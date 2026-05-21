Moment, kdy muž něco odkládá – a začne to žít vlastním životem

Některé věci nezačnou být problémem tím, že se stanou. Ale tím, že je příliš dlouho odkládáme. A z malé drobnosti se mezitím stane tichý tlak, který žije vlastním životem.

Na začátku je to drobnost. Mail, na který odpoví později. Telefonát, který se teď nehodí. Rozhovor, do kterého se mu nechce. Nic zásadního. Aspoň zatím.
„Vyřeším to zítra.“
To zní rozumně. Dospěle. Klidně. Organizovaně. A většinou to tak opravdu začne. Ne jako útěk. Spíš jako krátký odklad. Jenže některé věci neumí čekat potichu. Přes den na ně skoro nemyslí. Dělá jiné věci. Pracuje. Řeší běžný provoz života.
Všechno funguje.
Jen někde vzadu zůstává malé otevřené okno. Nic dramatického. Jen lehké napětí, které se vždy na chvíli objeví, když mu ta věc prolétne hlavou. „Jo vlastně… tohle.“ A zase to odsune.
Druhý den už je to trochu jiné
Ne kvůli té věci samotné. Kvůli tomu, že už existuje druhý den. A s ním přijde něco nového: pocit, že už je vlastně trochu pozdě. To je zvláštní moment. Protože čím déle člověk něco odkládá, tím těžší je začít. Ne kvůli náročnosti. Kvůli psychice. Když něco nevyřešíš hned, je to úkol. Když to nevyřešíš dlouho, začne to mít atmosféru. Najednou už to není jen telefonát. Je to: „ten telefonát, který jsem měl dávno udělat.“ A tím začne růst.
V hlavě hlavně
Reálně možná skoro vůbec. Ale uvnitř ano. Člověk si představuje reakce. Komplikace. Nepříjemnosti. Každý další den tomu přidá trochu váhy. Až vznikne zvláštní paradox: věc, která byla původně malá, už dávno není malá. Ne kvůli obsahu. Kvůli času kolem ní.
A teď přichází nejhorší fáze
Kdy už to není možné ignorovat…ale pořád se to ještě dá odložit. To je nebezpečné území. Protože právě tam vznikají věci, které člověku tiše běží v hlavě celé týdny. Přitom okolí často nic netuší. Všechno vypadá normálně. Život běží dál. Nikdo nekřičí. Svět se nezastavil. Jen jedna nevyřešená věc mezitím získala vlastní život.
Nepříjemná pravda
Největší tlak často nevytvářejí velké problémy. Ale malé věci, které jsme nechali příliš dlouho růst. Protože fantazie člověka bývá mnohem agresivnější než realita.
A pak to jednou udělá
Odpoví. Zavolá. Vyřeší to. A často zjistí něco téměř urážlivého: že to trvalo deset minut.
Závěr bez poučky
Možná nejde o to, že bychom byli líní. Možná jen podceňujeme, jak rychle umí neřešené věci růst. Protože některé problémy nevzniknou tím, že se stanou. Ale tím, že je necháme příliš dlouho samotné.

Autor: Ondřej Vejsada | čtvrtek 21.5.2026 7:00 | karma článku: 0 | přečteno: 21x

Ondřej Vejsada

Ondřej Vejsada

Život jako předsíň aneb proč máme pocit, že to hlavní teprve přijde

Mnoho lidí nežije mimo přítomnost – jen z ní dělá mezistanici. Jako by skutečný život měl začít až později. A mezitím nenápadně přehlíží to, co už dávno běží.

20.5.2026 v 7:01 | Karma: 9,33 | Přečteno: 75x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Chvíle, kdy muž nechce nic řešit – a právě tím něco rozhodne

„Nebudu to teď řešit“ zní jako odklad. Jenže vztahy ani život neumí stát na místě. I nečinnost je rozhodnutí – jen jedno z těch tichých, které dlouho nevypadají nebezpečně.

19.5.2026 v 7:00 | Karma: 5,52 | Přečteno: 78x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Muž, který si řekne „tohle je maličkost“ – a stráví tím celý den

„Tohle bude na pět minut.“ A najednou je večer. Nejvíc času často nezaberou velké problémy, ale maličkosti, které jsme podcenili – právě proto, že vypadaly jednoduše.

18.5.2026 v 7:00 | Karma: 7,30 | Přečteno: 98x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Jeden cizí hlas, který na chvíli rozbije celý vnitřní svět

Stačí jeden cizí hlas – a na chvíli zaváháš i o věcech, které máš dávno srovnané. Ne proto, že jsi slabý, ale protože poctivě přemýšlející lidé si své jistoty průběžně kontrolují.

17.5.2026 v 7:00 | Karma: 7,60 | Přečteno: 71x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Moment, kdy muž někomu něco slíbí – a okamžitě ví, že to nechce splnit

Řekne „jasně“ – a o vteřinu později ví, že to dělat nechce. Ne proto, že by neuměl držet slovo, ale protože některá „ano“ vznikají rychleji než skutečné rozhodnutí.

15.5.2026 v 7:00 | Karma: 6,06 | Přečteno: 88x | Ostatní
Ondřej Vejsada

  • Počet článků 472
  • Celková karma 8,93
  • Průměrná čtenost 165x
Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

