Muž, který už nepotřebuje být zajímavý
Existuje zvláštní tlak, který se v posledních letech téměř nepozorovaně usadil i v mužském světě. Muž by měl být nějaký. Měl by něco znamenat. Měl by mít názor. Měl by být výrazný. Měl by být čitelný. Zkrátka – měl by být zajímavý. A pokud není, jako by něco chybělo.
Tlak být osobností
Dřív byl muž hodnocen spíš podle toho, co dělá. Podle práce, kterou odvede. Podle věcí, které dokáže udržet v chodu. Dnes se čím dál víc očekává ještě něco jiného. Že bude osobnost. Že bude mít jasně formulované názory na všechno možné – od výchovy dětí přes ekonomiku až po správnou teplotu vody na čaj. Že bude mít svůj styl, svůj příběh, své stanovisko. Jako by nestačilo být spolehlivý. Je potřeba být zajímavý.
Neviditelná soutěž
Zvláštní na tom je, že se z toho postupně stává další forma soutěže. Kdo má silnější názor. Kdo má originálnější pohled. Kdo dokáže zaujmout. A tak se někdy stane, že muž začne mluvit víc, než by vlastně potřeboval. Ne proto, že by měl potřebu něco říct. Spíš proto, že nechce působit prázdně. Ticho může být v takovém světě podezřelé. Jako by znamenalo, že člověk nic nemá.
Moment, kdy to přestane být důležité
Jenže u některých mužů se časem objeví zvláštní změna. Ne dramatická. Spíš nenápadná. Najednou přestanou cítit potřebu být zajímaví. Nepotřebují mít názor na všechno. Nepotřebují být středem pozornosti. Nepotřebují dokazovat, že mají osobitý pohled. A překvapivě se nic zásadního nestane. Svět se nezastaví. Respekt nezmizí. Život pokračuje dál.
Klid bez publika
Možná právě v tomhle momentu se objeví určitý klid. Když muž přestane hrát roli zajímavého člověka, zůstane mu víc energie na věci, které nejsou vidět. Na práci samotnou. Na vztahy, které nepotřebují komentář. Na rozhodnutí, která není nutné vysvětlovat. Je to zvláštní posun. Z prostoru, kde je důležité působit, do prostoru, kde je důležité stát.
Když není potřeba být výjimečný
Jedním z paradoxů dospělosti je, že člověk postupně zjišťuje něco docela prostého. Nemusí být výjimečný, aby měl váhu. Nemusí být nejzajímavější v místnosti, aby ho lidé brali vážně. Stačí být čitelný. Muž, který ví, kde stojí, nepotřebuje být zajímavý. Nepotřebuje budovat image ani vytvářet dojem osobnosti. Jeho stabilita mluví sama.
Ticho, které nic nedokazuje
Možná je to jedna z nejméně nápadných změn, která může u muže nastat. Přestane se snažit být někým. Nepotřebuje být inspirativní, originální ani výjimečný. Prostě dělá svou práci, drží své slovo a nenechá se strhnout každou debatou. A tím se paradoxně stává mnohem čitelnějším. Ne proto, že by byl zajímavější. Ale proto, že už nic nepředvádí.
Poslední paradox
Svět miluje výrazné osobnosti. Lidi, kteří dokážou zaujmout, provokovat nebo alespoň něco hlasitě komentovat. Jenže někdy se stane zvláštní věc. Největší váhu v místnosti má muž, který se o to vůbec nesnaží. Ten, který nepotřebuje být zajímavý. Protože zatímco ostatní budují dojem osobnosti, on jen stojí. A někdy právě to stačí.
Ondřej Vejsada
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
