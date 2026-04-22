Muž, který čeká na správný moment – a ten nikdy nepřijde
Není to o strachu. Aspoň ne tak, jak si ho běžně představujeme. Tenhle muž neutíká. Nezavírá se. Není paralyzovaný. Naopak. Působí klidně. Rozumně. Připraveně.
Ještě ne teď
Má to promyšlené. Udělá to…ale až bude správný čas. Řekne to…ale až to bude dávat větší smysl. Rozhodne se…ale až budou lepší podmínky. Neodmítá. Jen odkládá.
Logika, která dává smysl
A to je na tom to zrádné. Dává to smysl. Proč něco uspěchat? Proč riskovat, když to může být lepší? Proč jít do nejistoty, když stačí chvíli počkat? Všechno je racionální. Všechno sedí.
Život, který stojí
Jenže zatímco on čeká…nic se neděje. Ne dramaticky. Ne nápadně. Prostě se věci neposouvají.
Vztahová verze
Chce něco říct. Něco důležitého. Něco, co by mohlo věci změnit. Ale teď není vhodná chvíle. Je unavená. Je napětí. Není nálada. Tak to nechá na jindy. A příště? Zase není ten správný moment.
Kariéra, rozhodnutí, změny
Není to jen o vztazích. Je to i o práci. O změnách. O věcech, které by chtěl. „Ještě chvíli počkám.“ „Teď to není ideální.“ „Až bude víc jistoty.“ A čas běží.
Není to lenost
Tohle je důležité. On nechce nic nedělat. On chce udělat správnou věc. Ve správný čas. Správným způsobem. A právě proto se to neděje.
Iluze připravenosti
Má pocit, že se připravuje. Že sbírá informace. Že si to ujasňuje. Že čeká na lepší podmínky. Jenže ve skutečnosti čeká na něco, co nepřijde: na moment, kdy to bude bez rizika.
A ten moment neexistuje
Nikdy nebude ideální čas říct nepříjemnou věc. Nikdy nebude ideální čas něco změnit. Nikdy nebude ideální čas jít do nejistoty. Tohle není chyba světa. To je vlastnost reality.
Tichý dopad
A tak ten muž žije zvláštní život. Není nespokojený. Ale ani ne úplně spokojený. Není zaseknutý. Ale ani se neposouvá. Je připravený. Jen nikdy nezačne.
Nepříjemná otázka
Kolik věcí ve tvém životě čeká na „správný moment“?
Závěr bez návodu
Možná nejde o to být víc připravený. Možná jde o to unést, že některé věci se dělají ve chvíli, kdy připravený nejsi. Protože život se neposouvá ve chvíli, kdy je všechno ideální. Ale ve chvíli, kdy se něco udělá i bez jistoty. A ten moment? Ten nepřijde.
Ondřej Vejsada
- Počet článků 449
- Celková karma 9,09
- Průměrná čtenost 166x