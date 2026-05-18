Muž, který si řekne „tohle je maličkost“ – a stráví tím celý den
Začne to nevinně. Tak, jak začínají skoro všechny katastrofy v běžném životě. „Tohle bude na pět minut.“ Typická věta člověka, který ještě netuší, co ho čeká. Může to být cokoliv. Přidělat poličku. Vyřídit jeden mail. Přehodit zimní gumy. „Jen rychle“ něco zkontrolovat v počítači. Nic velkého. Právě proto je to nebezpečné.
Protože maličkosti nevzbuzují respekt
Když člověk řeší něco velkého, psychicky se připraví. Počítá s tím, že to zabere čas. Že budou komplikace. Že se něco pokazí.
Jenže maličkost?
Ta vypadá přece jednoduše. A tak do ní vstoupí lehce. Skoro ledabyle. Bez plánu. Bez rezervy. Bez podezření.
A přesně tam se to začne rozpadat
První problém bývá drobný. Chybí správný šroubek. Nejde otevřít soubor. Něco nepasuje. Nic zásadního. Jen malé zdržení. „V pohodě.“ Pak přijde druhá věc. A třetí. A najednou už nejde o poličku.
Teď už jde o princip
Protože v určité chvíli se něco změní. Člověk už to nedělá proto, že je to potřeba. Dělá to proto, že ho ta věc porazila. A to nemůže dovolit.
Čas mezitím zmizí
Původních pět minut se zvláštním způsobem roztáhne. Najednou je poledne. Pak odpoledne. A on stojí ve stejné místnosti, jen psychicky o deset let starší.
Nejhorší je ta fáze uprostřed
Kdy už ví, že to není maličkost. Ale zároveň už nejde přestat. Protože kdyby to teď vzdal, znamenalo by to dvě věci: že to nezvládl a že tím zabil celý den úplně zbytečně. A lidská psychika umí snášet ledacos. Ale zbytečnost snáší špatně.
Tak pokračuje
Čím déle to trvá, tím víc se to mění. Už nejde o opravu. Ani o úkol. Je to osobní souboj mezi člověkem a věcí, která měla být „na chvíli“.
A okolí tomu nerozumí
„Proč to prostě nenecháš být?“ Protože už dávno nejde o tu věc.
Nepříjemná pravda
Nejvíc času člověk často neztratí na velkých problémech. Ale na maličkostech, které podcenil. Právě proto, že vypadaly neškodně.
A pak přijde večer
Hotovo. Nebo aspoň nějak. Člověk si sedne, unavený způsobem, který nedává úplně smysl. A hlavou mu proběhne jediná věta: „Jak se tohle mohlo stát?“
Závěr bez poučky
Možná nejde o to, že neumíme odhadnout čas. Možná jen systematicky podceňujeme věci, které vypadají jednoduše. Protože právě ty mají zvláštní schopnost: nenápadně se proměnit v hlavní program celého dne.
Ondřej Vejsada
Jeden cizí hlas, který na chvíli rozbije celý vnitřní svět
Stačí jeden cizí hlas – a na chvíli zaváháš i o věcech, které máš dávno srovnané. Ne proto, že jsi slabý, ale protože poctivě přemýšlející lidé si své jistoty průběžně kontrolují.
Ondřej Vejsada
Moment, kdy muž někomu něco slíbí – a okamžitě ví, že to nechce splnit
Řekne „jasně“ – a o vteřinu později ví, že to dělat nechce. Ne proto, že by neuměl držet slovo, ale protože některá „ano“ vznikají rychleji než skutečné rozhodnutí.
Ondřej Vejsada
Moment, kdy muž zjistí, že má chvíli klid – a neví, co s tím
Když konečně přijde klid, člověk často neví, co s ním. Ne proto, že by po něm netoužil, ale protože ticho bez úkolů a tlaku může být překvapivě nezvyklý prostor.
Ondřej Vejsada
Když si po hádce říkáš: „Možná za to můžu i já"
Po hádce je zdravé přemýšlet o sobě. Jenže někdy se sebereflexe změní v přebírání cizí odpovědnosti. A právě tam začíná být důležité rozlišit, co je ještě tvoje – a co už ne.
Ondřej Vejsada
Muž, který není jeden: aneb kdo to v nás vlastně rozhoduje
Možná nejsme jedno „já“, ale spíš vnitřní porada různých částí, které chtějí něco jiného. A dospělost možná nezačíná jednotou – ale schopností ten vnitřní rozpor unést.
