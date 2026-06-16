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Muž, který už nikoho nepotřebuje. A začíná mu to vadit.

Mnoho mužů stráví roky budováním nezávislosti. Naučí se všechno zvládat sami, nikoho neobtěžovat a nic nepotřebovat. A pak jednoho dne zjistí zvláštní věc: že jim vlastně nechybí pomoc, ale obyčejný pocit, že někam patří.

Když je člověku dvacet, má kolem sebe lidi pořád. Kamarády ze školy. Kamarády z hospody. Kamarády na fotbal. Kamarády na koncert. Kamarády na nicnedělání. Stačilo napsat dvě zprávy a během hodiny se někde sedělo, grilovalo, hrály karty nebo se vedly hlubokomyslné debaty o tom, proč ženy chtějí něco jiného, než říkají.
Pak se ale něco stane.
Ani nevíte kdy. Někdo se ožení. Jiný se odstěhuje. Další začne podnikat. Někdo má děti. Někdo hypotéku. Někdo bolavá záda. A najednou zjistíte, že váš telefon je plný kontaktů, ale skoro nikomu byste jen tak nezavolali. Ne proto, že byste nemohli. Ale protože už jste si zvykli všechno zvládat sami.
Výhra, která má zvláštní pachuť
Moderní muž je často vychováván k soběstačnosti. Neobtěžuj. Nestěžuj si. Poradíš si. Buď silný. A tak si poradí. Když se rozbije pračka, vyřeší to. Když přijde problém v práci, vyřeší to. Když se rozpadne vztah, přežije to. Když mu není dobře, dá si kafe a jde dál. Postupně se stane člověkem, na kterého je spoleh. A to je dobře. Jenže každá vlastnost, dotažená do extrému, se začne měnit ve svůj opak. Ze samostatnosti se stane izolace. Ze síly uzavřenost. A ze svobody něco, co začíná připomínat prázdný byt v neděli večer.
Nepotřebuji nikoho
To zní skoro hrdinsky. „Já nikoho nepotřebuji.“ Kolikrát jsme to slyšeli? A kolikrát jsme to sami řekli? Jenže když se člověk podívá pozorněji, zjistí zvláštní věc. Lidé, kteří nikoho nepotřebují, často tráví překvapivě hodně času tím, že si přejí, aby je někdo hledal. Nechtějí pomoc. Nechtějí zachraňovat. Nechtějí rady. Jen by občas chtěli, aby někdo zavolal první. Aby se někdo zeptal. Aby někdo řekl: „Hele, jak se vlastně máš?“ Ne jako společenskou frázi. Doopravdy.
Mužský paradox
Myslím, že mnoho mužů po čtyřicítce žije zvláštní paradox. Celý život budovali nezávislost. A když ji konečně mají, zjistí, že člověk není ostrov. Dokáže si uvařit. Dokáže si vydělat. Dokáže si opravit auto. Dokáže být sám. Jenže občas už nechce. A to je rozdíl. Protože být schopen být sám je známka síly. Potřebovat občas druhé lidi je známka lidskosti. Ty dvě věci si vůbec neodporují. Jen jsme si je dlouho pletli.
Telefon, který nezvoní
Kdysi mi jeden muž řekl něco, co mi zůstalo v hlavě. „Víš, já mám asi tři sta kontaktů v telefonu. A když bych dnes večer potřeboval někomu zavolat, nevím komu.“ Na první pohled banální věta. Na druhý pohled trochu smutná. Ne proto, že by byl osamělý. Ale proto, že si tak dlouho vystačil sám, až se odnaučil potřebovat druhé. A vztahy jsou zvláštní věc. Když je nepoužíváte, neumřou hned. Jen pomalu zarůstají. Jako lesní cesta. Jednoho dne ještě vede. O pár let později už nevíte, že tam vůbec byla.
Cena za soběstačnost
Aby bylo jasno. Neobhajuji závislost na druhých. Neříkám, že bychom měli každou chvíli někomu volat a sdílet, co jsme měli k obědu. Jen přemýšlím nad tím, jestli jsme někde po cestě nezaměnili nezávislost za odpojení. Jestli jsme se nestali tak dobrými v tom být sami, až jsme zapomněli být spolu. Protože člověk může mít klid. Může mít svobodu. Může mít vlastní prostor. A přesto mu může něco chybět. Ne velkého. Jen obyčejný pocit, že někam patří.
Možná není pozdě
Dobrá zpráva je, že většina těch cest nezmizela úplně. Jen trochu zarostla. Někdy stačí napsat starému kamarádovi. Někdy pozvat někoho na pivo. Někdy přestat čekat, až se ozve ten druhý. A někdy si prostě přiznat něco, co se mnoha mužům přiznává těžko: Ne, nepotřebuji, aby mě někdo zachraňoval. Ale občas bych ocenil, kdyby tu někdo byl. A možná právě v tom není slabost. Možná je to naopak známka toho, že jsme konečně dospěli. Že už nepotřebujeme dokazovat, jak moc všechno zvládneme sami. Protože některé věci člověk zvládne sám. A některé jsou prostě lepší ve dvou. Nebo alespoň s někým na druhém konci telefonu.

Autor: Ondřej Vejsada | úterý 16.6.2026 7:00 | karma článku: 9,96 | přečteno: 125x

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Ondřej Vejsada

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Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

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