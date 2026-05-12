Muž, který není jeden: aneb kdo to v nás vlastně rozhoduje
Navenek působí celistvě. Ví, co chce. Rozhoduje se. Má názor. Drží směr. Aspoň tak to vypadá. Uvnitř je to ale často spíš menší porada. Bez předsedajícího. A bez jasného závěru. Jedna část chce klid. Druhá změnu. Jedna by zůstala, druhá by odešla. Jedna chápe, druhá už má dost.
A muž, který to všechno „je“, sedí někde mezi tím a snaží se rozhodnout, kdo z nich má vlastně pravdu. Dlouho jsme byli vedeni k představě, že člověk je jeden. Jedno „já“. Jedna identita. Jeden směr. Že pokud si protiřečíme, je to chyba. Slabost. Nedostatek konzistence. Jenže čím víc se člověk začne pozorovat bez potřeby se hned opravit, tím víc začíná být zřejmé, že to takhle nefunguje.
Nejsme jeden.
Jsme spíš systém. Je v nás část, která chce mít věci pod kontrolou. A vedle ní část, která by to nejraději celé pustila. Část, která chce být silná. A část, která je unavená. Část, která chce být správná. A část, která chce být svobodná.
Problém není, že tyhle části existují.
Problém je, že jsme se naučili jednu z nich vydávat za „tu pravou“ – a ty ostatní se snažíme umlčet. Jenže umlčené části nezmizí. Jen přestanou mluvit nahlas. A začnou rozhodovat jinak. Třeba tak, že člověk „racionálně“ ví, co má udělat – ale stejně to neudělá. Nebo naopak udělá něco, co vlastně nechce, a pak si to zpětně vysvětlí. Ne proto, že by byl slabý. Ale proto, že rozhodnutí nevzniklo v jedné rovině.
Zajímavé je, že čím víc se člověk snaží být „jednotný“, tím větší vnitřní napětí často vzniká.
Protože jednota, kterou si vynucujeme, není skutečná jednota. Je to spíš disciplína. A disciplína funguje. Ale jen do určité chvíle. Pak začne něco v člověku odporovat. Nenápadně. Tiše. Ale vytrvale.
Možná proto některá rozhodnutí, která „dávají smysl“, stejně nefungují.
A jiná, která vypadají iracionálně, nakonec přinesou klid. Ne proto, že by byla lepší. Ale protože v nich nebyla část člověka přehlasovaná. Tohle je mimochodem jeden z nejméně přiznaných momentů dospělosti. Že nejde o to najít správnou odpověď. Ale spíš se naučit poslouchat víc hlasů najednou – a unést, že se neshodnou.
Muž, který působí jistě, není ten, kdo v sobě nemá konflikt.
Je to ten, kdo se ho nesnaží okamžitě vyřešit. Kdo vydrží chvíli nevědět. Kdo neudělá první rozhodnutí jen proto, aby měl klid. A kdo chápe, že někdy nejde o to vybrat jednu část a ostatní potlačit, ale najít způsob, jak spolu vůbec mohou existovat. Protože možná největší omyl není, že jsme rozpolcení. Ale že si myslíme, že bychom neměli být.
Ondřej Vejsada
