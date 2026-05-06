Muž, který si jde jen na chvíli sednout – a zůstane tam půl hodiny

Sedne si „jen na chvíli“ – a půl hodiny zmizí. Ne z lenosti, ale z potřeby na okamžik nebýt tím, kdo pořád něco řeší, zvládá a někam směřuje.

Řekne si: „Na chvíli si sednu.“ Nic velkého. Žádné rozhodnutí. Jen krátká pauza.
Sedne si
Na gauč. Na židli. Kamkoliv. Ne proto, že by byl vyčerpaný. Spíš jen…přeruší pohyb.
Ještě před chvílí
Něco dělal. Práce. Povinnosti. Něco řešil. Byl v tahu.
A teď
Ticho. Ne úplně prázdné. Nekouká na hodinky. Nehledá, co má dělat. Jen sedí.
Myšlenky
Přijdou. Odejdou. Bez velkého zájmu. Čas. Nezastaví se. Jen ztratí ostrost.
„Ještě chvíli“
Neřekne si to nahlas. Ale někde to tam je. Tělo zůstane. Není důvod vstát. Nic nehoří. Nic neutíká.
A ta chvíle se natáhne
Z pár minut je deset. Z deseti dvacet. A najednou: půl hodiny.
Bez pocitu viny
Není to prokrastinace. Nic neodkládá. Nic si nevyčítá. Spíš něco jiného. Jako by: se odpojil.
Ne od světa
Ten běží dál. Od sebe. Od toho, kdo má něco dělat. Něco řešit. Někam směřovat.
Tichý prostor
Bez role. Bez tlaku. Bez potřeby něco být. A pak se zvedne. Bez velkého rozhodnutí. Prostě vstane.
A pokračuje
Vrátí se do pohybu. Do dne. Do života. Jako by se nic nestalo. Ale stalo.
Nepříjemná pravda
Tohle není jen odpočinek. To je moment, kdy na chvíli zmizí. A možná je to v pořádku. Protože ne všechno musí být využité.
Závěr bez poučky
Možná nejde o to, že si šel na chvíli sednout. Možná jde o to, že jsi na chvíli nemusel být nikým. A to je věc, kterou si člověk dovolí čím dál míň.

Autor: Ondřej Vejsada | středa 6.5.2026 7:00

Ondřej Vejsada

Muž, který se hlídá, aby to nešlo použít proti němu

Muž, který se hlídá, aby to nešlo použít proti němu, působí ohleduplně. Jenže za opatrností se často ztrácí postoj. A bez něj zůstává jen tiché přizpůsobení.

5.5.2026 v 7:00 | Karma: 7,47 | Přečteno: 85x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Moment, kdy muž otevře lednici – a neví, co tam vlastně hledá

Otevřeš lednici – a nevíš proč. Nejde o jídlo, ale o krátkou pauzu, kdy se potká tělo s hlavou. Moment bez obsahu, který rychle zavřeš, protože nemá jasné vysvětlení.

4.5.2026 v 7:00 | Karma: 6,26 | Přečteno: 104x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Moment, kdy muž zjistí, že už není nejmladší – a nic dramatického se nestane

Uvědomění, že už nejsi nejmladší, nemusí přijít jako krize. Spíš jako tiché konstatování. Bez dramatu, bez potřeby něco dohánět. Jen realita, která se konečně přestane vysvětlovat.

3.5.2026 v 7:00 | Karma: 7,51 | Přečteno: 116x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Muž, který už nikoho nepotřebuje – a začíná to být problém

Být soběstačný je výhoda. Ale když už nikoho nepotřebuješ, vztahy ztrácejí prostor. Ne kvůli konfliktu – ale kvůli tichému odstupu, který si dlouho ani nevšimneš.

1.5.2026 v 7:00 | Karma: 14,17 | Přečteno: 238x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Moment, kdy se rozhodne, jestli jsi pro ni chlap – a ty o tom nevíš

Některé momenty trvají vteřinu – a přesto v nich padá tiché rozhodnutí. Nejde o velká gesta, ale o drobné reakce, které ukážou, jestli se o tebe dá opřít.

30.4.2026 v 7:00 | Karma: 12,45 | Přečteno: 222x | Ostatní
Ondřej Vejsada

  • Počet článků 460
  • Celková karma 8,96
  • Průměrná čtenost 167x
Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

