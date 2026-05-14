Moment, kdy muž zjistí, že má chvíli klid – a neví, co s tím
Najednou je ticho. Ne to vnější. To vnitřní. Nikdo nic nechce. Telefon mlčí. Nic nehoří, nic netlačí, nic nečeká. A on má chvíli klid.
Na první pohled ideální stav.
Přesně to, po čem člověk celý den tak trochu touží. Aby se to na chvíli zastavilo. Aby nebylo potřeba reagovat, řešit, rozhodovat. A teď je to tady. Klid. Jenže místo úlevy přijde něco zvláštního. Ne nepříjemného v klasickém slova smyslu. Spíš nečekaného.
Jakoby se ten prostor nedal úplně vyplnit.
Chvíli sedí. Rozhlédne se. Zkontroluje telefon, i když ví, že tam nic není. Podívá se na hodiny. A pak přijde otázka, která by v téhle situaci vlastně vůbec neměla zaznít: „Co teď?“
Je to zvláštní, protože objektivně není problém.
Nic nechybí. Nic není rozbité. Není potřeba nic dohánět. A přesto ten klid nepůsobí jako odměna, ale spíš jako prostor, se kterým si neví rady.
Možná proto, že většinu času funguje jinak.
Na podněty. Na úkoly. Na tlak, který přichází zvenku i zevnitř. Když něco běží, ví, co má dělat. Když něco tlačí, reaguje. Když je potřeba něco vyřešit, zapojí se. Jenže tady není nic. A bez toho „něčeho“ najednou chybí orientace.
Zkusí si ten klid nějak strukturovat.
„Mohl bych něco udělat.“ „Měl bych toho využít.“ „Aspoň něco malého.“ A tím se to začne nenápadně zaplňovat. Telefon. Krátká zpráva. Něco zkontrolovat. Něco začít. A klid zmizí. Ne proto, že by musel. Ale protože se v něm špatně zůstává.
Je v tom zvláštní paradox.
Člověk chce klid. A když ho má, rychle ho zaplní. Ne proto, že by byl špatně. Ale protože klid není jen absence hluku. Je to prostor bez zadání. A ten není pro každého automaticky příjemný.
Možná nejde o to naučit se dělat víc.
Možná jde o to chvíli nedělat nic – a neutíkat od toho hned pryč. Protože právě v tomhle tichu se někdy ukáže něco, co v běžném provozu není vidět. A to je možná důvod, proč ho tak rychle zavíráme.
Ondřej Vejsada
