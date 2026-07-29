Možná si o sobě myslíme až příliš mnoho. A nemyslím to jako urážku.
Poslal jsem e-mail. Nepřišla odpověď. Za deset minut jsem měl jasno. Napsal jsem to špatně. Obtěžuji. Nezajímám je. Měl jsem to formulovat jinak. O hodinu později přišla omluva. „Promiň, celý den jsem byl na jednání.“ A bylo po dramatu. Jenže to drama se mezitím odehrálo. V mojí hlavě.
Je zvláštní, jak často máme pocit, že cizí chování vypovídá hlavně o nás. Někdo nás nepozdraví. „Asi jsem ho něčím naštval.“ Kamarád zruší schůzku. „Už o mě nestojí.“ Nepřijmou nás na pracovní místo. „Nejsem dost dobrý.“ Jenže...Co když to s námi vůbec nesouvisí?
Jednou jsem si uvědomil zvláštní věc.
Když se něco nepovede, téměř automaticky hledám důvod u sebe. A nejsem v tom sám. Jako bychom byli přesvědčeni, že jsme hlavní postavou cizích rozhodnutí. Jenže nejsme. Většina lidí má dost práce se svým vlastním životem. Ne s naším.
Představte si prodavačku, která se na vás neusměje. Možná je protivná. Možná. Ale možná právě řeší nemocné dítě. Možná ji před chvílí někdo seřval. Možná ji bolí hlava. Možná jen přemýšlí, jestli stihne vyzvednout syna ze školky. A my? My během tří vteřin víme, že je nepříjemná. Je fascinující, jak ochotně se obsadíme do hlavní role příběhu, který se možná vůbec netýká nás.
Stejně zvláštní je to s odmítnutím.
Nevybrali nás. Neodpověděli. Nechtěli. A náš mozek okamžitě začne překládat. Ne: „Rozhodli se jinak.“ Ale: „Se mnou je něco špatně.“ Přitom mezi těmito dvěma větami je propast.
Možná jsme si zvykli hodnotit vlastní hodnotu podle rozhodnutí druhých lidí. Jenže oni často nerozhodují o nás. Rozhodují podle svých možností. Svých priorit. Svých obav. Svého času. Svého života. A ten se kolem nás zdaleka netočí tak moc, jak si občas myslíme. Naštěstí.
Neznamená to, že bychom měli všechno svádět na okolnosti.
Když udělám chybu, je fér si ji přiznat. Jen není potřeba přiznávat si i ty, které jsem nikdy neudělal. To je zvláštní lidský zvyk. Vzít si osobně i to, co osobní vůbec nebylo.
Čím jsem starší, tím víc si vážím jedné jednoduché věty. Nevím, jestli to souvisí se mnou. Připadá mi překvapivě osvobozující. Najednou nemusím domýšlet. Nemusím se obviňovat. Nemusím hledat skryté významy. Stačí připustit, že většina lidí ráno nevstává s plánem, jak ovlivní můj den. Mají dost práce s tím svým.
Možná si o sobě někdy myslíme až příliš mnoho.
Nemyslím tím, že bychom byli namyšlení. Spíš máme zvláštní sklon věřit, že cizí rozhodnutí vznikají hlavně kvůli nám. Ve skutečnosti jsme ale často jen jednou z mnoha okolností. A víte co? Je v tom zvláštní úleva. Protože ne každé zavřené dveře znamenají, že jsme selhali. Někdy za nimi prostě někdo jen řešil svůj vlastní život. A ten se od našeho liší víc, než si umíme představit.
Ondřej Vejsada
Někteří lidé neumějí být s druhými. Umějí je jen vylepšovat.
Ne každá dobře míněná rada je skutečná pomoc. Někdy druhého neposloucháme proto, abychom mu porozuměli, ale proto, abychom co nejrychleji začali opravovat jeho život.
Ondřej Vejsada
Nesouhlas není útok. Jen jsme si to spletli.
Ne každý nesouhlas je útok. Často jen zaměňujeme rozdílný názor za osobní odmítnutí. A právě z této záměny vzniká překvapivě mnoho zbytečných sporů i uražených vztahů.
Ondřej Vejsada
Pozor na jednu nenápadnou věc. Možná vás provází celý život.
Některé věty používáme celý život, aniž si uvědomujeme, jak ovlivňují naše přemýšlení. Možná právě jazyk nenápadně rozhoduje o tom, jestli čekáme, co se stane – nebo začneme jednat.
Ondřej Vejsada
To nejdůležitější často řekneme až druhý den
Nejdůležitější myšlenky často nepřijdou během rozhovoru, ale až o několik hodin později. Naše mysl potřebuje čas – a návrat k tématu nemusí být prohra, ale začátek skutečného porozumění.
Ondřej Vejsada
Kdy se z úplně normální věci stane trapas? Nikdo nám to nikdy neřekl.
Kdy se z úplně normální věci stane trapas? Nikdo nám to nikdy neřekne. Jen se postupně naučíme desítky nepsaných pravidel a po letech máme pocit, že tu byla odjakživa.
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