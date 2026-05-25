Muž, který jde spát – a najednou si vzpomene na všechno, co přes den neřešil

Přes den funguje. Řeší práci, povinnosti i lidi. A pak si večer lehne do tmy — a vrátí se všechno, co celý den úspěšně odsouval pod hluk běžného života.

Celý den fungoval normálně. Práce. Povinnosti. Telefonáty. Lidé. Věci, které bylo potřeba zařídit. Nic zvláštního.
A hlavně: nebyl čas moc přemýšlet. To je důležitá součást dnešního života. Když se člověk nezastaví, spousta věcí se tváří, že neexistují. Přes den to funguje překvapivě dobře.
Něco ho naštve? Přepne jinam.
Něco není v pořádku? Vyřeší se později.
Něco v něm zůstane? Není čas to otevírat.
A tak den běží dál. Docela úspěšně.
Pak přijde večer
Zuby. Sprcha. Poslední kontrola telefonu. Rutina, která pomalu vypíná svět. Lehne si. Zhasne. A v tu chvíli se to objeví. Ne jedna konkrétní myšlenka. Spíš fronta věcí, které celý den čekaly za dveřmi.
Najednou si vzpomene: na ten zvláštní rozhovor, na věc, kterou měl udělat, na něco, co ho ve skutečnosti štve mnohem víc, než si přiznal. A hlavně na všechno, co přes den elegantně odsunul. Je zvláštní, jak disciplinované ty myšlenky jsou. Celý den nikde. A pak přesně ve chvíli, kdy člověk nemůže utéct jinam, nastoupí všechny najednou.
Ticho má zvláštní vlastnost
Zvýrazňuje věci. Přes den je hluk překryje. Večer je vytáhne dopředu. A tak muž leží ve tmě a řeší problémy, které technicky vzato ještě před hodinou vůbec neexistovaly.
Tělo je unavené
Ale hlava se právě probudila. To je jeden z nejméně férových biologických vtipů vůbec. Celý den člověk funguje jako stroj. A ve chvíli, kdy má konečně odpočívat, mozek svolá poradu.
Začne vyjednávání
„To vyřeším zítra.“
„Na to teď není čas.“
„Musím spát.“
Jenže mozek večer nefunguje jako právník. Funguje spíš jako archivář. Vytahuje všechno, co bylo odložené. A některé věci vypadají ve dvě ráno mnohem větší než ve dvě odpoledne.
Nejhorší je, že část z nich je skutečná
To není jen přetížení. Některé věci opravdu potřebují pozornost. Jen se přes den nevešly mezi všechny ostatní podněty. A noc je tiché místo, kde si o ni řeknou zpátky.
Nepříjemná pravda
Člověk často není zahlcený tím, co řeší. Ale tím, co neřeší. Protože nevyřešené věci mají zvláštní schopnost: vracet se ve chvíli, kdy je nejméně chceme vidět.
A pak přijde ráno
Budík. Káva. Provoz dne. A většina těch myšlenek zase ustoupí. Ne proto, že zmizely. Jen se znovu schovaly pod hluk běžného života.
Závěr bez poučky
Možná nejde o to mít prázdnou hlavu. Možná jde jen o to pochopit, že některé věci nezmizí tím, že je celý den přehlušíme. Jen si počkají. Nejčastěji na chvíli, kdy zhasneme.

Autor: Ondřej Vejsada | pondělí 25.5.2026 7:00 | karma článku: 0 | přečteno: 20x

Ondřej Vejsada

  • Počet článků 475
  • Celková karma 8,92
  • Průměrná čtenost 165x
Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

