Muž, který není jeden: aneb kdo to v nás vlastně rozhoduje

Možná nejsme jedno „já“, ale spíš vnitřní porada různých částí, které chtějí něco jiného. A dospělost možná nezačíná jednotou – ale schopností ten vnitřní rozpor unést.

Navenek působí celistvě. Ví, co chce. Rozhoduje se. Má názor. Drží směr. Aspoň tak to vypadá. Uvnitř je to ale často spíš menší porada. Bez předsedajícího. A bez jasného závěru. Jedna část chce klid. Druhá změnu. Jedna by zůstala, druhá by odešla. Jedna chápe, druhá už má dost.
A muž, který to všechno „je“, sedí někde mezi tím a snaží se rozhodnout, kdo z nich má vlastně pravdu. Dlouho jsme byli vedeni k představě, že člověk je jeden. Jedno „já“. Jedna identita. Jeden směr. Že pokud si protiřečíme, je to chyba. Slabost. Nedostatek konzistence. Jenže čím víc se člověk začne pozorovat bez potřeby se hned opravit, tím víc začíná být zřejmé, že to takhle nefunguje.
Nejsme jeden.
Jsme spíš systém. Je v nás část, která chce mít věci pod kontrolou. A vedle ní část, která by to nejraději celé pustila. Část, která chce být silná. A část, která je unavená. Část, která chce být správná. A část, která chce být svobodná.
Problém není, že tyhle části existují.
Problém je, že jsme se naučili jednu z nich vydávat za „tu pravou“ – a ty ostatní se snažíme umlčet. Jenže umlčené části nezmizí. Jen přestanou mluvit nahlas. A začnou rozhodovat jinak. Třeba tak, že člověk „racionálně“ ví, co má udělat – ale stejně to neudělá. Nebo naopak udělá něco, co vlastně nechce, a pak si to zpětně vysvětlí. Ne proto, že by byl slabý. Ale proto, že rozhodnutí nevzniklo v jedné rovině.
Zajímavé je, že čím víc se člověk snaží být „jednotný“, tím větší vnitřní napětí často vzniká.
Protože jednota, kterou si vynucujeme, není skutečná jednota. Je to spíš disciplína. A disciplína funguje. Ale jen do určité chvíle. Pak začne něco v člověku odporovat. Nenápadně. Tiše. Ale vytrvale.
Možná proto některá rozhodnutí, která „dávají smysl“, stejně nefungují.
A jiná, která vypadají iracionálně, nakonec přinesou klid. Ne proto, že by byla lepší. Ale protože v nich nebyla část člověka přehlasovaná. Tohle je mimochodem jeden z nejméně přiznaných momentů dospělosti. Že nejde o to najít správnou odpověď. Ale spíš se naučit poslouchat víc hlasů najednou – a unést, že se neshodnou.
Muž, který působí jistě, není ten, kdo v sobě nemá konflikt.
Je to ten, kdo se ho nesnaží okamžitě vyřešit. Kdo vydrží chvíli nevědět. Kdo neudělá první rozhodnutí jen proto, aby měl klid. A kdo chápe, že někdy nejde o to vybrat jednu část a ostatní potlačit, ale najít způsob, jak spolu vůbec mohou existovat. Protože možná největší omyl není, že jsme rozpolcení. Ale že si myslíme, že bychom neměli být.

Autor: Ondřej Vejsada | úterý 12.5.2026 7:00 | karma článku: 0 | přečteno: 8x

Ondřej Vejsada

Muž, který se zvedne ze židle – a zapomene proč

Zvedneš se ze židle s jasným záměrem – a o pár kroků dál nevíš proč. Nejde o zapomnětlivost, ale o drobný moment, který přesně ukazuje, jak dnes funguje naše pozornost.

11.5.2026 v 7:00 | Karma: 6,07 | Přečteno: 89x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Proč nás přitahují ženy, se kterými to nikdy nebude fungovat

Nejvíc nás často přitahují vztahy, které nikdy nebudou fungovat. Ne kvůli lásce, ale kvůli nedokončenosti. Mozek totiž neumí pustit to, co nedává jasnou odpověď.

10.5.2026 v 7:00 | Karma: 10,37 | Přečteno: 176x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Chvíle, kdy muž něco opravuje – a už nejde o tu věc

Když muž něco opravuje, často už nejde o tu věc. V jednoduchém světě šroubů a nářadí na chvíli mizí tlak, chaos i všechno mezi řádky. A právě proto tam zůstává déle.

7.5.2026 v 7:00 | Karma: 7,60 | Přečteno: 94x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Muž, který si jde jen na chvíli sednout – a zůstane tam půl hodiny

Sedne si „jen na chvíli“ – a půl hodiny zmizí. Ne z lenosti, ale z potřeby na okamžik nebýt tím, kdo pořád něco řeší, zvládá a někam směřuje.

6.5.2026 v 7:00 | Karma: 7,99 | Přečteno: 97x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Muž, který se hlídá, aby to nešlo použít proti němu

Muž, který se hlídá, aby to nešlo použít proti němu, působí ohleduplně. Jenže za opatrností se často ztrácí postoj. A bez něj zůstává jen tiché přizpůsobení.

5.5.2026 v 7:00 | Karma: 7,56 | Přečteno: 91x | Ostatní
Ondřej Vejsada

  • Počet článků 463
  • Celková karma 9,00
  • Průměrná čtenost 167x
Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

