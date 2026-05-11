Muž, který se zvedne ze židle – a zapomene proč

Zvedneš se ze židle s jasným záměrem – a o pár kroků dál nevíš proč. Nejde o zapomnětlivost, ale o drobný moment, který přesně ukazuje, jak dnes funguje naše pozornost.

Zvedne se ze židle s jasným pocitem, že jde něco udělat. Ještě před vteřinou přesně věděl proč. Měl v hlavě konkrétní záměr, směr i důvod. Udělá pár kroků. Směrem do kuchyně, do vedlejší místnosti, k nějaké věci, kterou chtěl vyřešit. A pak se zastaví. Ne dramaticky. Spíš lehce, jako když se něco na chvíli zasekne. V hlavě se objeví prázdné místo, které tam před chvílí nebylo.
„Co jsem vlastně chtěl?“
Stojí uprostřed místnosti a hledá. Ne panicky, spíš překvapeně. Jako by mu něco vypadlo z ruky – jenže to nebyla věc, ale myšlenka. Paměť přitom funguje. Není to zapomnětlivost v pravém slova smyslu. Spíš výpadek mezi dvěma kroky – mezi rozhodnutím a jeho provedením. Zkouší si pomoct. Dosadí si pravděpodobné vysvětlení. Možná si chtěl vzít vodu. Možná telefon. Možná něco zkontrolovat. Vybere si jednu z těch možností a dokončí ji. Ne proto, že by si byl jistý, ale protože to dává aspoň nějaký smysl. Vrátí se zpátky. Sedne si. A v tu chvíli se to vrátí.
„Jo… tohle jsem chtěl.“
Jenže ten moment už je pryč. Nejde o paměť. Jde o přerušení. Něco se ztratilo mezi tím, kdy se rozhodl vstát, a tím, kdy došel tam, kam šel. Jako by pozornost nestíhala držet krok s pohybem. Myšlenky se překrývají, podněty se vrství, hlava je už o krok dál, ještě než tělo dojde na místo. A některé věci se v tom prostě rozpadnou. Je to drobný moment. Bez významu, bez následků. Nic zásadního se nestane. A přesto je překvapivě přesný. Ukazuje, jak dnes fungujeme. Kolik věcí začneme, aniž bychom je skutečně udrželi. Kolik drobných záměrů se cestou ztratí, aniž by si toho někdo všiml. Možná nejde o to být víc soustředěný. Možná stačí si občas všimnout té chvíle, kdy se člověk zvedne…a něco z něj se po cestě ztratí.

Autor: Ondřej Vejsada | pondělí 11.5.2026 7:00 | karma článku: 0 | přečteno: 25x

Ondřej Vejsada

  • Počet článků 463
  • Celková karma 9,03
  • Průměrná čtenost 166x
Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

