tehdy může nenápadně začít ztrácet pocit živosti.
Ondřej Vejsada
Muž, který jde spát – a najednou si vzpomene na všechno, co přes den neřešil
Přes den funguje. Řeší práci, povinnosti i lidi. A pak si večer lehne do tmy — a vrátí se všechno, co celý den úspěšně odsouval pod hluk běžného života.
Ondřej Vejsada
Nejsem nešťastný. Jen už nic moc necítím.
Moderní člověk často nevypadá nešťastně. Funguje, zvládá, usmívá se. Jen postupně přestal něco opravdu cítit. A právě to může být nejtišší problém dnešní doby.
