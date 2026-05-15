Moment, kdy muž někomu něco slíbí – a okamžitě ví, že to nechce splnit

Řekne „jasně“ – a o vteřinu později ví, že to dělat nechce. Ne proto, že by neuměl držet slovo, ale protože některá „ano“ vznikají rychleji než skutečné rozhodnutí.

Stane se to rychle. Někdo něco řekne. Požádá. Navrhne. Pošle zprávu. A on odpoví skoro bez přemýšlení: „Jo, v pohodě.“ „Jasně, udělám to.“ „Domluveno.“
A pak přijde ticho
Ne v místnosti. Uvnitř. Takové to krátké, nepříjemně přesné. „Proč jsem to řekl?“
Ten moment je zvláštní
Ještě před pár vteřinami to dávalo smysl. Bylo to rychlé. Plynulé. Vlastně i logické. Nechtěl být problém. Nechtěl to komplikovat. Nechtěl odmítnout. Nechtěl zdržovat. A tak řekl ano.
Jenže to „ano“ nebylo jeho
Bylo to „ano“, které zapadá do situace. Do očekávání. Do rytmu rozhovoru. Ne do něj. A to se pozná hned. Není potřeba čekat. Ten pocit přijde okamžitě. Lehký odpor. Napětí. Tichá neochota.
Nic dramatického
Nepanikaří. Nezhroutí se. Jen ví. „Tohle dělat nechci.“
A teď co s tím
Teoreticky jednoduché. Stačilo by říct: „Hele, vlastně ne.“ „Rozmyslel jsem si to.“ „Nechci do toho.“
Prakticky složitější
Protože by to znamenalo: vrátit se, zpochybnit vlastní slovo, trochu narušit tu hladkost. A to se nechce.
Tak to zůstane
Slíbil. Tak to nějak udělá. A začne se to posouvat. Ne hned. Ale postupně. „Udělám to později.“ „Teď se mi to nehodí.“ „Ještě je čas.“
A z malé věci je najednou prostor
Pro odklad. Pro výmluvy. Pro vnitřní tlak. Přitom to celé začalo jednou větou. Jedním „jasně“.
Nepříjemná pravda
Někdy není problém v tom, že by člověk nedržel slovo. Problém je v tom, že ho dá příliš rychle. Protože to není rozhodnutí. Je to reakce. A reakce bývá rychlejší než pravda.
Závěr bez poučky
Možná nejde o to slibovat méně. Možná jde o to zpomalit o dvě vteřiny. Protože právě tam je prostor, kde se rozhoduje, jestli to „ano“ bude tvoje…nebo jen dobře znějící odpověď. A ten rozdíl se pozná hned. Jen ho většinou přeslechneš.

Autor: Ondřej Vejsada | pátek 15.5.2026 7:00 | karma článku: 0 | přečteno: 11x

Ondřej Vejsada

  • Počet článků 467
  • Celková karma 9,01
  • Průměrná čtenost 166x
Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

