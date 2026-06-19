Možná nepřemýšlíte příliš. Možná jen přemýšlíte ve špatný okamžik.
Jedna z nejčastějších výtek, kterou člověk dostane, když rád používá hlavu, zní: „Ty nad tím moc přemýšlíš.“ Říká se to skoro o všem. Nad vztahem přemýšlíš moc. Nad prací přemýšlíš moc. Nad životem přemýšlíš moc. Nad tím, proč ti někdo neodepsal, přemýšlíš moc. Občas mám pocit, že kdyby Aristoteles žil dnes, dostával by od okolí pravidelně radu, aby se trochu uvolnil a šel si raději zaběhat. A přitom mi nikdy nebylo úplně jasné, co je na přemýšlení vlastně tak špatného. Koneckonců právě díky němu jsme postavili mosty, vynalezli antibiotika a přišli na to, že není úplně dobrý nápad sahat na rozpálená kamna. Možná tedy problém není v tom, že přemýšlíme. Možná je problém v tom, jak přemýšlíme.
Když přemýšlení pomáhá
Existuje druh přemýšlení, který mám rád. Je klidný. Zvědavý. Praktický. Člověk si sedne, podívá se na problém a začne hledat řešení. Co fungovalo? Co nefungovalo? Co můžu příště udělat jinak? Po takovém přemýšlení bývá člověku většinou lépe. Ne nutně proto, že našel odpověď. Ale protože získal větší jasno. V hlavě je větší pořádek než předtím. A to je většinou dobré znamení.
A pak existuje jeho zlý bratranec
Navenek vypadá úplně stejně. Taky sedíte. Taky přemýšlíte. Taky analyzujete. Jenže uvnitř se necítíte lépe. Naopak. Jste stále více naštvaní. Stále více unavení. Stále více zacyklení. Myšlenky se netočí kolem řešení. Točí se kolem bolesti. Kolem křivd. Kolem starých zranění. Kolem toho, co vám kdo udělal. A hlavně kolem toho, proč je svět nespravedlivý právě k vám. To už není analýza. To je něco jako mentální škrábání strupu. Člověk tomu říká přemýšlení. Ve skutečnosti si ale opakovaně sahá na stejné bolavé místo. A pokaždé se diví, že to pořád bolí.
Jak poznat rozdíl?
Možná existuje jednoduché vodítko. Neptej se, kolik přemýšlíš. Ptej se, jak se při tom cítíš. Pokud po hodině přemýšlení vidíš věci jasněji, je to pravděpodobně užitečné. Pokud po hodině přemýšlení vidíš všechno černěji než předtím, možná ses právě stal obětí vlastního mozku. Protože mozek má jednu zajímavou vlastnost. Když mu nedáš řešení, začne vyrábět scénáře. A scénáře jsou jeho oblíbená disciplína.
Katastrofa, která se nikdy nestala
Všimli jste si někdy, kolik času věnujeme problémům, které vůbec neexistují? Před důležitou schůzkou si představujeme, jak se ztrapníme. Před rozhovorem si představujeme, jak nás odmítnou. Před návštěvou lékaře si představujeme diagnózu, kterou by záviděl i učebnicový případ z medicínského seriálu. A pak tam přijdeme. Schůzka proběhne normálně. Rozhovor také. Doktor nám doporučí více spánku a méně internetu. A my zjistíme, že devadesát procent práce odvedla naše fantazie. Zbytečně.
Největší past chytrých lidí
Čím je člověk inteligentnější, tím bývá v tomhle paradoxně zranitelnější. Protože dokáže vymyslet více možností. Více scénářů. Více komplikací. Více důvodů, proč něco nemusí vyjít. Někdo si před otevřením malé kavárny zjistí ceny kávovarů. Jiný vytvoří tabulku s padesáti riziky, třemi krizovými scénáři, analýzou trhu, ekonomickou prognózou a po roce příprav stále žádnou kavárnu nemá. Ne proto, že by byl líný. Ale protože si zaměnil přípravu za činnost.
Analýza jako náhražka života
Tady se dostáváme k části, kterou považuji za nejdůležitější. Myslím, že mnoho lidí nepřemýšlí příliš. Jen přemýšlí ve špatnou dobu. Analyzují předem. Před akcí. Před rozhodnutím. Před prvním krokem. A protože budoucnost ještě neexistuje, analyzují vlastně jen vlastní fantazii. Jenže fantazie nemá žádné hranice. Může obsahovat všechno. Od běžného neúspěchu až po přistání UFO během pracovního pohovoru. A čím déle v ní člověk pobývá, tím více důvodů nachází, proč zůstat sedět na gauči.
Malý životní hack
Možná bych tedy navrhl jednoduché pravidlo. Neanalyzuj před. Analyzuj po. Udělej krok. Zkus to. Uděláš chybu? Výborně. Teď máš konečně co analyzovat. Protože realita je mnohem užitečnější než fantazie. Realita poskytuje data. Fantazie poskytuje pouze další fantazii. Po akci můžeš vyhodnotit, co fungovalo. Co nefungovalo. Co příště změnit. To je přemýšlení, které člověka posouvá.
Na závěr
Nemyslím si, že problém dnešní doby spočívá v tom, že lidé moc přemýšlejí. Myslím si, že často přemýšlejí místo toho, aby něco udělali. A pak tomu říkají příprava. Ve skutečnosti je to často jen elegantnější forma odkládání. Takže až příště uslyšíte větu: „Ty nad tím moc přemýšlíš.“ Možná se hned nebraňte. Jen si položte jednoduchou otázku: Přemýšlím o tom, co se skutečně stalo? Nebo jen o tom, co všechno by se teoreticky mohlo stát? Protože mezi těmito dvěma věcmi je někdy rozdíl celého života.
Ondřej Vejsada
Nejhorší hádky jsou ty, které nikdy nezačnou
Největším nepřítelem vztahu nemusí být hádky, ale jejich absence. Když už si neříkáme, co nás bolí, vzniká tichá a nebezpečná vzdálenost.
Ondřej Vejsada
Když se z koníčku stane poslední útočiště
Dílna, ryby, motorka nebo zahrada. Pro mnoho mužů představují koníčky místo, kde je konečně klid a nikdo po nich nic nechce. Jenže někdy se z bezpečného prostoru stane poslední místo, kde se člověk ještě cítí dobře.
Ondřej Vejsada
Muž, který už nikoho nepotřebuje. A začíná mu to vadit.
Mnoho mužů stráví roky budováním nezávislosti. Naučí se všechno zvládat sami, nikoho neobtěžovat a nic nepotřebovat. A pak jednoho dne zjistí zvláštní věc: že jim vlastně nechybí pomoc, ale obyčejný pocit, že někam patří.
Ondřej Vejsada
Muž, který se celý týden těší na volný den – a pak ho celý promrhá
Celý týden se těšíme na volný den. A když konečně přijde, často nevíme, co s ním. Proč dokáže být odpočinek překvapivě náročný a jak vzniká zvláštní stres z toho, že neodpočíváme „správně“?
Ondřej Vejsada
Moment, kdy muž uklidní situaci – a až později zjistí, že tím něco pokazil
Ne každé napětí je problém, který je potřeba rychle uklidnit. Někdy právě nepříjemný moment nese informaci, bez níž se vztahy sice uklidní, ale nikam se neposunou.
|Další články autora
Jiřák po dvou a půl letech otevírá. Podívejte se, co změnila velká rekonstrukce
Náměstí Jiřího z Poděbrad, které je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších míst v Praze,...
Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi
Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního...
Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi
Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...
Erekce v kanclu, „chlupatá“ vagína i britský fetiš. Netflix natočil tak trochu jiný romanťák
Klasická romantická blbina, takzvaný romcom, bez velkých překvapení. Tak popisuje většina kritiků i...
Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma
Blíží se tropické počasí a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší...
Divadelní Regiony ukáží temného Macbetha, proměnu otců i pocity stáří
Historické centrum Hradce Králové se od pátečního odpoledne až do 26. června znovu promění v...
Řidič zůstal po čelní srážce uvězněný v autě, hasiči museli odstřihnout střechu
U Nýřan na Plzeňsku se ve čtvrtek odpoledne čelně srazila dvě protijedoucí vozidla. Oba řidiči...
V Hradci Králové začíná divadelní festival Regiony, tématem je dialog
V centru historického Hradce Králové dnes začíná 31. ročník Mezinárodního divadelního festivalu...
Hra z Masarykovy univerzity pomáhá odhalit a rozvíjet vědecké myšlení u dětí
Výzkumníci z Masarykovy univerzity vyvinuli herní software, který pomáhá odhalit a rozvíjet vědecké...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 494
- Celková karma 9,06
- Průměrná čtenost 164x