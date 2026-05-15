Moment, kdy muž někomu něco slíbí – a okamžitě ví, že to nechce splnit
Stane se to rychle. Někdo něco řekne. Požádá. Navrhne. Pošle zprávu. A on odpoví skoro bez přemýšlení: „Jo, v pohodě.“ „Jasně, udělám to.“ „Domluveno.“
A pak přijde ticho
Ne v místnosti. Uvnitř. Takové to krátké, nepříjemně přesné. „Proč jsem to řekl?“
Ten moment je zvláštní
Ještě před pár vteřinami to dávalo smysl. Bylo to rychlé. Plynulé. Vlastně i logické. Nechtěl být problém. Nechtěl to komplikovat. Nechtěl odmítnout. Nechtěl zdržovat. A tak řekl ano.
Jenže to „ano“ nebylo jeho
Bylo to „ano“, které zapadá do situace. Do očekávání. Do rytmu rozhovoru. Ne do něj. A to se pozná hned. Není potřeba čekat. Ten pocit přijde okamžitě. Lehký odpor. Napětí. Tichá neochota.
Nic dramatického
Nepanikaří. Nezhroutí se. Jen ví. „Tohle dělat nechci.“
A teď co s tím
Teoreticky jednoduché. Stačilo by říct: „Hele, vlastně ne.“ „Rozmyslel jsem si to.“ „Nechci do toho.“
Prakticky složitější
Protože by to znamenalo: vrátit se, zpochybnit vlastní slovo, trochu narušit tu hladkost. A to se nechce.
Tak to zůstane
Slíbil. Tak to nějak udělá. A začne se to posouvat. Ne hned. Ale postupně. „Udělám to později.“ „Teď se mi to nehodí.“ „Ještě je čas.“
A z malé věci je najednou prostor
Pro odklad. Pro výmluvy. Pro vnitřní tlak. Přitom to celé začalo jednou větou. Jedním „jasně“.
Nepříjemná pravda
Někdy není problém v tom, že by člověk nedržel slovo. Problém je v tom, že ho dá příliš rychle. Protože to není rozhodnutí. Je to reakce. A reakce bývá rychlejší než pravda.
Závěr bez poučky
Možná nejde o to slibovat méně. Možná jde o to zpomalit o dvě vteřiny. Protože právě tam je prostor, kde se rozhoduje, jestli to „ano“ bude tvoje…nebo jen dobře znějící odpověď. A ten rozdíl se pozná hned. Jen ho většinou přeslechneš.
Ondřej Vejsada
