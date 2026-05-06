Muž, který si jde jen na chvíli sednout – a zůstane tam půl hodiny
Řekne si: „Na chvíli si sednu.“ Nic velkého. Žádné rozhodnutí. Jen krátká pauza.
Sedne si
Na gauč. Na židli. Kamkoliv. Ne proto, že by byl vyčerpaný. Spíš jen…přeruší pohyb.
Ještě před chvílí
Něco dělal. Práce. Povinnosti. Něco řešil. Byl v tahu.
A teď
Ticho. Ne úplně prázdné. Nekouká na hodinky. Nehledá, co má dělat. Jen sedí.
Myšlenky
Přijdou. Odejdou. Bez velkého zájmu. Čas. Nezastaví se. Jen ztratí ostrost.
„Ještě chvíli“
Neřekne si to nahlas. Ale někde to tam je. Tělo zůstane. Není důvod vstát. Nic nehoří. Nic neutíká.
A ta chvíle se natáhne
Z pár minut je deset. Z deseti dvacet. A najednou: půl hodiny.
Bez pocitu viny
Není to prokrastinace. Nic neodkládá. Nic si nevyčítá. Spíš něco jiného. Jako by: se odpojil.
Ne od světa
Ten běží dál. Od sebe. Od toho, kdo má něco dělat. Něco řešit. Někam směřovat.
Tichý prostor
Bez role. Bez tlaku. Bez potřeby něco být. A pak se zvedne. Bez velkého rozhodnutí. Prostě vstane.
A pokračuje
Vrátí se do pohybu. Do dne. Do života. Jako by se nic nestalo. Ale stalo.
Nepříjemná pravda
Tohle není jen odpočinek. To je moment, kdy na chvíli zmizí. A možná je to v pořádku. Protože ne všechno musí být využité.
Závěr bez poučky
Možná nejde o to, že si šel na chvíli sednout. Možná jde o to, že jsi na chvíli nemusel být nikým. A to je věc, kterou si člověk dovolí čím dál míň.
Ondřej Vejsada
Muž, který se hlídá, aby to nešlo použít proti němu
Muž, který se hlídá, aby to nešlo použít proti němu, působí ohleduplně. Jenže za opatrností se často ztrácí postoj. A bez něj zůstává jen tiché přizpůsobení.
Ondřej Vejsada
Moment, kdy muž otevře lednici – a neví, co tam vlastně hledá
Otevřeš lednici – a nevíš proč. Nejde o jídlo, ale o krátkou pauzu, kdy se potká tělo s hlavou. Moment bez obsahu, který rychle zavřeš, protože nemá jasné vysvětlení.
Ondřej Vejsada
Moment, kdy muž zjistí, že už není nejmladší – a nic dramatického se nestane
Uvědomění, že už nejsi nejmladší, nemusí přijít jako krize. Spíš jako tiché konstatování. Bez dramatu, bez potřeby něco dohánět. Jen realita, která se konečně přestane vysvětlovat.
Ondřej Vejsada
Muž, který už nikoho nepotřebuje – a začíná to být problém
Být soběstačný je výhoda. Ale když už nikoho nepotřebuješ, vztahy ztrácejí prostor. Ne kvůli konfliktu – ale kvůli tichému odstupu, který si dlouho ani nevšimneš.
Ondřej Vejsada
Moment, kdy se rozhodne, jestli jsi pro ni chlap – a ty o tom nevíš
Některé momenty trvají vteřinu – a přesto v nich padá tiché rozhodnutí. Nejde o velká gesta, ale o drobné reakce, které ukážou, jestli se o tebe dá opřít.
|Další články autora
5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě
Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se
Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...
Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?
Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...
Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro
Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...
Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí
Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet...
Vzhůru na Lysou horu. Výletníci se na vrchol dostanou třikrát týdně i autobusem
Téměř devět stovek výškových metrů nastoupá na své trase autobus, který od tohoto týdne opětovně...
Rána pod pás. Obce zaskočil plán rychlejší stavby větrníků, mají být i u Řípu
Ve třech oblastech Ústeckého kraje má být v budoucnu snazší postavit větrné elektrárny. Počítá s...
Český animák míří k Hollywoodu: Křišťálová planeta láká na hvězdy i marvelovského supervizora
Animák světové úrovně z Česka? Do kin se chystá snímek od tvůrců Lichožroutů a Čtyřlístku.
- Počet článků 460
- Celková karma 8,96
- Průměrná čtenost 167x