Možná nehledáme odpověď. Jen návod, který neexistuje.
Existují otázky, které lidé pokládají stále dokola. Kdo má napsat první? Kdo by se měl omluvit? Jak dlouho čekat, než zavolám? Má se partnerovi říkat úplně všechno? Je lepší odejít, nebo ještě vydržet? Na první pohled vypadají jako různé problémy. Ve skutečnosti za nimi často stojí jedna jediná touha. Najít správný návod.
Je zvláštní, jak moc toužíme po pravidlech.
Knihkupectví jsou plná titulů, které slibují, že nám vysvětlí, jak správně žít, milovat, vychovávat děti nebo budovat vztahy. Na internetu najdeme tisíce rad. Pět kroků ke šťastnému partnerství. Sedm návyků úspěšných lidí. Deset chyb, kterých se nikdy nedopouštějte. Jako by někde existoval univerzální manuál, jen jsme ho zatím neobjevili.
Jenže co když žádný není?
Co když spousta životních otázek nemá jednu správnou odpověď? Ne proto, že bychom ji ještě nenašli. Ale proto, že nikdy neexistovala.
Představte si dva páry.
V jednom platí večeře vždy muž. Ve druhém se střídají. Oba vztahy mohou fungovat skvěle. Stejně jako mohou oba ztroskotat. Ne kvůli tomu, kdo vytáhl peněženku. Ale kvůli tomu, jestli se oba cítí respektovaní.
Nebo si vezměte přátele.
Někdo potřebuje být v kontaktu každý týden. Jiný se ozve jednou za dva měsíce a naváže přesně tam, kde minule skončil. Kdo z nich to dělá správně? Možná ani jeden. A možná oba.
Mám pocit, že velkou část života trávíme hledáním odpovědi na špatně položenou otázku. Neptáme se totiž: „Co funguje nám?“ Ptáme se: „Jak se to má dělat?“ A mezi těmi dvěma otázkami je obrovský rozdíl.
Možná je to tím, že pravidla přinášejí pocit bezpečí.
Když existuje správný postup, nemusíme nést plnou odpovědnost za vlastní rozhodnutí. Stačí následovat návod. Jenže život se vzpírá tomu, aby se vešel do několika jednoduchých bodů. Lidé jsou příliš rozdílní. Situace příliš proměnlivé. A vztahy příliš živé.
To samozřejmě neznamená, že neexistují hodnoty.
Poctivost. Respekt. Spolehlivost. Laskavost. Na těch se dá stavět téměř vždy. Ale způsob, jakým je budeme každý den naplňovat, může vypadat u každého člověka úplně jinak. A právě tam začíná prostor, kde žádné univerzální návody nestačí.
Čím jsem starší, tím méně věřím lidem, kteří mají odpověď na všechno. A tím víc důvěřuji těm, kteří dokážou říct: „Nevím, ale pojďme hledat, co bude fungovat právě nám.“ Protože možná největší životní moudrost nespočívá v tom, že najdeme správný návod. Ale v tom, že přestaneme hledat návod pro otázky, které žádné univerzální řešení nemají. A místo toho začneme hledat vlastní cestu.
Ondřej Vejsada
Tohle je přece normální. Opravdu?
„Tohle je přece normální.“ Možná jedna z nejzrádnějších vět, které používáme. Často totiž nepopisuje svět. Jen naše vlastní zvyklosti, zkušenosti a představu o tom, jak by měli žít ostatní.
Ondřej Vejsada
Proč jsme někdy nejméně ohleduplní právě k těm, které máme nejraději?
Proč jsme k cizím lidem často zdvořilejší než k těm, které milujeme? Možná proto, že bezpečí někdy zaměníme za samozřejmost. A právě tam mohou vztahy začít nenápadně chátrat.
Ondřej Vejsada
Když bolí břicho, nejdu přece za elektrikářem. A když bolí duše?
Když bolí tělo, většinou víme, za kým jít. U psychiky je to složitější. Různé potíže ale potřebují různé druhy pomoci. Nejde o soutěž odborností, ale o člověka, kterému mají pomoci.
Ondřej Vejsada
Zbourat je snadné. Postavit něco, co vydrží, už tolik ne.
Zbořit bývá rychlé. Vybudovat něco, co vydrží, vyžaduje čas, trpělivost i pokoru. Možná právě proto svět nepotřebuje jen kritiky, ale hlavně lidi, kteří dokážou také něco vytvářet.
Ondřej Vejsada
Někdy dáváme druhým to nejlepší. Jen ne to, co právě potřebují.
Mnoho vztahů netrpí nedostatkem lásky, ale nedorozuměním. Často totiž druhým dáváme to, co bychom sami nejvíc ocenili – místo toho, co ve skutečnosti potřebují právě oni.
|Další články autora
Kolik toho víte o vesmíru?
Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes...
Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!
Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším...
V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava
V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl...
Tichý zabiják neodpočívá ani v létě. Horko umí zamávat se zdravím, pozor na tlak
Léto je období, kdy máme konečně pocit, že se život zpomalil. Dny jsou delší, kalendář méně...
Tesco může v Česku změnit majitele. Ve hře je i polská Biedronka, ta ale míří jinam
Britští vlastníci Tesca zvažují prodej svých aktivit ve střední Evropě. Pokud by k němu skutečně...
Kapli rozkradli, sochy z ní někdo rozstřílel. Teď dostává opravenou tvář
V Kunraticích, místní části Šluknova na Děčínsku, finišuje obnova barokní kaple sv. Cyrila a...
Klimatizace ve zlínské MHD? Zapíná se, až když teplota uvnitř dosáhne 26 stupňů
Cestování městskou hromadnou dopravou ve Zlíně a Otrokovicích je během současných veder výrazně...
Zahrady děčínského zámku doplnila Lidická hrušeň
V zahradách děčínského zámku byl zasazen štěp Lidické hrušně – jediného ovocného stromu, který...
Klášterečtí hasiči mají nový elektromobil
Dobrovolní hasiči z Klášterce nad Ohří mají k dispozici nový elektromobil. Město ho pořídilo, aby...
Rodinný dům v klidné části obce Netolice
Nádražní, Netolice, okres Prachatice
4 990 000 Kč
- Počet článků 539
- Celková karma 9,77
- Průměrná čtenost 160x