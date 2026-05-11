Muž, který se zvedne ze židle – a zapomene proč
Zvedne se ze židle s jasným pocitem, že jde něco udělat. Ještě před vteřinou přesně věděl proč. Měl v hlavě konkrétní záměr, směr i důvod. Udělá pár kroků. Směrem do kuchyně, do vedlejší místnosti, k nějaké věci, kterou chtěl vyřešit. A pak se zastaví. Ne dramaticky. Spíš lehce, jako když se něco na chvíli zasekne. V hlavě se objeví prázdné místo, které tam před chvílí nebylo.
„Co jsem vlastně chtěl?“
Stojí uprostřed místnosti a hledá. Ne panicky, spíš překvapeně. Jako by mu něco vypadlo z ruky – jenže to nebyla věc, ale myšlenka. Paměť přitom funguje. Není to zapomnětlivost v pravém slova smyslu. Spíš výpadek mezi dvěma kroky – mezi rozhodnutím a jeho provedením. Zkouší si pomoct. Dosadí si pravděpodobné vysvětlení. Možná si chtěl vzít vodu. Možná telefon. Možná něco zkontrolovat. Vybere si jednu z těch možností a dokončí ji. Ne proto, že by si byl jistý, ale protože to dává aspoň nějaký smysl. Vrátí se zpátky. Sedne si. A v tu chvíli se to vrátí.
„Jo… tohle jsem chtěl.“
Jenže ten moment už je pryč. Nejde o paměť. Jde o přerušení. Něco se ztratilo mezi tím, kdy se rozhodl vstát, a tím, kdy došel tam, kam šel. Jako by pozornost nestíhala držet krok s pohybem. Myšlenky se překrývají, podněty se vrství, hlava je už o krok dál, ještě než tělo dojde na místo. A některé věci se v tom prostě rozpadnou. Je to drobný moment. Bez významu, bez následků. Nic zásadního se nestane. A přesto je překvapivě přesný. Ukazuje, jak dnes fungujeme. Kolik věcí začneme, aniž bychom je skutečně udrželi. Kolik drobných záměrů se cestou ztratí, aniž by si toho někdo všiml. Možná nejde o to být víc soustředěný. Možná stačí si občas všimnout té chvíle, kdy se člověk zvedne…a něco z něj se po cestě ztratí.
Ondřej Vejsada
