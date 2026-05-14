Moment, kdy muž zjistí, že má chvíli klid – a neví, co s tím

Když konečně přijde klid, člověk často neví, co s ním. Ne proto, že by po něm netoužil, ale protože ticho bez úkolů a tlaku může být překvapivě nezvyklý prostor.

Najednou je ticho. Ne to vnější. To vnitřní. Nikdo nic nechce. Telefon mlčí. Nic nehoří, nic netlačí, nic nečeká. A on má chvíli klid.
Na první pohled ideální stav.
Přesně to, po čem člověk celý den tak trochu touží. Aby se to na chvíli zastavilo. Aby nebylo potřeba reagovat, řešit, rozhodovat. A teď je to tady. Klid. Jenže místo úlevy přijde něco zvláštního. Ne nepříjemného v klasickém slova smyslu. Spíš nečekaného.
Jakoby se ten prostor nedal úplně vyplnit.
Chvíli sedí. Rozhlédne se. Zkontroluje telefon, i když ví, že tam nic není. Podívá se na hodiny. A pak přijde otázka, která by v téhle situaci vlastně vůbec neměla zaznít: „Co teď?“
Je to zvláštní, protože objektivně není problém.
Nic nechybí. Nic není rozbité. Není potřeba nic dohánět. A přesto ten klid nepůsobí jako odměna, ale spíš jako prostor, se kterým si neví rady.
Možná proto, že většinu času funguje jinak.
Na podněty. Na úkoly. Na tlak, který přichází zvenku i zevnitř. Když něco běží, ví, co má dělat. Když něco tlačí, reaguje. Když je potřeba něco vyřešit, zapojí se. Jenže tady není nic. A bez toho „něčeho“ najednou chybí orientace.
Zkusí si ten klid nějak strukturovat.
„Mohl bych něco udělat.“ „Měl bych toho využít.“ „Aspoň něco malého.“ A tím se to začne nenápadně zaplňovat. Telefon. Krátká zpráva. Něco zkontrolovat. Něco začít. A klid zmizí. Ne proto, že by musel. Ale protože se v něm špatně zůstává.
Je v tom zvláštní paradox.
Člověk chce klid. A když ho má, rychle ho zaplní. Ne proto, že by byl špatně. Ale protože klid není jen absence hluku. Je to prostor bez zadání. A ten není pro každého automaticky příjemný.
Možná nejde o to naučit se dělat víc.
Možná jde o to chvíli nedělat nic – a neutíkat od toho hned pryč. Protože právě v tomhle tichu se někdy ukáže něco, co v běžném provozu není vidět. A to je možná důvod, proč ho tak rychle zavíráme.

Autor: Ondřej Vejsada | čtvrtek 14.5.2026 7:00 | karma článku: 0 | přečteno: 22x

Další články autora

Ondřej Vejsada

Když si po hádce říkáš: „Možná za to můžu i já“

Po hádce je zdravé přemýšlet o sobě. Jenže někdy se sebereflexe změní v přebírání cizí odpovědnosti. A právě tam začíná být důležité rozlišit, co je ještě tvoje – a co už ne.

13.5.2026 v 7:00 | Karma: 7,07 | Přečteno: 61x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Muž, který není jeden: aneb kdo to v nás vlastně rozhoduje

Možná nejsme jedno „já“, ale spíš vnitřní porada různých částí, které chtějí něco jiného. A dospělost možná nezačíná jednotou – ale schopností ten vnitřní rozpor unést.

12.5.2026 v 7:00 | Karma: 7,66 | Přečteno: 56x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Muž, který se zvedne ze židle – a zapomene proč

Zvedneš se ze židle s jasným záměrem – a o pár kroků dál nevíš proč. Nejde o zapomnětlivost, ale o drobný moment, který přesně ukazuje, jak dnes funguje naše pozornost.

11.5.2026 v 7:00 | Karma: 7,33 | Přečteno: 101x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Proč nás přitahují ženy, se kterými to nikdy nebude fungovat

Nejvíc nás často přitahují vztahy, které nikdy nebudou fungovat. Ne kvůli lásce, ale kvůli nedokončenosti. Mozek totiž neumí pustit to, co nedává jasnou odpověď.

10.5.2026 v 7:00 | Karma: 11,32 | Přečteno: 179x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Chvíle, kdy muž něco opravuje – a už nejde o tu věc

Když muž něco opravuje, často už nejde o tu věc. V jednoduchém světě šroubů a nářadí na chvíli mizí tlak, chaos i všechno mezi řádky. A právě proto tam zůstává déle.

7.5.2026 v 7:00 | Karma: 7,60 | Přečteno: 94x | Ostatní
Ondřej Vejsada

  • Počet článků 466
  • Celková karma 9,05
  • Průměrná čtenost 166x
Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

