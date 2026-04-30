Moment, kdy se rozhodne, jestli jsi pro ni chlap – a ty o tom nevíš
Stojíte venku. Nic velkého. Jen běžná situace. Možná čekáte na taxi. Možná odcházíte z restaurace. Je večer. Trochu chladno.
Malá nepříjemnost
Někdo projde kolem. Řekne něco hloupého. Ne vyloženě útok. Spíš taková ta poznámka, která „není nic“… ale je. Ona to slyší. Ty taky. Vteřina ticha. Stačí jedna. Ne dvě. Ne pět. Jedna.
Co uděláš
Zasměješ se. Nebo to přejdeš. Nebo řekneš: „Neřeš to.“
A tím to skončí
Situace odezní. Ten člověk zmizí. Vy pokračujete dál. Nic se nestalo. Jenže…Pro ni ano.
Ten moment
Nebyl o tom člověku. Nebyl o té větě. Byl o té jedné vteřině, kdy jsi měl možnost něco udělat.
Ne velkého
Ne hrdinského. Jen: zareagovat tak, aby bylo jasné, na které straně stojíš.
Co ona v té chvíli hledá
Ne řešení. Ne konflikt. Jen orientaci.
A když ji nedostane
Nestane se nic dramatického. Jen si něco zapíše. Ne vědomě. Ne nahlas.
Malý závěr
„Tady se o něj úplně opřít nedá.“
A jede se dál
Mluvíte. Smějete se. Večer pokračuje. Ty o tom nevíš.
Protože se nic nestalo
Nikdo se nehádal. Nikdo nic neřešil. Všechno zůstalo „v pohodě“.
Jenže některé věci nejsou o pohodě
Jsou o tom, co se stane ve chvíli, kdy pohodlí zmizí.
A ta chvíle byla
Krátká. Nenápadná. Ale dostatečná.
Nepříjemná pravda
Tyhle momenty se nehlásí. Neřeknou: „Teď se rozhoduje.“ Prostě přijdou…a odejdou.
A zůstane jen důsledek
Ne hned viditelný. Ale reálný.
Závěr bez poučky
Možná nejde o to být pořád připravený. Možná jde o to všimnout si, že některé chvíle nejsou jen „situace“. Jsou to momenty, ve kterých si druhý tiše odpovídá na otázky, které nikdy neřekne nahlas. A ty o tom většinou nevíš.
Ondřej Vejsada
