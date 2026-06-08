Muž, který si koupí věc, aby mu šetřila čas – a stráví půl dne tím, že ji nastavuje
Začne to velmi nevinně. Člověk si koupí něco, co mu má zjednodušit život. Nový telefon. Chytré hodinky. Aplikaci. Tiskárnu, která „všechno udělá sama“. Nebo zařízení, které podle reklamy skoro zvládne i menší operaci srdce.
Hlavní myšlenka je krásná: „Tohle mi ušetří spoustu času.“ A technicky vzato to není lež. Možná jednou opravdu ušetří. Jenže nejdřív přijde ta druhá fáze. Fáze, o které reklamy zvláštním způsobem mlčí.
Nastavení
To slovo zní nevinně. Jako drobnost. Něco mezi „zapnout“ a „hotovo“. Ve skutečnosti jde často o psychologický experiment na téma: Kolik frustrace zvládne člověk, než začne vyhrožovat elektronice fyzickým násilím. Začne to dobře. Člověk otevře krabici. Cítí lehké nadšení. Moderní technologie. Budoucnost. Komfort.
Pak přijde první obrazovka.
Vyberte jazyk. Souhlasíte s podmínkami? Vytvořte účet. Potvrďte účet. Propojte zařízení. Aktualizace systému bude trvat přibližně 4 minuty. To je mimochodem jedna z nejoptimističtějších vět moderní civilizace. „Přibližně 4 minuty.“
O hodinu později
Člověk sedí ve stejné pozici. Jen psychicky zestárl. Teď už nejde o pohodlí. Teď jde o souboj. Zařízení něco chce. Telefon něco nechápe. Heslo není dostatečně silné. Wi-Fi se rozhodla pro osobní stávku. A člověk postupně zjišťuje zvláštní věc: že si koupil technologii, která měla šetřit čas…a místo toho vytvořila úplně nový typ práce.
Nejhorší je ta ironie
Moderní technologie vznikly proto, aby věci byly jednodušší. Jenže čím jsou „chytřejší“, tím víc péče potřebují. Dřív člověk zapnul rádio. Dnes propojuje ekosystém domácího audia přes cloudové rozhraní a dvoufázové ověření. A pak stejně poslouchá Olympic.
Komfort vytvořil nový druh únavy
Ne fyzické. Mentální. Neustálé nastavování. Synchronizování. Aktualizování. Potvrzování. Člověk už někdy nežije život. Jen průběžně spravuje systém věcí, které mu měly život usnadnit. A nejpodivnější na tom je, že si na to skoro zvykl. Dnes už nikoho nepřekvapí, že kvůli „rychlé úspoře času“ stráví půl dne sledováním návodu na YouTube, proč tiskárna komunikuje pouze s Měsícem v úplňku.
Nepříjemná pravda
Možná nejsme unavení z technologií. Možná jsme unavení z toho, že se pořád musíme přizpůsobovat věcem, které měly být přizpůsobené nám. A právě tam vzniká zvláštní paradox moderního komfortu. Čím víc věcí nám má šetřit čas…tím víc času trávíme jejich obsluhou.
Závěr bez poučky
Možná největší luxus dneška není chytrá domácnost. Možná je to obyčejná věc, která funguje hned napoprvé. A člověk kvůli ní nemusí zakládat účet, potvrzovat e-mail a aktualizovat firmware.
Ondřej Vejsada
Největší únava nevzniká z práce. Ale z neustálého tlumení sebe sama.
Nejsme unavení jen z práce. Často nás vyčerpává něco méně viditelného: každodenní snaha být přijatelnou, správnou a neustále upravenou verzí sebe sama.
Ondřej Vejsada
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Ondřej Vejsada
Tak funguje terapie, nebo ne?
Funguje terapie? Odpověď není tak jednoduchá, jak by si dnešní doba přála. Terapie totiž není prášek. Její nejdůležitější součástí je člověk, který do ní přichází.
Ondřej Vejsada
Nejtěžší není něco cítit. Nejtěžší je začít cítit znovu.
Nejtěžší někdy není zvládnout bolest. Nejtěžší je po letech otupění znovu začít cítit. Protože s návratem emocí se nevrací jen radost, ale i vše, co bylo dlouho potlačené.
Ondřej Vejsada
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